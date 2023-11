Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte Callum Styles in dieser Saison in der Meisterschaft oder höher gespielt.

Der 23-Jährige wechselte letztes Jahr auf Leihbasis zu Millwall, kurz nachdem er einen neuen Dreijahresvertrag bei Oakwell unterschrieben hatte, doch eine Quadrizepsverletzung – schwerwiegender als zunächst angenommen – musste ihn drei Monate lang pausieren. Anschließend verpassten die Lions den Einzug in die Play-offs nur um einen Punkt.

Gleichzeitig flogen Michael Duffs Tykes. Sie erreichten das Play-off-Finale der League One und waren nur wenige Sekunden davon entfernt, im Wembley-Stadion ein Elfmeterschießen zu erzwingen, nachdem sie Sheffield Wednesday mit 10 Mann besiegt hatten, bis Josh Windass in der 123. Minute den Siegtreffer erzielte. Eine zweite Saison in Folge in der dritten Liga stand bevor.

Das Interesse an Stilen ist gestiegen. Watford prüfte Berichten zufolge einen möglichen Wechsel, während Millwall daran interessiert war, ihn auf Vollzeitbasis zurück in die Hauptstadt zu holen. Ein Jahr zuvor war von einem Wechsel in die Premier League die Rede gewesen.

Barnsley-Mittelfeldspieler Callum Styles über die Arbeit unter Neill Collins bei Oakwell und das ultimative Ziel der Tykes.



Der neue Barnsley-Trainer Neill Collins musste sich im Sommer auf Angebote für eines seiner wertvollsten Vermögenswerte einstellen, aber es kam nichts zustande und die Zukunft des Spielers wurde ihm aus der Hand genommen.

Man muss ihm zugute halten, dass es keine Aufregung gegeben hat. Vielleicht in dem Versuch, den Verbleib im Verein attraktiver zu machen, hat Collins Styles sogar verwöhnt, indem er ihn in einer fortgeschrittenen Mittelfeldrolle eingesetzt hat, und nicht auf der linken Seite, wo er im Laufe seiner Karriere am häufigsten gesehen wurde.

Er hat sich dort so gut entwickelt, dass Collins ihn als einen Neuzugang bezeichnet hat.

„Hier ist alles ganz anders – zum Besseren. Es war erfrischend“, sagt Styles in einem exklusiven Interview mit Sky Sports.

„Ich habe in früheren Saisons als linker Außenverteidiger gespielt und manchmal in der Nummer 8, aber im Moment spiele ich eher als Box-to-Box-Nummer 8 und manchmal als Nummer 10. Ich habe das Gefühl, dass das der Fall ist.“ etwas mehr Freiheit, vorwärts zu gehen, Dinge zu erschaffen und zu Ende zu bringen.

„Der Angriff ist der beste Teil des Spiels, es geht nur darum, das besser umzusetzen, denn das habe ich in meiner Karriere nicht sehr oft gemacht und ich bin es nicht gewohnt, die ganze Saison über über einen längeren Zeitraum auf dieser Position zu spielen.“ „

Styles hat bereits drei Tore geschossen und einen Assist geliefert, und es besteht offensichtlich der Wunsch, die verlorene Zeit der letzten Saison aufzuholen.

„Im Moment war es wirklich frustrierend. Ich habe mich ein wenig verloren, weil es eine der schwersten Verletzungen war, die ich je hatte, aber im Fußball muss man lernen, diese Hindernisse zu überwinden, denn das gehört dazu.“ Spiel, leider.

Bild:

Styles verbrachte die Saison 2022/23 auf Leihbasis bei Millwall





„Das Ärgerliche ist, dass es mir vor der Verletzung gut ging. Als ich zurückkam, war ich sofort wieder im Team, dann endete die Leihe.“

„Es ist schrecklich, nicht zu spielen, geschweige denn verletzt zu sein. Ich war wahrscheinlich an einem meiner Tiefpunkte, weil ich mich in Millwall beweisen wollte. Man muss es einfach überwinden und wieder gehen, und das ist es, was ich tue.“

Was im Januar passiert, bleibt abzuwarten, aber es scheint, dass Styles im Winterfenster erneut verfolgt wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass er sein beneidenswert hohes Maß an Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat.

Höhepunkte des Sky Bet League One-Spiels zwischen Barnsley und Fleetwood Town.



Höhepunkte des Sky Bet League One-Spiels zwischen Barnsley und Fleetwood Town.



Im Moment ist er voll und ganz hinter Collins‘ Projekt und äußert sich ausdrücklich zu seinem Endziel.

„Wir wollen versuchen, auf einen automatischen Aufstieg zu drängen, diesmal nicht auf Play-offs. Die Jungs haben einige schmerzhafte Erinnerungen an die letzte Saison“, sagt er.

„Dort möchte man spielen, in der Meisterschaft oder der Premier League. Dort sollten wir sein. Wir hätten nie die Saison (2021/22) erleben dürfen, in der wir absteigen würden, weil wir eine zu gute Mannschaft hatten. Es ging.“ ein etwas säuerlicher Geschmack im Mund.

„Mit der Mannschaft, die wir diese Saison haben, sollten wir nicht in der ersten Liga sein. Wir sollten aufsteigen und wieder in der Meisterschaft spielen. Dort möchte ich spielen, dort möchte die Mannschaft spielen, dort wollen wir.“ Alle wollen spielen.

Barnsleys nächste fünf Spiele in der League One Derby (a) – 11. November, 15 Uhr

Carlisle (h) – 18. November, 15 Uhr

Lincoln (a) – 25. November, 15 Uhr

Wycombe (h) – 28. November, 19.45 Uhr

Lesung (a) – 9. Dezember, 15 Uhr

„Wir sind Fünfter in der Tabelle, also machen wir als Team und als gesamter Verein offensichtlich etwas Gutes. Wenn wir also weiterhin die gleichen Dinge tun wie jetzt und uns von Spiel zu Spiel weiter verbessern, dann fühle ich mich wie wir.“ könnte in dieser Saison einiges wirklich Gutes erreichen.“

Die Ambitionen von Styles in dieser Saison beschränken sich nicht nur auf den heimischen Fußball. Seit März 2022 ist er Mitglied der ungarischen Nationalmannschaft von Marco Rossi, für die er sich durch seine verstorbene Großmutter qualifiziert hatte. „Ich kann die Sprache noch nicht fließend sprechen“, sagt er. „Es geht langsam voran, aber es ist so schwer!“

Bild:

Durch seine verstorbene Großmutter konnte er für Ungarn spielen





Vor der Länderspielpause im November bestritt er 16 Länderspiele für die Nation, eines davon beim überraschenden 4:0-Sieg über England in Budapest im Juni letzten Jahres. Nächsten Sommer könnte er bei der Euro 2024 spielen.

Wenn alles in Ordnung ist, wird er in Deutschland an der Seite von Liverpools Dominik Szoboszlai antreten.

„Jede Erfahrung ist eine gute Lebenserfahrung und wenn man sie gut macht, lernt man aus diesen Erfahrungen und passt sich an“, erklärt er. „Es braucht Zeit, aber wenn man alles Stück für Stück zusammenfügt, kann man sich als Spieler auf und neben dem Platz nur weiterentwickeln.“

„Mit Leuten wie Dominik Szoboszlai zu spielen ist eine unglaubliche Erfahrung und ich liebe es einfach, mit Spielern seines Kalibers zu spielen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Barnsley-Mittelfeldspieler Callum Styles über das Spiel mit Liverpools Dominik Szoboszlai für die ungarische Nationalmannschaft.



„Er ist einfach ein Superstar. Man weiß einfach, dass er diese besonderen Fähigkeiten hat – und er weiß, dass er sie auch hat, was sogar noch besser ist. Er ist ein Topspieler und ich habe das Gefühl, dass wir eine wirklich gute Mannschaft haben. Es macht einfach Spaß, zu gewinnen.“ Spiele zu spielen und hoffentlich auch zur EM zu kommen. Das wäre top.“

Die Magyaren liegen mit zwei ausstehenden Qualifikationsspielen an der Spitze der Qualifikationsgruppe G, einen Punkt vor dem zweitplatzierten Serbien, das noch ein Spiel übrig hat. Mit einem Sieg gegen Litauen im letzten Monat hätten sie sich qualifizieren können, aber ein 2:2-Unentschieden verzögerte ihr Weiterkommen.

„Als nächstes spielen wir auswärts gegen Bulgarien und wollen einfach dort und dann die Arbeit erledigen, dann beginnt die Party“, sagt Styles mit einem Lächeln.

„Wir wollen es nicht mit dem letzten Spiel gegen Montenegro bewenden lassen, aber ich habe das Gefühl, dass wir als Team zuversichtlich sind und grundsätzlich da sind.“

Bild:

Styles hat seit seinem Debüt im März 2022 16 Länderspiele für die Magyaren bestritten





„Das ist etwas, wovon ich als Kind geträumt habe. Wenn wir dort ankommen – denn wir werden es schaffen, da bin ich zuversichtlich –, wäre das einfach eine verrückte Leistung. Meine ganze Familie wird herkommen, um zuzusehen, und hoffentlich können wir es schaffen.“ etwas, das das Land erreichen soll. Es wird einfach verrückt sein – ich kann es kaum erwarten.“

Wenn er bei Barnsley bleibt, die Tykes weiterhin erfolgreich sind und Ungarn die scheinbar unvermeidliche Qualifikation für die EM schafft, könnte Styles für den Sommer seines Lebens bereit sein.