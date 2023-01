Interview mit Jack Diamond: Wie der Leihnehmer aus Sunderland mit Lincoln City glänzt | Fußball Nachrichten

Es waren ein paar seltsame Tage im August für Jack Diamond.

Der Flügelspieler von Sunderland hatte zugestimmt, spät im Transferfenster unter Alex Neil wieder ausgeliehen zu werden, aber als er für Lincoln City unterschrieben hatte, hatte der Schotte das Stadium of Light verlassen.

Einen Tag später trat mit Tony Mowbray ein neuer Manager ein.

„Es war lustig!“ Diamond, 23, erzählt Sky Sports. „Wir warteten darauf, ob der Deal zustande kommen würde und es dauerte ein paar Tage, dann bekamen wir die Nachricht, dass er geht.

„Ich wusste nicht, mit wem ich sprechen sollte! Ich wusste nicht, ob es noch weiterging oder was passierte. Aber es ging zum Ende des Zeitfensters und ich wollte mir keine Zeit mehr nehmen, denn sonst hätte ich mit dem Umzug bis Januar warten müssen.

„Ich habe entschieden, dass ich die Situation lieber in meinen eigenen Händen habe, wo ich ausgeliehen werde, und wenn ich nicht gut spiele, dann liegt es an mir. Aber wenn ich dort geblieben wäre und nicht gespielt hätte, wäre es passiert.“ schwierig gewesen.“

Bild:

Diamond im Einsatz für Sunderland





Diamond wird froh sein, dass er es getan hat. Er traf bei seinem zweiten Einsatz für Lincoln im September und erzielte ein paar Tage später einen Hattrick bei einem verrückten 6:3-Sieg bei den Bristol Rovers. Bisher hat der 23-Jährige in allen Wettbewerben acht Tore erzielt und ist damit der beste Torschütze des Vereins.

Er baut auf der letzten Saison auf, in der er in 39 Spielen für Harrogate Town in der zweiten Liga 13 Tore erzielte.

„Sobald ich hier ankam, fing ich an, Spiele zu spielen, was es einfach machte, ins Bett zu gehen“, sagt er. „Ich habe mich auch auf der Statistikseite gut geschlagen, was heutzutage wichtig ist, um deine Tore und Vorlagen zu bekommen. Ich bin auf dem Weg, es besser zu machen als in der letzten Saison, also ist es eine Verbesserung.

„Ich dachte mir, wenn ich kein Stammspieler sein würde, würde ich ausleihen wollen. Es war mir wichtig, diesen Schwung beizubehalten. Das war meine Einstellung, ich wollte spielen.“ die ganze Zeit, egal wo es ist.

„Ich hatte zu Beginn der Vorsaison ein Gespräch, weil [Alex Neil] war gekommen, nachdem ich in der Saison zuvor ausgeliehen worden war, und er hatte nie wirklich Gelegenheit gehabt, mich zu sehen. Dann hatte ich eine anständige Vorsaison, aber gegen Ende des Fensters kam es zu dem Punkt, an dem einige Teams nach Leihgaben fragten.

„Ich habe nicht angefangen, also habe ich mit dem Manager darüber gesprochen, ob ich nur als Kaderspieler da sein würde. Er sagte, er wollte mich nicht weiterkommen lassen, indem er mich nur behält, falls sich jemand verletzt.“ und ich wollte nicht herumsitzen und warten, also wusste ich, dass die Möglichkeit, ausgeliehen zu werden, das Beste für mich wäre.“

Es gab großes Interesse an seinen Diensten, aber Diamond entschied sich für Lincoln, da sie in der Vergangenheit Spieler entwickelt hatten, die auf Leihbasis ins LNER-Stadion kamen, wie Brennan Johnson – der Star aus Nottingham Forest, der die Saison 2020/21 bei den Imps verbrachte. und spielt jetzt für sie in der Premier League.

„Brennan sticht wirklich heraus, weil er der Jüngste ist“, sagt Diamond. „Es war die Geschichte, wie sie Kredite verwendet haben, die mich angesprochen hat. Es ist ein ziemlich großer Teil ihrer Herangehensweise an den Markt und ihre Kultur, Leihspieler gut zu behandeln.

„Es schien eine wirklich gute Plattform für das zu sein, was ich tun wollte, und ein guter Ort, um zu kommen und zu zeigen, worum es mir geht. Es fühlte sich einfach wie eine gute Passform und ein natürlicher Fortschritt an, nachdem ich einige Zeit in der National League und in der zweiten Liga verbracht hatte . Ausgeliehen zu werden, war ein guter Weg. Es ist nicht immer so einfach, wie einfach durch eine Akademie zu kommen und zu spielen.“

Diamond ist seit seinem 14. Lebensjahr bei Sunderland, und Lincoln ist sein vierter Leihwechsel vom Club.

Seine bisher erfolgreichste Zeit im Stadium of Light hatte er in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21, als er in die erste Mannschaft einstieg, nachdem er Lee Johnson beeindruckt hatte – der Mitte der Saison Phil Parkinson ersetzt hatte.

Er bestritt 24 Spiele, davon 13 als Starter, und erzielte ein Tor und erzielte vier Vorlagen, als Sunderland die Play-offs erreichte. Er wurde in beiden Halbfinalspielen als Ersatz eingesetzt, als sie – ironischerweise – von einer Lincoln-Mannschaft mit Brennan Johnson an der Spitze geschlagen wurden.

„Der Manager wurde gefeuert und dann kam Lee Johnson dazu und er schien mich sofort zu mögen“, sagt Diamond.

„Es war eine große Saison, weil wir die Playoffs erreicht haben, also war es gut, Teil dieses Umfelds zu sein. Ich habe viel gelernt, obwohl es schöner gewesen wäre, wenn wir nicht von Lincoln geschlagen worden wären!“

Es spiegelte Diamonds Wunsch nach Fortschritt wider, dass er sich in der vergangenen Saison dafür entschied, wieder nach Harrogate zu wechseln, anstatt zu riskieren, als Kaderoption im Stadium of Light zurückgelassen zu werden. Er will unbedingt spielen und ist entschlossen, sich zu verbessern.

Er hat auch das Gefühl, dass noch viel mehr kommen wird.

„Ich habe das Gefühl, dass ich mich gut entwickelt habe, dass ich auf dem Platz sehr gereift bin und besser mit Höhen und Tiefen umgehen kann“, sagt er.

„Ich habe sehr gut angefangen, dann hatte ich ein paar Spiele, in denen ich weder getroffen noch vorbereitet habe. Aber es geht darum zu lernen, wie man Spiele beeinflussen kann, wenn man nicht immer am Ball ist.

„Ich habe eine gute Athletik. Ich bin ziemlich direkt und schnell, und in den letzten Jahren waren meine Tore und Assist-Zahlen gut.

„Ich denke gerne, dass ich positiv bin. Ich möchte immer nach vorne gehen, Risiken mit dem Ball eingehen und meinen Mann schlagen, bevor ich einen Pass oder eine Flanke finde.

„Ich liebe aufregende, direkte Spieler. Die Art von Spielern, die jeder sehen möchte, wie Eden Hazard, als er bei Chelsea war. Es gibt jetzt einige Flügelspieler, die einfach beängstigend sind, wie Mo Salah und Sadio Mane.

„Ich hoffe, mich eines Tages in der Premier League zu beweisen. Ich habe noch so viel Zeit in meiner Karriere und ich sehe nicht, warum ich es nicht schaffen kann. Es ist ein natürlicher Fortschritt, den ich einfach beibehalten muss mich drängen.“