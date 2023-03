Dit verhaal is een onderdeel van Focal Point-iPhone 2023CNET’s verzameling nieuws, tips en advies rond het populairste product van Apple.

Als je een iPhone hebt die draait iOS 16, moet je een van de beste nieuwe functies uitproberen. De tool heeft geen officiële naam, maar laat je het onderwerp van een foto, zoals een persoon, scheiden van de achtergrond. Het enige dat u hoeft te doen, is op een foto tikken en vasthouden om deze te laten werken. Als je blijft vasthouden, kun je de uitsnede van de foto ‘optillen’ en naar een andere app slepen om bijvoorbeeld te posten, te delen of een collage te maken.

iOS 16 debuteerde naast de iPhone 14 lijn met een aantal coole nieuwe functies. Als ik vóór iOS 16 de achtergrond van een foto wilde verwijderen, moest ik een app zoals Adobe Photoshop gebruiken. Maar wat geweldig is aan deze tool, is dat het rechtstreeks in iOS 16 is ingebouwd, waardoor het niet meer nodig is om een ​​speciale app te downloaden of een account aan te maken.

Technisch gezien maakt de tik-en-til-fotofunctie deel uit van Visual Look Up, dat voor het eerst werd gelanceerd met iOS 15 en objecten in uw foto’s kan herkennen, zoals planten, voedsel, oriëntatiepunten en zelfs huisdieren. In iOS 16 kun je met Visual Look Up dat object uit een foto of pdf halen door niets anders te doen dan tikken en vasthouden.

Appel



Robby Walker, senior director van Siri Language and Technologies bij Apple, demonstreerde voor het eerst de nieuwe tap-and-lift-tool tijdens WWDC. Hij had een foto van een Franse bulldog en tikte en hield de hond vast. Walker sleepte de “uitsnede” van de hond van de foto naar het tekstveld van een sms.

“Het voelt als magie,” zei Walker.

Soms gebruikt Apple het woord ‘magie’ te veel, maar deze tool lijkt indrukwekkend. Walker wees er snel op dat het effect het resultaat was van een geavanceerd machine-learningmodel, dat wordt versneld door core machine learning en de neurale engine van Apple om 40 miljard bewerkingen in een seconde uit te voeren.

De kennis van de hoeveelheid verwerking en machine learning die nodig is om een ​​hond uit een foto te knippen, boeit me mateloos. Vaak moeten nieuwe telefoonfuncties revolutionair zijn of een serieus probleem oplossen. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat de tik-en-houd-tool het probleem oplost van het verwijderen van de achtergrond van een foto, wat voor sommigen een serieuze zaak zou kunnen zijn.

Ik kon het niet nalaten de gelijkenis op te merken met een andere fotofunctie in iOS 16. Op het vergrendelscherm scheidt de foto-editor het onderwerp op de voorgrond van de achtergrond van de foto van je achtergrond. Hierdoor kunnen vergrendelschermelementen zoals de tijd en datum achter het onderwerp van uw achtergrond worden geplaatst, maar vóór de achtergrond van de foto. Het geeft het vergrendelscherm een ​​gelikte tijdschriftomslag ovibe.

Ik heb de nieuwe Visual Look Up-functie nu vele malen gebruikt en ik ben nog steeds onder de indruk van hoe snel en betrouwbaar het werkt.