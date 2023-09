Das iPhone 15 Pro und Pro Max feierten ihr Debüt bei Apple jährliche Herbstveranstaltung am Dienstag. Von dem Moment an, als ich sie in einem praktischen Bereich im Steve Jobs Theater in die Hand nahm, konnte ich erkennen, dass es im Vergleich zu früheren Pro-Modellen einige wesentliche Verbesserungen gab. Das iPhone 15 Pro und Pro Max bestehen aus Titan statt aus Edelstahl, wie man es im letzten Jahr fand iPhone 14 Pro und 14 Pro Max und sind dadurch spürbar leichter.

In den letzten Jahren hat Apple mit seinen Pro-Telefonen neue Maßstäbe bei technischen Fortschritten gesetzt und gleichzeitig die Standardmodelle mit der Technologie des Vorjahres beibehalten, was wahrscheinlich die Kosten senken und Anreize für ein Upgrade auf die teureren Premium-Modelle schaffen würde. Das hat sich beim Standard-iPhone 15 und 15 Plus bewahrheitet, die über die 14 Pro-Vorteile des letzten Jahres verfügen. Das iPhone 15 Pro und Pro Max führen diese Tradition fort, und das seitdem Gerüchte über ein iPhone 15 Ultra Die Behauptungen waren unbegründet, dies seien die bisher fortschrittlichsten Telefone von Apple.

Schau dir das an: iPhone 15 Pro und Pro Max: Erster Blick 03:58

Das iPhone 15 Pro und Pro Max haben leicht abgerundete Kanten, die besser in der Hand liegen. Allerdings hatte ich etwa 30 Minuten Zeit, sie in einem sehr überfüllten Demoraum auszuprobieren, aber das geringere Gewicht und die weniger sperrige Haptik hinterließen einen positiven Eindruck. Die neuen Pros haben dünnere Rahmen für etwas mehr Glas auf dem Frontbildschirm – beim iPhone 15 Pro sind es immer noch 6,1 Zoll und beim iPhone 15 Pro Max 6,7 Zoll.

Was die Farben betrifft, sind das iPhone 15 Pro und Pro Max in vier Metallic-Tönen erhältlich: traditionelles Schwarz und weißes Titan sowie blaues Titan und „natürliches“ Titan mit einem Grauton.

Das iPhone 15 Pro beginnt bei 999 $ (999 £, 1.849 AU $), während das iPhone 15 Pro Max bei 1.199 $ (1.199 £, 2.199 AU $) beginnt. Während das Pro Max teurer ist als der letztjährige Einstiegspreis von 1.099 US-Dollar für das iPhone 14 Pro Max, startet das neue iPhone 15 Pro Max bei 256 GB, doppelt so viel wie der interne Speicher des Vorgängers.

Vorbestellungen für das iPhone 15 Pro und Pro Max Start ist am Freitag und die Telefone werden am kommenden Freitag, dem 22. September, in den Apple Stores und online erhältlich sein.

Gerüchten zufolge haben das iPhone 15 Pro und Pro Max den Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt, um einen Datendurchsatz von 10 GB pro Sekunde zu erreichen (das iPhone 15 und 15 Plus sind ebenfalls auf USB-C umgestiegen).

Außerdem gibt es noch eine weitere Neuerung: eine Aktionstaste, die den Stummschalter ersetzt, den iPhones seit Jahren hatten. Standardmäßig können Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung lange drücken. Sie können es anpassen, um eine Reihe von Verknüpfungen auszulösen, z. B. das Einschalten der Taschenlampe, das Aufzeichnen einer Sprachnotiz oder sogar das Öffnen der Kamera. Sobald die Kamera-App geöffnet war, nutzte ich die Aktionstaste als physischen Auslöser zum Aufnehmen von Fotos. Erinnert mich ein wenig daran Sony Xperia 1 V und seinem speziellen Hardware-Auslöser.

Schau dir das an: Alles, was Apple auf seinem iPhone 15-Event angekündigt hat 11:36

Bessere Kameras, besserer Zoom

Das iPhone 15 Pro und Pro Max verfügen über eine 48-Megapixel-Kamera mit größerem Sensor. Die Fotos haben standardmäßig eine Auflösung von 24 Megapixeln, und das Lidar-Scannen verbessert die Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht. Die Telefone verfügen außerdem über eine 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera, die vom letztjährigen iPhone 14 Pro übernommen wurde.

Aber das große Feature in diesem Jahr ist der bessere Zoom, allerdings nur für das größere Premium-Telefon. Das Pro behält die 3-fach-Telekamera seines Vorgängers (entspricht einem 77-mm-Objektiv), während das Pro Max über einen 5-fach optischen Zoom (entspricht einem 120-mm-Objektiv) verfügt – ein „Tetraprisma“-Design, das das Licht mehrfach bricht, um einen stärkeren Zoom innerhalb des zu ermöglichen Der kompakte Rahmen des iPhones. Als ich die neue Telekamera des Pro Max ausprobierte, war mir klar, was für einen Unterschied das 5-fache gegenüber dem 3-fachen beim 15 Pro machte. Ich konnte sogar digital auf eine 25-fache Vergrößerung zoomen, was für ein iPhone lächerlich ist.

Das iPhone 15 Pro Max verfügt dank seines „Tetraprismen“-Designs über eine Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom (entspricht einem 120-mm-Objektiv). Apfel

High-End-Android-Telefone, insbesondere die Samsung Galaxy S-Serie, verfügen seit Jahren über etwas Ähnliches – Periskopkameras –, obwohl sie eine Designstrategie verwenden, bei der Linsen innerhalb des Telefonrahmens gestapelt und mit einem Spiegel nach hinten abgewinkelt werden des Telefons. Das Galaxy S23 Ultra verfügt beispielsweise über eine Periskopkamera mit 10-fachem optischen Zoom.

Apple versucht außerdem, mehr professionelle Fotografen anzusprechen, indem es mehr interstitielle Zoomstufen in die Benutzeroberfläche der Kamera-App einfügt. Bei geöffneter Kamera-App können Benutzer auf die 1-fach-Zoom-Schaltfläche tippen, um zwischen den gängigen Brennweiten – 24 mm, 28 mm und 35 mm – zu wechseln und beim Öffnen der App eine davon als Standardbrennweite festzulegen.

Mehr lesen: Die „Tetraprisma“-Kamera des iPhone 15 Pro Max bietet ein besseres 5-fach-Teleobjektiv

Die Kameras des iPhone 15 Pro und Pro Max verfügen außerdem über erweiterte Videofunktionen wie Vlog-Kodierung und nutzen die schnelleren Durchsatzgeschwindigkeiten von USB-C-Kabeln, um Fotos aufzunehmen und sofort zu übertragen, die im Pro Raw-Format mit maximaler Schärfe von Ihrem iPhone 15 aufgenommen wurden Pro auf einen Mac. Es kann auch Videos im ProRes-Format direkt auf ein externes Speicherlaufwerk aufnehmen.

Das iPhone 15 Pro und Pro Max erhalten eine zukunftsweisende Funktion bei der räumlichen Videoaufnahme, indem mehrere Kameras verwendet werden, um Videos mit Tiefe aufzunehmen, die auf einem Apple Vision Pro AR/VR-Headset angesehen werden können. Leider wird die Funktion erst später in diesem Jahr verfügbar sein.

Schau dir das an: Was die räumliche Videofunktion des iPhone 15 Pro für das Vision Pro bedeutet 04:20

Schnellerer Prozessor, mehr Gaming

Das iPhone 15 Pro und Pro Max kommen mit dem A17 Pro Bionic-Prozessor auf den Markt, einem 3-Nanometer-Chip mit 19 Milliarden Transistoren für schnellere Leistung. Die neue Sechskern-GPU ist bis zu 20 % schneller als die GPU des A16 und ermöglicht Raytracing.

Apple treibt Mobile Gaming seit vielen Jahren bei der Einführung seines iPhones voran, und dieses Jahr bildete da keine Ausnahme, da Entwickler von Ubisoft und Capcom Vollkonsolenversionen von Assassin’s Creed Mirage sowie Resident Evil 8 und Resident Evil 4 Remake für das iPhone beworben haben . (Die beiden letztgenannten bestätigten, dass sie später in diesem Jahr auf dem iPhone 15 Pro erscheinen werden, während Assassin’s Creed Anfang 2024 erscheint.) Hideo Kojimas Death Stranding wird auch auf dem iPhone 15 Pro erscheinen.

Apple/Screenshot von CNET

Während Apple das mobile Gaming-Potenzial des iPhone 15 Pro vorangetrieben hat, wird das A17 Pro-Silizium auch Augmented-Reality-Anwendungen zugute kommen.

Das iPhone 15 Pro wird mit iOS 17 auf den Markt kommen (das öffentlich verfügbar sein wird, wenn die Telefone am 22. September auf den Markt kommen), das den StandBy-Modus einführt, der auf der WWDC 2023 vorgestellt wurde. Er versetzt das Telefon im Wesentlichen nachts in einen passiveren Modus und zeigt das an Zeit in übergroßen Schrift- und App-Widgets. Es wird aktiviert, wenn Sie das Telefon zur Seite drehen, ist aber für die Montage des Telefons auf einem MagSafe-Ständer gedacht und sieht aus wie der teuerste Wecker der Welt.