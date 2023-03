Naarmate de druk van Russische troepen toenam, zei een vertegenwoordiger van het Oekraïense leger dat het niet langer veilig was voor burgers om de frontlinie oostelijke stad Bakhmut met voertuigen te verlaten en drong er bij de lokale bevolking op aan om in plaats daarvan te voet te ontsnappen, meldde het persbureau Associated Press (AP).

Volgens het AP is door Oekraïense soldaten een pontonbrug aangelegd om de weinige overgebleven inwoners te helpen het nabijgelegen dorp Khromove te bereiken. Het bureau zei dat zijn team later ten minste vijf huizen in brand zag staan ​​na aanslagen in Khromove.

Op zaterdag meldde een update van de Britse inlichtingendienst dat Russische strijders de noordelijke buitenwijken van Bakhmut verder binnendrongen, waardoor Oekraïense eenheden in de afgelopen 36 uur twee kritieke bruggen buiten de stad vernietigden.

Een van deze bruggen verbindt Bakhmut met de nabijgelegen stad Chasiv Yar, langs de laatst overgebleven Oekraïense bevoorradingsroute, aldus het Britse rapport.

Dat heeft het Institute for the Study of War, een in Washington gevestigde denktank, gedaan suggereerde dat Oekraïense troepen zich voorbereiden om zich terug te trekken uit het belangrijkste oostelijke bolwerk.

Dat zei de Oekraïense minister van Defensie, Oleksii Reznikov, tegen de Duitse krant Bild am Sonntag dat de verliezen van Rusland in Bakhmut “elke dag oplopen tot 500 doden en gewonden”.

De Russische soldaten waren slechts “kanonnenvoer” in de “vleesmolentactiek” die door Moskou werd gebruikt, zei hij.

De Oekraïense defensiechef zei dat Moskou zich inspande om Bakhmut in te nemen omdat het “een symbolische plek voor de Russen” was.

Het veroveren van Bakhmut zou Russische strijders niet alleen een zeldzame slagveldwinst opleveren na maanden van tegenslagen, maar zou ook de aanvoerlijnen van Oekraïne kunnen verbreken, waardoor de troepen van Moskou kunnen oprukken naar andere Oekraïense bolwerken in de oostelijke Donetsk-regio.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne op zondag 5 maart:

De voorzitter van het Europees Parlement dringt aan op meer wapenleveranties aan Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zei dat Kiev van plan was om dit jaar meer samen te werken met Europese instellingen.

Zijn opmerkingen kwamen kort nadat hij de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, had ontmoet tijdens haar bezoek aan Oekraïne.

“De taak is om actief alles voor te bereiden op het lidmaatschap van ons land in de Europese Unie, de wapenleveranties aan Oekraïne op te voeren en de sancties tegen Rusland te versterken”, zei Zelenskyy in zijn dagelijkse videotoespraak.

Ondertussen drong Metsola aan op meer wapenleveranties aan het Oekraïense leger. “Lidstaten zouden serieus moeten overwegen om straaljagers naar Oekraïne te sturen”, zei ze.

Ze sprak de hoop uit dat de toetredingsonderhandelingen voor Oekraïne al dit jaar kunnen beginnen.

Letland ondersteunt de levering van straaljagers aan Oekraïne

De Letse premier Krisjanis Karins sprak zijn steun uit voor de bevoorrading van Oekraïne met straaljagers in een interview met het Duitse nieuwsmagazine De Spiegel.

Karins verklaarde dat hij geen reden zag waarom het Westen de Oekraïense strijdkrachten niet van straaljagers zou voorzien als ze die nodig hadden. Hij zei dat de levering van straaljagers slechts een kwestie van tijd was en dat het leveren van wapens aan Oekraïne essentieel was voor het bereiken van vrede.

“Het is waar, we willen allemaal vrede. Maar de enige weg naar vrede is dat Oekraïne wint. En daarvoor heeft het onze wapens nodig”, zei Karins.

De Letse premier zei ook dat de Baltische natie ernaar streeft 3% van zijn BBP aan defensie te besteden, meer dan de NAVO-doelstelling van 2%.

Als “frontliniestaat” heeft Letland geen keus, zei hij.

In december spraken de Baltische staten Letland, Estland en Litouwen hun voornemen uit om hun defensie-uitgaven te verhogen als reactie op de grootschalige invasie van Oekraïne door Moskou een jaar geleden.

IEA-chef zegt dat Moskou ‘de energiestrijd heeft verloren’

Volgens het hoofd van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), Fatih Birol, heeft de positie van Rusland als een belangrijke energieleverancier een permanente terugslag te verduren nadat het Westen de olie en het gas van Moskou heeft opgegeven vanwege de oorlog in Oekraïne.

Dat blijkt uit een interview in de Franse krant Bevrijdingzei Birol dat “Rusland de energiestrijd heeft verloren.”

Hij merkte op dat de olie- en gasexport van Moskou met 40% is gedaald sinds zijn militaire troepen Oekraïne een jaar geleden binnenvielen, en voegde eraan toe dat dit nog maar het begin van zijn problemen is.

Birol benadrukte ook dat het vertrek van buitenlandse experts uit Rusland zou leiden tot een afname van de olie- en gasproductie zonder hun technische ondersteuning.

Rusland kan Europa, ooit de grootste verbruiker, niet zomaar vervangen door Azië, zei het IEA-hoofd, omdat het jaren zou duren om pijpleidingen aan te leggen van West-Siberië naar China.

“De rol van Rusland in internationale energieaangelegenheden zal in de toekomst veel minder belangrijk zijn”, zei Birol.

ss/fb (AP, dpa)