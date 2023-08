Interview mit Saskia Michalski: „Polyamorie ist eine gute Lehrerin“

Saskia Michalski ist polyamorös. Das heißt: Saskia ist mit mehreren Menschen gleichzeitig liiert – und mit der nicht-binären Person Lui verheiratet. In Workshops, einem Podcast, auf TikTok und Instagram erklärt Saskia (30) aus St. Pauli das Thema Polyamorie. Die MOPO sprach mit dem Expert:in über heilbare Eifersucht, ein bestimmtes Mantra – und Anfeindungen aus der Queer-Community.

MOPO: Saskia, du hast Hunderttausende Follower. Warum gibt es so großes Interesse an Polyamorie?

Saskia Michalski: Wir hatten nie die Gelegenheit, Beziehungsmodelle in Frage zu stellen. Man wird sozusagen in die Monogamie hineingeboren – wir kennen nichts anderes. Dann herrscht große Verwirrung: „Man kann nur einen Menschen lieben!“ Andererseits gibt es großes Interesse von Menschen, die in monogamen Beziehungen noch nie die Möglichkeit hatten, über ihre eigenen Bedürfnisse zu sprechen.

Was können Menschen in monogamen Beziehungen aus polyamoren Beziehungen lernen?

In einer polyamoren Beziehung sind wir gezwungen, über Dinge zu sprechen, die in der Monogamie nicht verhandelt werden können – etwa über Eifersucht: „Was brauchst du, damit du dich geliebt fühlst?“ Was bedeutet es für dich, zu betrügen?“ Dies sind Fragen, die in der Monogamie nicht besonders häufig vorkommen.

Muss man in einer polyamoren Beziehung also offener sein?

Das würde ich nicht unbedingt sagen, es liegt eher an den Partnern. Eine polyamoröse Beziehung kann schief gehen, wenn die Partner Absprachen nicht einhalten, Gefühle nicht benennen können, intransparent sind. Dasselbe gilt auch für monogame Beziehungen. In einer polyamoren Beziehung ist es wichtig, bereit zu sein, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, Rücksicht auf andere Bedürfnisse zu nehmen und dabei sich selbst nicht zu vergessen.

„Voller Liebe“: Saskia Michalski sagt im MOPO-Interview: „Polyamorie ist auch eine gute Lehrerin.“ Jendrick Wichels/hfr „Voller Liebe“: Saskia Michalski sagt im MOPO-Interview: „Polyamorie ist auch eine gute Lehrerin.“

Ist eine polyamoröse Beziehung also schwieriger als eine monogame?

Wenn Sie neu in der Polyamorie sind, ist es eine größere Herausforderung, ja. Aber Polyamorie ist auch ein guter Lehrer, es ist wichtig, in sie hineinzuwachsen. Die – vielleicht toxische – monogame Denkweise, dass der Partner zu dem einen gehört oder dass der andere meine Bedürfnisse erfüllen muss, zu verlernen, das ist harte Arbeit. Und das muss man auch wollen. Manchmal denke ich mir auch: „Oh nein, ich möchte jetzt zum Mond fliegen und mich in Ruhe lassen.“

„Wenn ich eifersüchtig bin, ist das für mich völlig normal“

Ist Eifersucht ein Dauerthema in polyamoren Beziehungen oder ist es Ihnen gelungen, dieses Gefühl im Laufe der Zeit abzuschütteln?

Eifersucht ist in der Polyamorie definitiv vorhanden. Aber es kommt und geht in Wellen. Wenn ich eifersüchtig bin, ist das für mich völlig normal – entscheidend ist, wie damit umgegangen wird. Ich kenne zum Beispiel meine Eifersucht mittlerweile sehr gut. Für mich war es die größte Heilung, darüber zu sprechen. Dabei hat mir ein Mantra sehr geholfen: „Ich möchte die Wahl sein und nicht ein Muss.“ Ich möchte mit einer Person zusammen sein, weil diese Person jeden Tag aufs Neue beschließt, eine Beziehung mit mir einzugehen.

Sie haben die Trennung von einem Mann auch öffentlich kommuniziert: Haben Sie sich unter Druck gesetzt, die Beziehung fortzuführen, weil Sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen?

Für mich war es immer wichtig, authentisch zu sein. Aber mir wurde klar, wie hässlich die Öffentlichkeit sein kann: Wenn es zu einer polyamoren Trennung kommt, ist immer das System schuld. Dann heißt es: „Das war klar, Polyamorie kann nicht funktionieren.“ Aber es lag nicht einfach an der Lebensweise, sondern an zwischenmenschlichen Problemen.

Saskia (links) und Lui Michalski: Die beiden sind verheiratet und leben in einer polyamoren Beziehung. Jendrick Wichels/hfr Saskia (links) und Lui Michalski: Die beiden sind verheiratet und leben in einer polyamoren Beziehung.

War es für Sie verletzend, dass die Art der Beziehung als Grund für die Trennung herangezogen wurde?

Ich bin schon sehr resilient geworden, weil ich weiß, dass das nicht so ist. Was mich schmerzt, ist der Hass aus der Queer-Community. Ich habe zum Beispiel Biphobie und Transphobie aus lesbischen Kreisen erlebt – wir haben ein riesiges Problem mit der Unterstützung und Akzeptanz innerhalb der Community.

Das könnte Sie auch interessieren: freie Liebe? Immer mehr junge Menschen legen Wert auf offene Beziehungen

Sind viele monogame Paare neidisch auf Sie?

Ich bekomme viele SMS mit den Worten: „Ich bin seit 10 Jahren verheiratet und überhaupt nicht glücklich – aber ich habe Lust, die Beziehung fortzusetzen, weil ich geheiratet habe.“ Es muss aber nicht unbedingt Neid auf die Beziehungsform sein, sondern kann auch ein Defizit an einem selbst sein.

So viele haben den heimlichen Wunsch, in einer polyamoren Beziehung zu leben?

Ich glaube nicht, dass viele Menschen in einer Poly-Beziehung leben wollen, aber viele Menschen wollen sich in der Beziehung so zeigen, wie sie wirklich sind. Mit all Ihren Bedürfnissen, Gedanken und Wünschen – und ohne dafür beurteilt zu werden.