iPhone 14-Lieferungen, die von Chinas Covid-Bordsteinen in Zhengzhou betroffen sind, betreffen Foxconn

Apple hat gesagt, dass die Lieferungen seiner neuesten iPhone-Reihe „vorübergehend“ von Covid-Beschränkungen in China betroffen sein werden.

In einer Erklärung am Sonntag sagte das Unternehmen, dass seine Montageanlage in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou aufgrund von Covid-Bordsteinen „derzeit mit erheblich reduzierter Kapazität arbeitet“.

„Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach den Modellen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max“, sagte der Technologieriese. Das Unternehmen erwartet jedoch weniger Lieferungen für diese Modelle als „bisher erwartet, und die Kunden werden längere Wartezeiten erleben, um ihre neuen Produkte zu erhalten“, fügte Apple hinzu.

Die Einrichtung in Zhengzhou, die von Foxconn, einem der größten Zulieferer von Apple, betrieben wird, hat seit Mitte Oktober mit einem Covid-Ausbruch zu kämpfen, der unter seinen Wanderarbeitern Panik ausgelöst hat. Letzte Woche verhängten die Behörden eine siebentägige Sperrung des Fabrikgeländes.

Der Lockdown belastet Foxconn und Apple kurz vor Beginn der wichtigen Weihnachtseinkaufssaison enorm und macht deutlich, wie Chinas strikte Null-Covid-Politik dem internationalen Geschäft schadet.

In den letzten Wochen haben führende globale und chinesische Unternehmen – von Automobilherstellern bis hin zu Technologiegiganten – enorme Störungen ihrer Geschäfte erlebt, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihren Null-Covid-Ansatz verdoppelt.

Die Dinge werden sich möglicherweise nicht so schnell verbessern. Chinas Staatsrat bekräftigte während einer Pressekonferenz am Samstag sein unerschütterliches Bekenntnis zur Null-Covid-Politik des Landes, trotz Gerüchten, dass die Regierung die Pandemiebeschränkungen lockern und die Quarantänetage verkürzen könnte.

Apple (AAPL) ist zwar das jüngste Opfer von Chinas Covid-Einschränkungen geworden, übersteht den globalen Wirtschaftsabschwung aber besser als andere Technologiegiganten. Im vergangenen Monat übertraf das Unternehmen die Umsatz- und Ertragserwartungen der Wall-Street-Analysten für das im September endende Quartal.