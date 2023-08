Da wir ein Drittel unseres Lebens schlafend verbringen, kann man mit Sicherheit sagen, dass Schlaf für ein gesundes Leben von entscheidender Bedeutung ist. Das Aufwachen nach einer Nacht voller Schlaf kann Sie zurückwerfen und sich langfristig auf die Konzentration, die Stimmung und die körperliche Gesundheit auswirken. Da immer mehr Menschen nach gesunden Schlafplänen streben, spielt die Technologie eine immer wichtigere Rolle dabei, den Einzelnen dabei zu helfen, seine Schlafgewohnheiten zu verstehen und zu optimieren.

Um mehr über die Bedeutung des Schlafs zu erfahren, hat sich Samsung Newsroom mit der Verhaltensschlafwissenschaftlerin und Mitglied des Samsung Wellness Council, Dr. Vanessa Hill, zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie Technologie wie die Galaxy Watch-Serie zur Verbesserung der Schlafqualität beitragen kann.

F. Bitte stellen Sie sich und die Forschung vor, die Sie als Schlafwissenschaftler durchgeführt haben.

Ich habe eine Leidenschaft für den Schlaf und möchte, dass sich die Gesundheit der Menschen verbessert.

Meine Forschung konzentriert sich auf die Vorschlafphase, Abendroutinen und gesunde Schlafgewohnheiten zur Unterstützung eines erholsamen Schlafs. Ich interessiere mich besonders für den Zusammenhang zwischen Schlaf und Technologie sowie für Strategien zur Reduzierung der Blaulichtbelastung vor dem Schlafengehen.

Neben meiner Recherche habe ich „Sleeping With Friends“ erstellt – eine Reality-TV-Show auf YouTube Originals über die Verbesserung der Schlafqualität. Darüber hinaus bin ich Botschafterin der American Association for the Advancement of Science (AAAS) für Frauen im MINT-Bereich.

F. Warum ist Schlaf wichtig? Wie beeinflusst es die allgemeine Gesundheit des Einzelnen?

Schlaf ist ein wichtiger Faktor, der unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflusst und den wir kontrollieren können. Die Dauer und Qualität des Schlafes beeinflusst alles, von unserer täglichen Stimmung, Produktivität und Gedächtnis bis hin zur Muskelregeneration nach dem Training.

Guter Schlaf ist entscheidend für unsere ganzheitliche Gesundheit und hängt mit anderen Faktoren wie körperlicher Aktivität zusammen. Für unsere allgemeine körperliche und geistige Gesundheit ist es wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen diesen verschiedenen Faktoren – Bewegung und Schlaf zum Beispiel – zu finden.

F. Wie wirken sich Tages- und Nachtgewohnheiten auf den Schlaf aus? Welche Kennzahlen werden bei der Analyse der Schlafqualität gemessen?

Verhaltensweisen, die das Gehirn vor dem Zubettgehen anregen – etwa das Scrollen mit dem Telefon durch soziale Medien oder die Arbeit – können die Zeit bis zum Einschlafen verlängern und dazu beitragen, dass man nachts häufiger aufwacht. Darüber hinaus kann die Entwicklung gesunder Tagesgewohnheiten wie körperliche Aktivität oder Meditation zu einem erholsameren Schlaf und weniger Schlafstörungen führen.

Die wichtigsten Messgrößen, die wir messen, sind Schlaflatenz, Qualität, Dauer, nächtliches Aufwachen und Tagesmüdigkeit. Zusammen werden diese Messwerte im Allgemeinen gezählt und zur Kommunikation der allgemeinen Schlafqualität verwendet.

Q. Wie können Menschen ihre Schlafqualität verbessern?

Zwei Möglichkeiten, wie Menschen ihre Schlafqualität verbessern können, sind die Integration von Stressbewältigungsgewohnheiten und die Bewegung ihres Körpers. Ein erhöhter Stresspegel kann den Schlaf stören – Meditation, Tagebuchschreiben oder Musikhören über den Tag verteilt oder am Abend können dabei helfen, Stress abzubauen. Eine weitere Angewohnheit, die die Schlafqualität verbessern kann, besteht darin, rauszugehen und sich zu bewegen. Wenn Sie morgens draußen spazieren gehen, können Sie die Vorteile körperlicher Aktivität und den Einfluss des natürlichen Lichts auf die Regulierung Ihres Tagesrhythmus erleben.

F. Wie helfen tragbare Geräte wie die Galaxy Watch6-Serie von Samsung Benutzern, ihre Schlafqualität zu messen und zu verbessern?

Wearables haben das Potenzial, die Gesundheit zu revolutionieren und zu personalisieren, aber die Schlafüberwachung allein reicht nicht aus, um unsere Gewohnheiten zu ändern. Untersuchungen zeigen, dass Menschen zwar verstehen, dass der Schlaf wichtig ist, es aber zum Teil aufgrund ihres gewohnheitsmäßigen Verhaltens schwer haben, ihn zu verbessern. Technologie kann uns helfen, diese Gewohnheiten zu durchbrechen oder durch bessere zu ersetzen.

Die Schlaf-Score-Faktoren und das personalisierte Schlaf-Coaching auf der Galaxy Watch6-Serie sind bahnbrechend. Durch die Verfolgung bestimmter Gewohnheiten können Menschen tiefere Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich ihre täglichen Handlungen auf ihre Schlafqualität auswirken.

F. Welche zukünftigen schlafbezogenen Verbesserungen würden Sie sich bei Wearables wünschen?

In Zukunft würde ich gerne tiefere Einblicke in den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Schlafqualität in der Samsung Health App sehen. Diese Erkenntnisse könnten Menschen unter Zeitmangel dabei helfen, ihre Zeitpläne so anzupassen, dass sie in eine Trainingsroutine passen, ohne ihren Schlaf negativ zu beeinflussen.

Eine weitere zukünftige Verbesserung im Zusammenhang mit dem Schlaf wären aussagekräftige Erkenntnisse über den Chronotyp – Ihre biologische Präferenz für den Schlafzeitpunkt. Mit einer detaillierten Analyse der Chronotypen können Benutzer vorhersagen, wann sie tagsüber die optimale Energie haben.

Q. Gibt es eine Botschaft oder einen Rat, den Sie als Schlafforscher gerne übermitteln würden?

Wir alle haben unsere eigenen Schlafenszeitroutinen und Gewohnheiten. Es ist wichtig, dies zu bedenken, wenn Sie Ihren Lebensstil und Ihre Vorlieben anpassen. Um die Schlafqualität zu verbessern, legen Sie eine Schlafenszeit fest und versuchen Sie, diese so weit wie möglich einzuhalten. Wenn Sie den Schlafmodus auf Ihrer Uhr und Ihrem Telefon verwenden, um Benachrichtigungen stummzuschalten und Bildschirme zu dimmen, können Sie die perfekte Schlafumgebung schaffen und zusätzliche Ablenkungen und Unterbrechungen vermeiden.