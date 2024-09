Michael Olise sorgt derzeit für große Freude bei den Bayern-Fans.Bild: IMAGO images/Jan Huebner

Bundesliga

Folgen

Mit zwei Toren und zwei Vorlagen beim 5:0-Sieg gegen Werder Bremen ist Michael Olise aktuell der Mann der Stunde beim FC Bayern. „Er hat ein ganz besonderes Talent“, sagte sein Trainer Vincent Kompany im Anschluss über den Neuzugang aus der Premier League, der den FC Bayern im Sommer rund 53 Millionen Euro Ablöse kostete.

Mit seiner Dribblingstärke und Torgefährlichkeit weckt Olise Erinnerungen an die Bayern-Legende Arjen Robben. „Das ist ein großer Vergleich, es liegt noch ein langer Weg vor uns“, sagte Stürmer Harry Kane nach dem Spiel. „Aber Michael hat Spaß am Fußball, genießt seine Zeit in München. Er war heute fantastisch“, stellte der Stürmer klar.

Dass der Mann, für den er gelobt wurde, auch nach dem Spiel gefragte Interviewpartner war, ist verständlich. Eines hatten die wartenden Journalisten allerdings nicht bedacht: Olise ist dafür bekannt, kein Freund großer Worte zu sein. Und das wurde am Samstag in Bremen einmal mehr deutlich.

Watson ist jetzt auf Whatsapp Jetzt auf Whatsapp und Instagram: Ihr Watson-Update! Wir versorgen dich mit den watson-Highlights des Tages hier auf Whatsapp. Nur einmal am Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links. Versprochen! Du willst lieber auf Instagram informiert werden? Unseren Sendekanal findest du hier.

FC Bayern: Jamal Musiala zwingt Michael Olise zum Interview

Freiwillig vor die Kameras wollte sich der Matchwinner allerdings nicht stellen. Schon auf dem Platz sagte sein Teamkollege Jamal Musiala nach dem Abpfiff zu Olise: „Du musst heute die Interviews geben!“

Rund eine halbe Stunde später kam es zu skurrilen Momenten: Der vereinseigene TV-Sender bat um ein Interview, Musiala rief seinen Freund herbei. Olise versuchte jedoch immer wieder, zu entkommen, wurde jedoch von Musiala gestoppt. „Komm schon, das gehört zum Geschäft“, sagte ihm der deutsche Nationalspieler.

FC Bayern: Michael Olise steht im Interview wortlos da

Von einem richtigen Interview mit Olise kann allerdings keine Rede sein. Obwohl er mit Musiala vor der Kamera stand, sagte er kein Wort und überließ es seinem Freund, für ihn zu antworten.

Doch Musiala zeigte sich nachsichtig. „Das ist ein Anfang, Michael“, sagte er amüsiert. Auch Harry Kane hat Verständnis für den schüchternen Olise: „Von außen sieht man nicht den wahren Michael, aber innerlich ist er ein richtig guter Kerl, wir haben bisher ein gutes Verhältnis.“

Sein Talent kann Olise am kommenden Wochenende im Topspiel gegen Bayer Leverkusen erneut auf dem Platz unter Beweis stellen. „Leverkusen ist amtierender Deutscher Meister und verfügt über herausragende Qualität. Das wird der erste echte Gradmesser“, sagt Sportdirektor Max Eberl. „Wir freuen uns darauf.“

Am Sonntag ergänzte Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen: „Das ist natürlich ein Spiel, auf das wir uns alle freuen. Wir haben aus den letzten Spielen Kraft und Selbstvertrauen gewonnen. Und dann werden wir sehen, wer besser ist.“

(mit Material von dpa)