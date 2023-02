Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een claim van de International Boxing Association (IBA) afgewezen dat een alternatief kwalificatiesysteem voor boksen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is “goedgekeurd”.

Het IOC schorste eerder de IBA, voorheen bekend als AIBA, van het beheer van het bokstoernooi op de Olympische Spelen en van de kwalificatie-evenementen voor de sport.

Maar deze week gaf de IBA een verklaring af waarin ze zei dat het “het op zich heeft genomen als het internationale bestuursorgaan van het boksen om een ​​duidelijk proces en pad te bieden voor zijn atleten om zich te kwalificeren voor Parijs 2024”. behoren tot de kwalificatie-evenementen.

Afbeelding:

Olympisch boksen staat voor een knock-out klap (AP Photo/Frank Franklin II, Pool)





Dat meldt het IOC in een verklaring Sky Sportszegt dat ze geen redenen hebben om dit te doen.

“Naar aanleiding van een onderzoek en rapport van een IOC-onderzoekscommissie in 2019 werd de erkenning van de International Boxing Association opgeschort door het IOC. Deze schorsing is vandaag nog steeds van kracht”, aldus een woordvoerder van het IOC.

“Zoals aangekondigd door het IOC in juni 2022, zal de IBA niet betrokken zijn bij de bokskwalificaties en het toernooi van Parijs 2024.

“Het enige geldige bokskwalificatiesysteem voor Parijs 2024 is het systeem dat is goedgekeurd door de IOC EB in september 2022, gepubliceerd en verspreid onder NOC’s (nationale Olympische comités) en nationale boksfederaties op 6 december 2022.”

Dit IOC-kwalificatiesysteem blijft van kracht. Voor Europese landen is de eerste kwalificatiewedstrijd de Europese Spelen van juni, gevolgd door twee wereldevenementen volgend jaar, die niet door de IBA worden beheerd.

Deze breuk suggereert een verdere verslechtering van de relatie tussen de IBA en het IOC, waarbij de laatste de eerste schorst vanwege zijn bezorgdheid over het bestuur van de organisatie, inclusief het arbitrage- en beoordelingsproces, en de “financiële afhankelijkheid” van de IBA van Russische staatsbedrijven. energiereus Gazprom.

Afbeelding:

Het IOC overweegt de toekomst van boksen op de Olympische Spelen en heeft opgeroepen tot hervormingen





Hoewel een IOC-taskforce volgend jaar het boksen op de Olympische Spelen van volgend jaar zal leiden, blijft er grote twijfel bestaan ​​over de toekomst van de sport binnen de Spelen daarna. Het IOC heeft het uitgesloten van het Olympische programma voor de Spelen van 2028 vanwege aanhoudende bestuurskwesties.

Deze nieuwste ontwikkeling komt wanneer een aantal landen, waaronder Groot-Brittannië, Ierland en de VS, de Wereldkampioenschappen van de IBA in mei boycotten vanwege de aanwezigheid van Russische en Wit-Russische atleten ondanks de invasie van Oekraïne, evenals de crisis waarmee de Olympische Spelen van de sport worden geconfronteerd. toekomst.

De IBA reageerde op de boycot en zei dat atleten “het slachtoffer van de politieke spelletjes” zullen zijn en hebben gezegd dat boksers zich rechtstreeks bij hen kunnen registreren om de bepalingen van hun nationale federaties te omzeilen als ze dat willen.

In hun verklaring zei de IBA: “Wereldkampioenen uitsluiten van de komende wereldkampioenschappen boksen voor dames en heren in New Delhi, India en Tasjkent, Oezbekistan van kwalificatie voor Parijs 2024 is niet acceptabel en druist in tegen de principes van sport en boksen.”