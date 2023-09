Windparkbetreiber klagen über hohe Kosten, die durch die staatlich festgelegten Preise nicht mehr gedeckt seien. (Foto: REUTERS)

Windenergiepark in der Nordsee

London Kein einziger Windparkbetreiber hat ein Angebot für die jährliche Auktion der britischen Regierung für neue Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee abgegeben. Das teilte das britische Ministerium für Energie und Klimaschutz am Freitag mit. Der Einbruch der Investitionen in die Windkraft ist nicht nur eine Schande für den geplanten Ausbau erneuerbarer Energiequellen, sondern gefährdet laut Branchenexperten auch das gesetzliche Ziel der britischen Regierung, das Land bis 2050 klimaneutral zu machen.

„Das ist eine Katastrophe für die Energiesicherheit“, sagte Ed Miliband, klimapolitischer Sprecher der oppositionellen Labour Party. Premierminister Rishi Sunak setzt unter anderem auf Windkraft, um die Energieversorgung Großbritanniens unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Gas zu machen, mit dem Anspruch, dass Großbritannien beim Klimaschutz weltweit führend sein soll.

Lesen Sie jetzt weiter Erhalten Sie Zugriff auf diesen und alle anderen Artikel im Web und in unserer App 4 Wochen lang kostenlos. Weiter