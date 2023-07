Sofie Junge Pedersen hatte immer vor, etwas zu tun. In den letzten fünf Jahren hat sie pflichtbewusst die CO2-Emissionen berechnet, wenn sie aufgrund von Reiseverpflichtungen fliegen musste, und immer versucht, diese auszugleichen. Dieses Mal wird Pedersen Gesellschaft haben.

Am Vorabend der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 hat sich eine Gruppe von 44 Spitzenspielerinnen aus vier verschiedenen Ländern verpflichtet, Verantwortung für die Umweltauswirkungen ihrer Flüge zum und vom Turnier in Australien und Neuseeland zu übernehmen.

Die Spieler spenden Geld für eine Kombination aus Klimaresilienz- und CO2-Kompensationsinitiativen. Sie sind sich darüber im Klaren, dass dies eine kurzfristige Lösung ist, aber sie hoffen, dass ihre Maßnahmen Impulse setzen und dazu beitragen können, langfristig sinnvolle Veränderungen herbeizuführen.

Bild:

Mittelfeldspielerin Sofie Junge Pedersen im Einsatz für Dänemark gegen Brasilien





„Wir sind nicht perfekt, das ist wichtig zu sagen“, sagt Pedersen Sky Sports. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand in unserem Teil der Welt sich zum Klimawandel und zum grünen Wandel äußern kann, wenn jeder, der das tut, CO2-neutral sein muss. Niemand ist in unserem Teil der Welt.“

„Aber wir müssen jedes klimafreundliche Handeln feiern. Das ist etwas, was wir tun können und es ist wichtig. Wir wollen Menschen inspirieren.“

Es ist ein Beispiel für Sportleraktivismus, das es verdient, gefeiert zu werden.

Neben der Berechnung ihrer Flugemissionen spendet Pedersen seit langem an Organisationen, die in gefährdeten Ländern Bäume pflanzen und Sonnenkollektoren aufstellen. Sie isst keine Milchprodukte, versucht recycelte Kleidung zu kaufen und investiert in Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

Durch Gespräche mit Vereins- und internationalen Teamkollegen beschloss Pedersen, den Rahmen zu erweitern. Zwei Präsentationen vor den Mannschaften von Juventus und Dänemark haben die größte von Spielern geleitete Klimaaktion in der Geschichte des Fußballs ausgelöst.

„Der Klimawandel ist mir seit vielen Jahren sehr bewusst“, erklärt sie. „Ich habe diese Präsentationen für meine Teamkollegen gehalten, nur um zu erklären, was los war, was die Konsequenzen sind und was wir dagegen tun können, weil sie mich gefragt hatten.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Sofie Junge Pedersen diskutierte 2021 mit David Garrido über den CO2-Fußabdruck der Weltmeisterschaft



Die positive Resonanz der Kollegen ermutigte Pedersen, noch weiter zu gehen. „Ich hatte erklärt, wie viel Umweltverschmutzung ein Flug verursacht. Wir flogen zur Weltmeisterschaft und ich war mir sicher, dass mehr Menschen daran interessiert sein müssten, auf einer großen Bühne etwas Positives zu tun.“

„Ich habe diese Idee der Kompensation zur Kompensation unserer Flüge vorgestellt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Leute darüber denken. Sie waren sofort sehr unterstützend. ‚Oh, das könnten wir tatsächlich tun.‘ Mit dieser großen Unterstützung begann ich mit der Arbeit an dieser Kampagne.“

Bild:

Sofie Junge Pedersen bereitet sich darauf vor, diesen Sommer an der Frauen-Weltmeisterschaft teilzunehmen





Pedersen griff nicht nur selbst zum Telefonhörer, sondern stützte sich auch auf ihre bestehenden Netzwerke als Mitglied von Common Goal, der 2017 mit Unterstützung von Juan Mata ins Leben gerufenen, auf Spenden basierenden Wohltätigkeitsbewegung, und als Aktivistin für Football For Future.

„Für mich war es sehr wichtig, dass diese Experten dies unterstützen. Wir hatten viele Meetings – Online-Meetings! – darüber, wie wir dies am besten umsetzen und die richtigen Projekte für die Spieler finden können, die wir unterstützen können. Wir begannen damit, die interessierten Spieler zu kontaktieren.“ im Klima.

„In den letzten Monaten haben wir wirklich begonnen, uns zu melden, und die Unterstützung von vielen, vielen Spielern war großartig. Wir sind immer noch offen für weitere Leute, die mitmachen, wenn sie sehen, dass die Kampagne gestartet wird. Es wäre toll, wenn noch mehr Leute dabei wären.“ involviert sein.“

Zu den prominenten Unterstützern zählen die Kanadierin Jessie Fleming und die Italienerin Elena Linari. Die ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen konzentrieren sich auf die Reparatur von Erdrutschen in bekannten Koala-Lebensräumen in Australien, die Wiederherstellung von Küstenlebensräumen in Neuseeland und eine Baumpflanzinitiative in Uganda.

Jessie Fleming, Chelsea und Kanada:



„Dies ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, und ich hoffe, dass diese Aktion, die meine Teamkollegen und ich ergreifen, die Klimadiskussion beschleunigt und einen Präzedenzfall dafür schafft, was Sportler tun können, um mehr Umweltpolitik im Fußball voranzutreiben.“ Elena Linari, Roma und Italien:



„Die Tatsache, dass es sich um eine von Spielern geleitete Initiative handelt, ist inspirierend. Wie alle Spieler konzentriere ich mich darauf, bei der Weltmeisterschaft mein Bestes zu geben, aber ich möchte auch anerkennen, dass Fußball einen Einfluss auf den Planeten hat, und – was am wichtigsten ist – etwas Konkretes dagegen unternehmen. Und den Menschen mitteilen, dass eine „kleine“ Hilfe für den Planeten so wichtig sein kann. Zusammen können wir die Welt verändern.“

„Das ist auf lange Sicht nicht die Lösung, die wir wollen. Wir brauchen nachhaltige und klimaneutrale Flüge. Aber es gibt hier viele Akteure, die sich Sorgen um das Klima machen, und ich hoffe, dass wir mit dieser Kampagne den Fokus darauf legen.“ über die Luftverschmutzung durch Flüge.“

Da die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr und die Männer-Weltmeisterschaft in Nordamerika im Jahr 2026 voraussichtlich das kohlenstoffintensivste Ereignis in der Geschichte des Sports sein werden, besteht die Hoffnung, dass die Maßnahmen dieses Sommers zu größeren Verpflichtungen in der Zukunft führen können .

„Das Wichtigste ist, die Emissionen überhaupt zu vermeiden“, betont Pedersen. „Ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir es ausgeglichen haben, also ist alles in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass wir uns für den grünen Übergang einsetzen, um den Klimawandel abzumildern.“

„Aber wenn Nationen sich für Turniere bewerben, sollte dies so nachhaltig wie möglich sein. Das ist eine Botschaft, von der ich hoffe, dass wir daraus etwas mitnehmen können.“

Über die Kampagne Die Kampagne basiert auf einer strengen und wissenschaftlichen Methodik zur Berechnung der Umweltauswirkungen der Flüge der Spieler zur und von der Weltmeisterschaft und bezieht sich dabei direkt auf die CO2-Tonnage jedes Fluges. Ein wichtiges politisches Ziel der Kampagne besteht darin, Leitungsgremien dazu zu inspirieren, Kohlenstoff zu einem Schlüsselkriterium im Bewerbungsprozess für Turniere zu machen.

Zuvor steht noch eine Weltmeisterschaft an. Mit 31 Jahren kann Pedersen, eine Veteranin von drei Europameisterschaften mit Dänemark, nicht länger auf ihren ersten Vorgeschmack auf das Turnier warten. „Der Euro ist eine Sache, aber ich gehe davon aus, dass dieser noch größer wird“, sagt sie.

„Zu wissen, dass diese Veranstaltung so vielen Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zugänglich sein wird, bedeutet mir sehr viel. Ich spiele nicht nur zu meiner eigenen Freude, sondern hoffentlich auch zur Freude vieler anderer Menschen auf der ganzen Welt.“

Nach dem Auftaktspiel gegen China wartet England in Sydney. „Das wird ein tolles Spiel, denke ich.“ Aber es gibt Hoffnungen über die Gruppe hinaus. „Das Achtelfinale ist der erste Schritt. Von da an wird es ein Spiel nach dem anderen sein. Wir glauben an uns und glauben, dass wir weit kommen können.“

Für Sofie Junge Pedersen gibt es auch Hoffnungen, die über den Fußball hinausgehen.

Alle Spieler oder andere Interessenvertreter der Weltmeisterschaft, die mehr darüber erfahren möchten, wie sie Klimaschutzmaßnahmen ergreifen können, können sich an Football For Future oder Common Goal wenden