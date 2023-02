+ AI wordt aan het werk gezet om nooit eerder vertoonde drugs te bedenken. Maar werken ze?

EV-batterijen zijn het volgende spanningspunt tussen China en de VS

In de afgelopen decennia heeft China zich gevestigd als een wereldleider in de elektrische voertuigindustrie. De controle van verfijnde materialen voor batterijcellen en geavanceerde technologieën voor het maken van batterijen is zo alomvattend dat westerse autofabrikanten die van gasauto’s willen overstappen, dit niet kunnen doen zonder zich te wenden tot batterijen van Chinese makelij.

Als gevolg hiervan raakt de batterijtechnologie zowel in de Verenigde Staten als in China steeds meer gepolitiseerd. De recente aankondiging van Ford dat het een batterijfabriek gaat bouwen in Michigan met de Chinese batterijgigant CATL was niet zonder controverse, en de deal zou nog steeds kunnen ontsporen – wat bewijst dat China’s voordeel op het gebied van batterijtechnologie in de toekomst alleen maar relevanter zal worden in ons dagelijks leven. Lees het volledige verhaal.