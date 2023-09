Das iPhone 12 war ein echter Sprung in Apples Smartphone-Portfolio. Es wurden verschiedene Funktionen eingeführt, an denen die iPhone-Reihe noch heute festhält. Es war auch die Generation, die zu den eckigen, flachen Kanten zurückkehrte, die in der neu erschienenen iPhone 15-Reihe immer noch vorhanden sind.

Seit der Premiere des iPhone 12 sind bereits drei Jahre vergangen, und wenn Sie bei der Markteinführung eines gekauft haben, könnte es jetzt etwas langweilig werden. Egal, ob Sie wegen Problemen mit der Akkulaufzeit, langsamerer Leistung oder einfach aus dem Bedürfnis nach etwas Neuem und Glänzendem über ein Upgrade nachdenken, das neue iPhone 15 ist mit Sicherheit eines der Geräte auf Ihrem Radar.

Doch lohnt es sich wirklich, so viel Geld für das neueste iPhone 15 auszugeben? Es wird viel darüber gesprochen, dass Apple die Innovation verlangsamt, insbesondere bei Smartphones der unteren Preisklasse. Wie viel hat sich im Vergleich zum iPhone 12 geändert? Wäre der Kauf eines iPhone 15 eine Geldverschwendung?

Und deshalb sind Sie hier, denn wir haben uns die Mühe gemacht, das iPhone 12 mit dem iPhone 15 zu vergleichen. Wir prüfen die technischen Daten, die Leistung und die Funktionen und erklären, ob Sie ein Upgrade durchführen oder lieber warten sollten ein weiteres Jahr.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Design

Beginnen wir mit dem Design. Das iPhone 12 war (lange Zeit) das erste Modell, das wieder flache Seiten hatte. Das gleiche Kernkonzept bleibt beim iPhone 15 bestehen, es wurden jedoch einige Änderungen vorgenommen.

Das Wichtigste zuerst: Die auffälligste Änderung ist der Bildschirm. Das iPhone 12 verfügt noch über eine Notch, was bei Apple-Smartphones mittlerweile der Vergangenheit angehört. Das iPhone 15 hat die Notch endlich über Bord geworfen und Dynamic Island – bisher nur bei den iPhone 14 Pro-Modellen – in die reguläre iPhone-Stufe eingeführt.

Sie werden auch einen Unterschied in der Anzeigequalität bemerken, wenn nicht sogar in der Größe. Beide Telefone verfügen über ein 6,1-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, aber das iPhone 15 wird viel heller und erreicht jetzt eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits im Vergleich zu den 1200 Nits des iPhone 12.

Gelbes iPhone 15 (mit Dynamic Island, wie auf dem Telefon rechts zu sehen) Jason Snell

Natürlich gibt es noch ein paar weitere Unterschiede. Obwohl der Kamerabuckel die gleiche Anzahl an Linsen enthält (zwei), ist der Bump des iPhone 15 größer und hat eine andere Form. Zu den Kameras kommen wir gleich, aber auf der Rückseite des iPhones werden Sie auch mattes Glas bemerken, das ganz anders aussieht und sich auch so anfühlt als das glänzende Glas des iPhone 12. Natürlich kein Grund für ein Upgrade.

Dominik Tomaszewski / Gießerei

Eine weitere Änderung, die sowohl in Bezug auf das Design als auch in Bezug auf die Funktionen wichtig ist, ist die Umstellung auf USB-C. Der Lightning-Anschluss ist endgültig tot, sodass der Wechsel zum iPhone 15 auch den endgültigen Verzicht auf einen proprietären Anschluss bedeutet. Leider bedeutet dies jedoch nicht, dass moderne Datenübertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden. Das iPhone 15 ist auf USB 2.0-Geschwindigkeiten beschränkt, was genau dem alten Lightning-Anschluss entspricht.

Die meisten Menschen nutzen für die Datenübertragung zu oder von ihrem iPhone kein Kabel und verlassen sich beim Aufladen darauf, sodass dies kein wirkliches Problem darstellt.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Leistung

Eine Pause von drei Jahren sollte einen ziemlichen Leistungssprung bedeuten, aber es gibt ein wichtiges Detail, das diesen Sprung kleiner macht, als Sie vielleicht denken.

Das Problem besteht darin, dass Apple zwischen diesen beiden Telefonen entschieden hat, dass normale iPhones einen Chip haben sollten, der eine Generation alt ist. Während also das iPhone 12 mit einem A14 Bionic ausgestattet ist, hat das iPhone 15 einen A16 im Inneren: nur zwei Generationen auseinander.

Gießerei

Dies ist immer noch ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden. Das iPhone 15 ist immer noch deutlich schneller als sein ehrwürdiger Vorgänger, insbesondere wenn es um die GPU-Leistung geht. Dies erleichtert den Umgang mit den neuesten Apps und Spielen sowie mit zukünftigen Betriebssystem-Updates.

In diesem Sinne ist es auch wichtig zu bedenken, dass das iPhone 15, das drei Jahre neuer ist, deutlich länger Software-Updates erhalten wird. Das iPhone 12 kam mit iOS 14 heraus und mit der Veröffentlichung der neuen iPhones sollte ein Upgrade auf iOS 17 erfolgen. Das bedeutet, dass es weiterhin unterstützt wird, aber wahrscheinlich nur noch zwei bis drei Jahre an Updates übrig sind. Das iPhone 15 hingegen soll rund 5 Jahre lang Updates bekommen.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Kameras

Kamerasysteme gehören jedes Jahr zu den am meisten diskutierten Funktionen neuer Telefone, und zwar nicht nur von iPhones. Als es auf den Markt kam, war das iPhone 12 eines der Kraftpakete der Fotografie, doch die Kameratechnologie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht.

Gelbes iPhone 15. Jason Snell

Das iPhone 12 ist mit zwei Kameras ausgestattet, einem 12-Megapixel-Hauptsensor und einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor. Dies sind immer noch großartige Schützen und werden Ihnen im Alltag gut tun. Allerdings legt das iPhone 15 noch einen drauf. Es hat die Hauptkamera von der iPhone 14 Pro-Reihe geerbt und verfügt nun über eine 48-Megapixel-Hauptkamera, die von einer 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera unterstützt wird.

Die Hauptkamera ist meilenweit besser als das, was das iPhone 12 zu bieten hat. In Kombination mit den neuen Software-Tricks, die Apple anwendet, werden Fotos tagsüber und nachts heller und schärfer und liefern Ihnen viel mehr Details. Durch den 48-Megapixel-Sensor des neuen Modells kann man sich zudem viel stärker auf den Digitalzoom verlassen und selbst Fotos mit 2-fach-Zoom sollten äußerst scharf und detailreich sein.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Akkulaufzeit

Eines der wenigen Mankos der iPhone-12-Familie war die Akkulaufzeit. Es war vielleicht nicht tragisch, aber es war auf jeden Fall nichts Besonderes. Mit dem iPhone 13 sah es allerdings deutlich besser aus und das iPhone 15 verspricht bis zu 20 Stunden Videowiedergabe. Das ist eine Kombination aus einem größeren Akku und einem wesentlich energieeffizienteren Prozessor.

Dominik Tomaszewski / Gießerei

Allerdings hinkt Apple in einem Punkt der Konkurrenz noch hinterher: dem Laden des Akkus. Sowohl das iPhone 12 als auch das iPhone 15 unterstützen nur 20-W-Ladegeschwindigkeiten und 15-W-Wireless-Laden über eine MagSafe-Verbindung. Das bedeutet, dass es hier keine Verbesserung gibt, obwohl man drei Jahre Zeit hatte, um etwas dagegen zu unternehmen.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Funktionen

Wir haben bereits drei Hauptfunktionen erwähnt, die das iPhone 15 verbessert – seinen Bildschirm (mit Dynamic Island), die Hauptkamera und USB-C. Es gibt jedoch noch einige weitere Bereiche, in denen das neue Telefon eine deutliche Verbesserung darstellen wird.

Erstens verfügt das iPhone 15 über deutlich bessere Konnektivitätsoptionen. Es führt Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 ein, im Vergleich zu Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 im iPhone 12. Darüber hinaus verfügt es über einen neueren 5G-Chip, der nicht nur energieeffizienter ist, sondern auch eine bessere Verbindung und Reichweite gewährleistet .

Apfel

Ein weiteres entscheidendes Upgrade ist, dass das iPhone 15 mit seinem Basismodell deutlich mehr Speicher bietet. Das iPhone 12 war das letzte Telefon von Apple (abgesehen von der SE-Reihe), das mit 64 GB Speicher startete, während das iPhone 15 in der günstigsten Konfiguration über 128 GB verfügt. Mit seinen höher aufgelösten Fotos ist es eine willkommene Abwechslung, die sicherstellt, dass Ihnen nicht sofort der Speicherplatz auf Ihrem Telefon ausgeht.

Aber das iPhone 15 hat auch noch ein paar weitere Kamera-Asse im Ärmel. Am auffälligsten ist wohl die Porträtfunktion der nächsten Generation. Es handelt sich um eine Methode zum Aufnehmen von Porträtfotos, die nachträglich angepasst werden kann, ohne dass zuvor der Porträtmodus aktiviert werden muss. So können Sie Ihr Motiv auswählen und beeinflussen, was scharf ist und was nicht.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Welches ist das bessere Telefon?

Das iPhone 12 ist immer noch ein tolles Telefon. Aber wenn Sie Ihr iPhone seit drei Jahren besitzen und über ein Upgrade nachdenken, bietet das neue iPhone 15 erhebliche Vorteile: eine bessere Kamera, eine leistungsstärkere CPU, bessere Konnektivität und eine viel längere Akkulaufzeit. Es gibt auch einige Annehmlichkeiten – USB-C-Anschluss, Dynamic Island und längeren Software-Support.

Das alles bedeutet jedoch nicht, dass Sie sofort ein Upgrade durchführen müssen. Wenn Sie mit Ihrem treuen iPhone 12 immer noch völlig zufrieden sind, gibt es im neuesten iPhone 15 nichts Revolutionäres oder Bahnbrechendes, was es zu einem Muss macht. Sie können auf dem iPhone 12 fast alles tun, was Sie auf dem iPhone 15 können.

Sehen Sie sich Apples Launch-Event für das iPhone 15 an und Sie könnten denken, es sei absolut revolutionär. Aber in Wirklichkeit, und wie ich eingangs sagte, verlangsamt sich das Innovationstempo. Das iPhone 15 hat die Funktionen des iPhone 14 geerbt und bietet – was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht – mehr als das iPhone 12 vor drei Jahren.

Wenn Sie keins der beiden Telefone besitzen und versuchen, sich zu entscheiden, ist der offensichtlichste Unterschied der Preis, insbesondere wenn Sie bereit sind, ein generalüberholtes Telefon zu kaufen: Ein iPhone 12 kostet etwa 300 £ / 350 $, verglichen mit 799 £ für das iPhone 15 / 799 $. (Vergessen Sie nur nicht, dass das Basismodell über doppelt so viel Speicher verfügt wie das iPhone 12.)

Wenn Geld keine Rolle spielt, ist das iPhone 15 am Ende eindeutig der Gewinner: Natürlich. Es ist ein Kinderspiel. Und wenn Sie ein iPhone 12 besitzen, bei dem es zu Störungen kommt – oder Sie Schwierigkeiten haben, einen Tag ohne leeren Akku zu überstehen – dann kann Ihnen ein Upgrade auf das neueste Modell von Apple ganz einfach empfohlen werden.

Und wenn Sie sich tatsächlich für den Kauf des iPhone 15 entscheiden, schauen Sie sich unbedingt unseren Artikel an, in dem wir alle Orte zusammenfassen, an denen Sie ein iPhone 15 kaufen können. Und um ein wenig kontrovers zu sein: Werfen Sie einen Blick auf eines der besten Android-Geräte Telefone stattdessen?