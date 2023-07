Smartphones sahen im letzten Jahrzehnt mehr oder weniger identisch aus, aber Unternehmen wie Samsung, Motorola und Google ändern das mit Bildschirmen, die sich biegen und falten lassen. Fast jeder große Smartphone-Hersteller hat ein faltbares Telefon auf den Markt gebracht oder plant dies, mit Ausnahme von Apple.

Hersteller von Android-Handys sehen die Zukunft des Smartphones eindeutig in Geräten, die sich in der Mitte zusammenfalten lassen, um einfacher in die Tasche zu passen, oder die sich aufklappen lassen, um gleichzeitig als Tablet zu dienen. Doch Apple verfolgt einen deutlich anderen Ansatz. Anstatt neue Hardware-Designs zu verwenden, um die Art und Weise zu erweitern, wie wir unsere Mobilgeräte nutzen, nutzt der iPhone-Hersteller seine Software, um neue Anwendungsfälle auf seine Geräte zu bringen. Anstatt die Form des iPhone-Bildschirms physisch zu ändern, um mehr Apps aufzunehmen oder ein größeres Display zum Ansehen von Sendungen bereitzustellen, wird die Software so verändert, dass Sie Ihr Telefon anders verwenden können.

Apples iOS 17-Update, das am Mittwoch in der Betaversion gestartet ist und im Herbst offiziell erscheint, ist das jüngste Beispiel für die Bemühungen des Unternehmens in dieser Hinsicht. Die Software führt eine Funktion namens StandBy-Modus ein, die Ihr Mobilgerät im Wesentlichen in ein Miniatur-Smart-Display wie Echo Show oder Google Nest Hub verwandelt.

Obwohl der StandBy-Modus von Apple und faltbare Telefone scheinbar nichts miteinander zu tun haben, haben sie dennoch eine wichtige Verbindung. Beide stellen Bemühungen dar, die Art und Weise, wie unsere Telefone Informationen darstellen, weiterzuentwickeln und sie an die größere Rolle anzupassen, die mobile Geräte in den letzten 15 Jahren in unserem Leben gespielt haben.

Schau dir das an: iOS 17 bringt große Änderungen an alten Gewohnheiten: Live-Voicemail, AirDrop und Siri 06:44

Der StandBy-Modus bietet eine Vollbildansicht von Apps wie der Uhr, Ihrem Musik-Player oder Ihrem Kalender, wenn Ihr iPhone aufgeladen wird und sich im Querformat befindet. Dadurch funktioniert Ihr iPhone eher wie ein Smart Display, indem es die Möglichkeit bietet, den gesamten Bildschirm einer bestimmten App oder Funktion zu widmen, sodass er aus der Ferne leichter zu erkennen ist. Auf diese Weise verleiht der StandBy-Modus Ihrem iPhone eine neue Rolle und ermöglicht ihm die Funktion als Nachttischuhr oder als Miniaturgerät vom Typ Amazon Echo Show.

Apfel; Screenshot von James Martin/CNET

Siri ist für die StandBy-Ansicht optimiert, was angesichts der Tatsache, dass die Sprachsteuerung wahrscheinlich einen großen Teil des Erlebnisses ausmacht, sinnvoll ist, da Ihr Telefon auf einem Tisch oder auf einem Ständer steht und nicht in Ihrer Hand liegt. Die Live-Aktivitäten-Funktion von Apple funktioniert auch in diesem Modus, sodass Sie Leckerbissen wie Ihre Uber-ETA sehen können, ohne zum Telefon greifen zu müssen.

Ihr iPhone kann auch kontextbezogene Informationen anzeigen, indem es eine Sammlung von Widgets basierend auf Faktoren wie der Zeit oder Ihrem Standort rotiert, eine Funktion, die Apple Smart Stacks nennt. Auch wenn es sich nicht speziell um StandBy handelt, ist es leicht zu erkennen, wie Smart Stacks in diesem Modus besonders hilfreich sein können. Anstatt dass sich Ihr Telefon in einen schwarzen Block verwandelt, wenn Sie es nicht verwenden, können Sie es bei Bedarf beispielsweise das Wetter oder Ihr nächstes Meeting abrufen lassen.

Unternehmen wie Samsung, Motorola, Google, Oppo und Huawei verwenden faltbare Designs statt nur Software, um unseren Telefonen neue Rollen zu geben. Während der StandBy-Modus von Apple Ihr Telefon als Smart Display fungieren lässt, können Telefone wie das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Oppo Find N2 im geöffneten Zustand gleichzeitig als Tablet fungieren. Das neue Flip-Phone Razr Plus von Motorola kann dank seines biegsamen Designs und der praktischen Displayabdeckung auch als kleines Smart-Display dienen. Als ich dieses Gerät getestet habe, habe ich das Razr Plus wie ein Zelt aufgeklappt, wobei der Bildschirm nach außen zeigt, sodass ich sehen konnte, wie spät es ist und welches Lied gerade abgespielt wird, ohne nach meinem Telefon greifen zu müssen.

Das neue Razr Plus verfügt über einen riesigen Frontbildschirm, der im aufgeklappten Zustand als Mini-Smart-Display dienen kann. Lisa Eadicicco/CNET

StandBy ist vielleicht das prominenteste Beispiel dafür, wie Apple mit iOS 17 die Art und Weise verändert, wie wir unsere Telefone nutzen, aber es ist nicht das einzige. Das Update bringt auch interaktive Widgets auf Ihr iPhone, sodass Sie Aufgaben wie das Abhaken von Erinnerungen und die Steuerung Ihrer Smart Lights mit nur einem Fingertipp auf dem Startbildschirm ausführen können. Die aktuelle Version der iPhone-Widgets startet beim Antippen die entsprechende App, anstatt Ihnen eine Aktion zu ermöglichen.

Ältere Funktionen wie Dynamic Island und das Always-on-Display, die beide letztes Jahr in der iPhone 14 Pro-Serie eingeführt wurden, sind ebenfalls Teil der Bemühungen von Apple, die Art und Weise, wie wir unsere Telefone nutzen, durch eine Änderung der Art und Weise, wie Software auf dem Bildschirm angezeigt wird, zu verbessern. Mit Dynamic Island können Sie beispielsweise einfacher Multitasking betreiben, indem Sportergebnisse oder Musik, die gerade abgespielt wird, oben auf dem Bildschirm angezeigt werden, sodass Sie nicht so oft zwischen Apps wechseln müssen. Mit dem ständig eingeschalteten Display können Sie die Uhrzeit und andere Informationen anzeigen, ohne zum Telefon greifen zu müssen.

Durch Funktionen wie StandBy und Dynamic Island fühlt sich Ihr Telefon nicht so radikal anders an, wie es bei einem faltbaren Bildschirm der Fall wäre. Aber sie zeigen immer noch, dass Apple versucht, Ihr iPhone nützlicher zu machen, indem es das Verhalten von Apps und anderen Funktionen auf dem Bildschirm aktualisiert. Das könnte für Apple besonders wichtig sein, wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern wird, bis wir ein faltbares iPhone sehen.

Einige Analysten gehen davon aus, dass ein faltbares iPhone möglicherweise erst im Jahr 2025 auf den Markt kommt. Das geht aus Schätzungen von Ross Young, Analyst und CEO von Display Supply Chain Consultants (via 9to5Mac), hervor Ming-Chi Kuo, ein Analyst von TF International Securities, der für seine Apple-Produktprognosen bekannt ist. Samsung steht unterdessen kurz vor der Einführung der fünften Generation seiner Galaxy Z Fold- und Galaxy Z Flip-Geräte.

Dass Apple im Bereich der faltbaren Telefone nicht vertreten ist, ist keine Überraschung. Das Unternehmen wartet in der Regel, bis die Technologie ausgereift ist, damit es ein überzeugenderes Produkt auf den Markt bringen kann, bevor es in eine neue Gerätekategorie einsteigt. Dieser Ansatz hat sich bei Smartwatches und Tablets bewährt, daher scheint es plausibel, dass Apple eine ähnliche Strategie bei faltbaren Geräten verfolgen würde. (Das gilt natürlich nur, wenn Apple tatsächlich an einem faltbaren Telefon arbeitet).

Obwohl faltbare Telefone in den letzten vier Jahren seit der Einführung des ersten Galaxy Fold enorme Fortschritte gemacht haben und immer beliebter geworden sind, stehen sie immer noch vor großen Herausforderungen. Das Galaxy Z Fold 4 und das Google Pixel Fold kosten jeweils etwa 1.800 US-Dollar, was sie für viele Verbraucher zu einem Luxuskauf macht. Erste Berichte über kaputte Bildschirme beim Pixel Fold zeigen auch, dass die Haltbarkeit bei faltbaren Telefonen immer noch ein Problem darstellt. Vielleicht untersucht Apple im Hintergrund Möglichkeiten, Probleme wie Haltbarkeit und hohe Preise zu lösen, bevor es sein eigenes faltbares Gerät auf den Markt bringt, aber das kann man nicht genau wissen, bis Apple eine Ankündigung macht.

Googles Pixel Fold. James Martin/CNET

In der Zwischenzeit wird Apple durch Software-Updates wie diese wahrscheinlich weiterhin neue Wege finden, um dem iPhone ein frisches und relevantes Aussehen zu verleihen. Normalerweise bringt das Unternehmen jeden Herbst neue iPhone-Modelle auf den Markt, die Upgrades für alles von der Kamera über den Prozessor bis zum Display mit sich bringen. Aber es ist die Software, die dafür sorgt, dass sich diese Hardware-Sprünge nützlich und innovativ anfühlen.

Tatsächlich könnten die Hersteller von faltbaren Telefonen möglicherweise ein oder zwei Dinge aus Apples Ansatz lernen. Ein riesiger Bildschirm, der sich auf die Größe eines Telefons zusammenfalten lässt, kann zwar nützlich sein, doch Unternehmen wie Samsung und Google müssen noch einiges tun, wenn es darum geht, interessante neue Möglichkeiten zu finden, diese flexiblen Bildschirme mit neuer Software zu nutzen.