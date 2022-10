iOS 16.2 fügt eine Möglichkeit hinzu, unbeabsichtigte Notfall-SOS-Aktivierungen zu melden

Laut Apples nächstem großen iOS-Update, iOS 16.2, können Sie einen Bericht an das Unternehmen senden, wenn der Notruf SOS versehentlich ausgelöst wurde 9to5Mac. Dies könnte eine nützliche Möglichkeit sein, Daten an Apple weiterzugeben, wenn die Funktion beispielsweise nach einer Achterbahnfahrt aktiviert wird.

Die iPhone 14-Reihe enthält eine neue Crash-Erkennungsfunktion, die Emergency SOS aktiviert, wenn sie glaubt, dass Sie in einen Autounfall verwickelt waren und nicht reagieren. Emergency SOS kontaktiert Notfalldienste und kann Ihren Standort an ausgewählte Kontakte senden, sodass es wirklich hilfreich sein kann, wenn es nach einem Unfall automatisch ausgelöst wird. Es alarmierte die Einsatzkräfte Anfang dieses Monats vor einem Absturz in Lincoln, Nebraska.