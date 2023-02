Investoren aus Katar wollen für Manchester United bieten: Bericht

Investoren aus Katar planen ein riesiges Angebot für den Kauf des Premier-League-Klubs Manchester United, berichtete die Zeitung Daily Mail am Dienstag unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Der Bericht beschrieb die Investoren als „eine Gruppe privater, vermögender Personen“ aus Katar, das die Weltmeisterschaft 2022 ausrichtete.

Reuters hat Manchester United um einen Kommentar gebeten.

Jim Ratcliffes Unternehmen INEOS trat letzten Monat offiziell in das Bieterverfahren ein, um United zu kaufen, nachdem die US-Eigentümer des Clubs, die Glazer-Familie, im November erklärt hatten, sie hätten begonnen, Optionen wie neue Investitionen oder einen möglichen Verkauf zu prüfen.

Bloomberg News berichtete letzten Monat, dass Qatar Sports Investments (QSI), dem Eigentümer von Paris St. Germain, entweder eine vollständige Übernahme oder eine Beteiligung an Manchester United oder seinem Rivalen Liverpool erwägt.

United-Fans forderten lautstark einen Eigentümerwechsel, und die Glazers waren das Ziel heftiger Kritik, als das Team zuletzt 2017 Silber gewann und die Trophäen der Europa League und des Ligapokals gewann.

Im April protestierten Tausende vor Old Trafford, zündeten Fackeln an und sangen Lieder, in denen die Glazers aufgefordert wurden, „den Club zu verlassen“.

Die Nettoverschuldung von United, ein weiterer Zankapfel unter den Fans, war bis September auf 515 Millionen Pfund (620,42 Millionen US-Dollar) angewachsen.

Das von Erik ten Hag geleitete Team ist nach 21 Spielen mit 42 Punkten Dritter in der Liga, drei Punkte hinter Manchester City, aber acht hinter Tabellenführer Arsenal, der ein Spiel weniger absolviert hat.

