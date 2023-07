Über ein Dutzend Inuit-Älteste unternehmen an diesem Wochenende eine historische Heilungsreise nach Hamilton, um den ehemaligen Sanatoriumsstandort erneut zu besuchen, wo sie in den 1950er und 1960er Jahren isoliert festgehalten und psychisch misshandelt wurden.

Naomi Tatty half bei der Organisation der Reise für ihre 80-jährige Mutter Ida Atagoyuk und 14 weitere Älteste von Nunavut nach Hamilton, wo sie am Sonntag ankommen werden. Tatty arbeitet für die SeeChange Initiative, die marginalisierten Gemeinschaften hilft, ihre eigenen Gesundheitskrisen zu bewältigen.

„Sie haben lange darauf gewartet“, sagte Tatty über die Ältesten. „Ihre Emotionen bauen sich auf. Ich glaube, sie sind etwas nervös.“

Nach Kenntnis von SeeChange ist dies das erste Mal, dass Inuit in das Sanatorium zurückkehren, in dem sie wegen Tuberkulose behandelt wurden, sagte die in Montreal ansässige Gründerin und Geschäftsführerin Rachel Kiddell-Monroe. Sie hat in Heilungsworkshops mit Ältesten gesprochen und hofft, dass die Reise ihnen hilft, weiterhin zu heilen.

„Es herrscht ein starkes Schamgefühl darüber, dass sie diejenigen waren, die etwas falsch gemacht haben – dass es ihre Schuld war und sie nicht darüber reden sollten, was passiert ist“, sagte Kiddell-Monroe. „Jetzt sind sie bereit zu reden.“

Inuit-Familien auseinandergerissen

Das Sanatorium befand sich einst am Rande der Böschung mit Blick auf die Stadt an der Sanatorium Road, in der Nähe des Scenic Drive. Seitdem wurde es abgerissen, um Platz für eine Sanierung zu schaffen, aber ein riesiges Lothringerkreuz, das einst hell leuchtete, steht noch immer.

Etwa 1.200 Inuit wurden im Rahmen einer kanadaweiten Kolonialpolitik zur Tuberkulosebehandlung in Hamiltons Sanatorium verschifft Premierminister Justin Trudeau hat sich inzwischen dafür entschuldigt. Ihren Familien wurde nicht gesagt, wohin sie gegangen waren oder ob und wann sie gestorben waren.

Das Lothringerkreuz befindet sich in der Nähe der Stelle, an der einst Hamiltons Sanatorium auf dem West Mountain der Stadt stand. (Samantha Beattie/CBC)

Atagoyuk wurde in ein Sanatorium in Moose Factory, Ontario, in der Nähe von James Bay gebracht, aber ihre tragische Erfahrung weist Ähnlichkeiten mit denen auf, die gezwungen wurden, in Hamilton zu bleiben, sagte Tatty.

Atagoyuk war 21, als sie sich auf einem Regierungsschiff einem Gesundheitscheck unterzog. Sie wurde positiv auf Tuberkulose getestet und es wurde ihr mitgeteilt, dass sie zur Behandlung nach Südkanada geschickt werde, sagte Tatty.

„Verängstigt und traumatisiert.“ Wie Kanada während der Tuberkulosebehandlung Inuit-Mütter von ihren Kindern trennte Über ein Dutzend Inuit-Älteste sind an diesem Wochenende in Hamilton, um zum ehemaligen Sanatoriumsgelände zurückzukehren, wo sie in den 1950er und 1960er Jahren isoliert festgehalten und während ihrer Tuberkulosebehandlung psychischen Missbrauch erlitten haben. Atagoyuk stillte noch und durfte ihre kleine Tochter mitbringen, sagte Tatty, die noch nicht geboren war. Doch als Atagoyuk und ihre Tochter in Toronto ankamen, wurde ihr das Baby weggenommen und in Pflegefamilien gegeben. Sie wurden dreieinhalb Jahre lang getrennt, während Atagoyuk im Sanatorium festgehalten wurde.

Atagoyuk durfte ihr Bett nicht verlassen, freundete sich aber mit den anderen Patienten an.

„Sie haben versucht, aus der Zeit etwas Gutes zu machen, aber es war sehr hart und hart“, sagte Tatty. „Sie hatten nur einander.“

Als Atagoyuk schließlich freigelassen wurde, traf sie sich wieder mit ihrer Tochter und kehrte nach Nunavut zurück, doch der Schaden war bereits angerichtet.

„Meine Schwester hatte Angst vor meiner Mutter, weil sie sie für ein Monster hielt“, sagte Tatty. „Sie war es nicht gewohnt, in der Nähe von Inuit zu sein. Sie hatte ihre Sprache verloren und sie konnten nicht miteinander kommunizieren. Sie waren beide traumatisiert.“

Öffentlicher Empfang in der Kunstgalerie

Tatty sagte, ihre Mutter sei bei Trudeaus Entschuldigung im Jahr 2019 in der ersten Reihe gestanden. Dazu gehörte der Start der Nanilavut-Initiative, einer Datenbank, die den Inuit dabei helfen soll, die Gräber von Familienmitgliedern zu finden, die nicht überlebt haben, sowie die Finanzierung, um ihnen den Besuch dieser Gräber zu erleichtern.

Für Reisen wie die nach Hamilton stünden jedoch keine Bundesmittel zur Verfügung, sagte Kiddell-Monroe. Stattdessen wurde es von SeeChange und Nunavut Tunngavik Incorporated, dem gesetzlichen Vertreter der Inuit von Nunavut, unterstützt.

Das Mountain Sanatorium wurde 1906 gegründet, um an Tuberkulose erkrankte Menschen aus Hamilton und den umliegenden Gemeinden zu versorgen. Zwischen 1958 und 1962 wurden 1272 Inuit im Mountain Sanatorium wegen Tuberkulose behandelt. (Black Mount Collection, Hamilton Public Library, Lokalgeschichte und Archive)

Die Gruppe wird das ehemalige Sanatorium und den Friedhof besuchen, auf dem an Tuberkulose verstorbene Inuit begraben wurden, und an Heilungszirkeln und Workshops mit Traumaberatern teilnehmen. Sie hoffen auch, mit Ärzten oder Krankenschwestern in Kontakt zu treten, die im Sanatorium gearbeitet haben, oder mit deren Familienangehörigen.

„Und es dient nicht der Beschuldigung“, sagte Kiddell-Monroe. „Es geht nicht darum, wütend zu sein. Es geht nur darum, sie zu sehen, die Erfahrung zu teilen und sozusagen den Kreis zu schließen.“

Sie werden auch historische Fotos von Patienten aus den Archiven der McMaster University und die Sammlung von Inuit-Kunstwerken von Sanatoriumspatienten in der Art Gallery of Hamilton sehen.

Am Dienstag von 17:30 bis 21:30 Uhr ET findet in der Art Gallery of Hamilton eine öffentliche Veranstaltung statt, die einen Empfang und eine Filmvorführung umfasst.