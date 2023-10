Kommt das nationale finanzielle Fairplay? Sollten Investoren eine Chance im deutschen Profifußball bekommen? Die Deutsche Fußball-Liga sammelt sich und Milliarden von Euro stehen auf dem Spiel. Offiziell wird nur über den neuen Grundlagenvertrag abgestimmt.

Ob die Bundesliga-Bosse Zeit zum Winken finden, darf bezweifelt werden. Wenn an diesem Montag der Nationalmannschaftsflieger in die USA abhebt, werden die Vereinsbosse der 36 Profiklubs im Sheraton Hotel am Frankfurter Flughafen wohl noch in ihre Agenda vertieft sein. Der Segen der Grundlagenvereinbarung, der Gedanke des nationalen Financial Fairplay und die erneut aufgekommene Investorenfrage stehen auf der Tagesordnung der Sitzung der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Formal steht der neu ausgehandelte Rahmenvertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Mittelpunkt. Nachdem der DFB Ende September die Regulierung der Geldströme mit der DFL durch seinen Bundestag durchgewinkt hatte, besteht kein Zweifel am grünen Licht der Vereine. Der im Juni vereinbarte Vertrag beschert dem finanziell angeschlagenen DFB eine Steigerung von rund 26 Millionen Euro statt bisher sechs Millionen pro Jahr.

Fast noch interessanter ist, worüber nicht abgestimmt wird: Die Abstimmung über die angepasste 50+1-Regel musste verschoben werden. Der Grund dafür ist eine Bitte um Befangenheit. Bereitgestellt wurde es von der Firma des jordanischen Unternehmers Hasan Ismaik, dem Investor des Drittligisten 1860 München. Der Sachverhalt wird derzeit von der Prozessabteilung des Bundeskartellamts geprüft.

Das Anlegerproblem taucht erneut auf

Mitte Juli erklärte das Kartellamt, dem Anpassungsantrag der DFL zustimmen zu wollen. Demnach gelten künftig weitergehende Auflagen für die Vereine Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg, denen bereits Ausnahmen gewährt wurden. Die Ausnahmevereine sollten daher zu einer stärkeren Mitgliederbeteiligung und einer finanziellen Entschädigung für Zuwendungen verpflichtet werden.

Nach grünem Licht des Kartellamtes soll die DFL-Versammlung dem Antrag auf Änderung der Regelung mit Zweidrittelmehrheit zustimmen und so für mehr Rechtssicherheit sorgen. Nun soll das Ganze beim Treffen am 7. Dezember stattfinden.

Das Investorenthema verschwand tatsächlich von der Bühne. Doch der gescheiterte Einstieg eines Finanziers im Mai scheint nicht das letzte Wort gewesen zu sein. Die DFL-Spitze um Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke strebt offenbar einen „Light-Deal“ mit deutlich geringerem Finanzvolumen an. Zuletzt hatten sich bereits einige Vereinsbosse für eine Wiederaufnahme des Prozesses ausgesprochen.

Dabei soll es nicht mehr um Einnahmen von zwei Milliarden Euro gehen, sondern „nur noch“ um etwa 750 Millionen bis eine Milliarde. Ende Mai scheiterte der über 20 Jahre andauernde Plan, 12,5 Prozent der Anteile an einer DFL-Tochtergesellschaft zu verkaufen, an die alle Medienrechte ausgelagert worden wären. Jetzt sind sieben Prozent im Gespräch. Wie die Vereine dazu stehen, wird sich am Montag zeigen.

Sind die Verwaltungskosten reguliert?

Ein weiterer Punkt, über den der „Kicker“ berichtet, betrifft ebenfalls Regelungen im Hinblick auf Spender. Um Auswüchse zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten, sollte die Einführung eines nationalen Financial Fairplay diskutiert werden. Auf diese Weise könnte die Höhe der Kaderkosten und Spenden von Spendern reguliert werden.

In diesem Zusammenhang kommt auch die Frage der Mehrfachinvestitionen ins Spiel. Zuletzt hatte es Schlagzeilen um den bevorstehenden Einstieg der VW-Tochter Porsche beim VfB Stuttgart gegeben. VW ist bereits Anteilseigner des VfL Wolfsburg und (über Audi) des FC Bayern München.

Den Erläuterungen zu ihrer wichtigsten Einnahmequelle werden die Vereinsbosse aufmerksam zuhören: Die Vorbereitungen für die Ausschreibung der nationalen Medienrechte im kommenden Frühjahr laufen auf Hochtouren. Es wird viel um die 1,1 Milliarden Euro gezittert, die derzeit pro Saison zur Verfügung stehen.