Interview zur PISA-Studie: „Der Fokus auf die Schwachen wird vernachlässigt“



Stand: 5. Dezember 2023 14:50 Uhr

Das schlechte Abschneiden in der PISA-Studie zeige grundlegende Probleme an deutschen Schulen, sagt Bildungsexperte Köller. Um schwächere Studierende gezielt zu fördern, bedarf es intelligenter Angebote.

tagesschau.de: Bleiben die schlechten Leistungen der deutschen Schüler auch in der gesamten neuen PISA-Studie bestehen?

Olaf Köller: Ja, leider müssen wir feststellen, dass es im Vergleich zu 2018 deutliche Einbußen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften gab. Auch in Deutschland sind die Einbußen größer als im OECD-Durchschnitt. Länder auf der ganzen Welt haben insgesamt verloren. Um nur ein Beispiel zu nennen: In Mathematik haben wir im OECD-Durchschnitt 17 Punkte verloren, in Deutschland 25.

Für uns folgen den Folgen der Pandemie natürlich noch weitere Auswirkungen; sicherlich auch einige der Flüchtlinge, die nicht integriert werden konnten. Aber ich denke, wir haben jetzt auch ein erhebliches Problem mit der Unterrichtsqualität.

Estland als Vorbild

tagesschau.de: Was machen andere Länder in ihrer Bildungspolitik besser?

Köller: Im Jahr 2012 konnten wir beobachten, dass sich die Studierendenschaft in Deutschland deutlich verändert. Wir haben mehr Einwanderung als andere Länder der Welt. Im Jahr 2011 haben wir aus der Bildungsforschung darauf hingewiesen, dass wir viel mehr tun müssen, um junge Menschen, die in ungünstigen Umfeldern aufwachsen, besser zu unterstützen. Bereits 2011 wurde der Ruf laut: Wir müssen Schulen und Kitas künftig stärker unterstützen.

Leider verblasste dieser Ruf damals. Die Anstrengungen wurden nicht verstärkt, so dass wir heute tatsächlich – vielleicht mehr als in vielen anderen Ländern – mit der Situation konfrontiert sind, dass wir den besonders benachteiligten Studierenden in Deutschland keine ausreichende Unterstützung bieten.

Zur Person Olaf Köller ist Psychologe und Bildungsforscher am Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN).

tagesschau.de: Warum gelingt es Deutschland nicht, die Erfolgsformel von Ländern wie Estland zu kopieren?

Köller: Was wir hier gerade noch einmal ganz deutlich gesehen haben: Wie man das Leben der Schüler in den Unterricht bringt, wie man sie dann ihre Smartphones und ihre digitalen Geräte nutzen lässt. Noch immer fällt es uns schwer, moderne didaktische Konzepte in den Unterricht zu bringen. Wir diskutieren immer noch darüber, ob wir Smartphones verbieten sollen. Außerdem fällt es uns schwer, uns wirklich an die Interessen anzupassen, die die heutigen Schüler in die Schule mitbringen.

Man hat den Eindruck, dass wir unterrichten, ohne die Interessen der Studierenden im Auge zu behalten. Das Beispiel Estland zeigt uns auch, wie dort mit schwachen Schülern umgegangen wird. Man nimmt sie raus und gibt ihnen dann besondere Unterstützung. Auch das vermissen wir: Auf schwache Studierende zu schauen und dann wirklich clevere Angebote zu machen, um sie systematisch zu fördern.

Lehrermangel ist kein deutsches Phänomen

tagesschau.de: WWas viele Eltern hierzulande sicherlich bemerken werden, ist der massive Lehrermangel und der daraus resultierende Unterrichtsausfall. Hat das etwas mit dem Ergebnis zu tun?

Köller: Der Lehrermangel ist kein deutsches Phänomen, sondern ein europaweites, nahezu globales Phänomen, das in vielen Ländern auch demografische Gründe hat. Ich denke, auch Länder in Skandinavien sind davon betroffen, und fast alle europäischen Länder sind betroffen.

Wir haben aber auch das Problem, dass viele Lehrkräfte nicht wirklich qualifiziert sind, mit einer sich sehr schnell verändernden Schülerschaft umzugehen. Dies zeigen insbesondere die Ergebnisse im außerschulischen Bereich, wo es den Kollegen sehr schwerfällt, mit besonders schwachen Schülern zu arbeiten, insbesondere wenn diese über keine Lehrerausbildung verfügen.

„Es fehlt das Bewusstsein für die Größe des Problems“

tagesschau.de: Bildungschancen und soziale Herkunft hängen in Deutschland eng zusammen. Wir kennen dieses Problem seit mehr als 25 Jahren. Warum schaffen wir es nicht, diese Hürde dauerhaft zu beseitigen?

Köller: Ich denke, dass es in den meisten Bildungsstufen immer noch an Bewusstsein für die Größe des Problems mangelt. Werfen wir also einen Blick in die Kita. Wir wissen, dass wir viele Kinder verlieren, bevor sie überhaupt in die Schule kommen. Wir haben Kinder, die bei der Einschulung im Vergleich zu privilegierten Kindern zwei Jahre Rückstand beim Lernen haben. Das heißt, wir müssen auch die Kita zu einem Ort des Lernens machen.

Wenn wir Grundschüler haben, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir bei den meisten von ihnen zunächst eine intelligente Diagnose stellen müssen: Wie weit kommen sie in die Schule? Und dann müssen wir diese Studierenden systematisch fördern. Dies setzt sich fort, wenn sie auf die weiterführende Schule wechseln und dann in den nicht weiterführenden Schulbereich wechseln.

Wir müssen Schulen und Lehrer dafür sensibilisieren, intelligente Diagnosen durchzuführen, um wirklich zu sehen, wo die Schüler sind. Und dann maßgeschneiderte Förderangebote machen, damit diese Studierenden in allen Fächern lernen können.

tagesschau.de: Aber auch von Bildungspolitikern hören wir immer wieder: „Ja, wir haben das Problem erkannt und gehen diesen Weg.“ Dann sagt jemand in einem anderen Bundesland: „Nein, diesen Weg gehen wir lieber.“ Führen wir zu viele ideologische Debatten?

Köller: Natürlich hoffen wir jetzt alle auf das Startchancenprogramm der Bundesregierung, das nächstes Jahr starten soll. Voraussichtlich zunächst mit 1.000 Schulen, sogenannten Fokusschulen. Wir hoffen natürlich, dass es dann einen grenzüberschreitenden Konsens über die 16 Länder gibt, etwas für die Schulen, insbesondere für die Hotspot-Schulen, zu tun.

Aber was mir so wichtig ist: Bei solchen Programmen – wie dem Starting Chances-Programm, in das Milliarden fließen – muss man darauf achten, dass man die Lernleistung der Schüler wirklich überwacht und das fördert, was wir Selbstregulierung nennen. Einerseits erwerben die Studierenden Grundkompetenzen – Lesen, Schreiben, Rechnen. Sie lernen aber auch, sich im Lernprozess selbst zu regulieren, sodass sie selbstständig arbeiten können, sodass das Geld auch wirklich in Programmen landet. Dass wir den Schülern etwas Gutes tun, wenn sie lernen, dass wir sie beim Lernen unterstützen und dann höhere Bildungsergebnisse erzielen.

tagesschau.de: Wir sprechen davon, dass es international einen drastischen Leistungsrückgang gibt. Könnte es sein, dass viele Menschen in dieser westlichen Gesellschaft so satt sind, dass sie sich nicht mehr anstrengen wollen und dass dies möglicherweise auch auf junge Menschen übertragen wird?

Köller: Dafür gibt es einiges zu sagen. Wir sehen vor allem den dramatischen Leistungsrückgang am Gymnasium, und das Gymnasium trägt nun nicht mehr die Last der Integration von Einwandererkindern. Das Gymnasium gewährleistet zwar nicht die Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, ist aber eigentlich eine vergleichsweise gut zu belehrende Schülerschaft. Und doch nimmt die Leistung dramatisch ab.

Es kann sein, dass die Schüler ausgelastet sind oder dass sich der Unterricht noch nicht darauf eingestellt hat, wie wir diese Schüler wirklich im Unterricht erreichen können. Zumindest scheint der aktuelle Mathematikunterricht diese, wie Sie sagen, satte Generation nicht erreichen zu können.

Das Interview führte Gerrit Derkowksi für tagesschau24. Es wurde für die schriftliche Version bearbeitet.