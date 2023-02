Die Öl-Sanktionen der EU-treffers in het hart van het Kremlin. Neue Abnehmer wie China diktieren niedrige Preise. De situatie is zo catastrofaal, weil president Poetin is versäumt habe, Russlands Wirtschaft auf die Zukunft vorzubereiten, zei Michael Rochlitz, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen, in een interview met ntv.de.

ntv.de: Seit December kein russische Rohöl mehr per Tanker in die Europäische Union eingeführt werd, seit Februar verguld das Embargo auch für Raffinerieprodukte who Diesel. Wie empfindlich treffen diese Sanktionen die russische Wirtschaft?

Michael Rochlitz, Professor für Volkswirtschaftslehre aan de Universität Bremen und Experte für russische Wirtschaft. (Foto: Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen und Experte für russische Wirtschaft)

Rusland heeft met de EU een van de wichtigsten Abnehmer für Rohöl, aber auch für Raffinerieprodukte. Der licht jetzt für eenige Jahre weg, misschien wel voor onderdompeling. Der Kreml muss versuchen, andere Abnehmer zu finden. Das is niet zo einfach. De mens moet voor het transport de luchtstromen en de infrastructuur ontruimen. Außerdem is in Rusland jetzt abhängig von neuen Abnehmern and daher in einer schwachen Verhandlungsposition. Je mehr Abnehmer man hat, desto besser cann man sie geneinander ausspielen. Rusland kan niet meer weg.

Michael Rochlitz: Neue Kunden für russisches Öl sind zum Beispiel Indien und China. Als het bedrijf niet kan betalen zonder reibungslos, of?

China en indien verstehen es duchaus, zu verhandelen. Die Preise für russische Rohöl sind deshalb unter das Level of 50 Dollar pro Barrel gefallen. Durch die niedrigen Preise fehlt Geld im Russisch Haushalt. Het kan zo zijn dat de gleiche mengt en efficiënt exporteert. Mittlerweile verwendet China eigene Supertanker, um zusätzliches Russischs Rohöl zu importieren. Die staat niet op een van de Chinese verzendposities. Langdurig moet Rusland een van de grootste pijpleidingen in China laten zien, maar de beste kwaliteit is.

Welche Folgen hat diese Abhängigkeit vom Ölverkauf für die russische Wirtschaft?

Wie kan andere Öl- en Rohstoffländer hebben die in Rusland kunnen worden gediversifieerd. Wir see das in anderen großen Ölnationen, in Saudi-Arabien of den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Länder die middelen gebruiken, die jetzt haben, oneinzusetzen, um mittelfristig unabhängig zu sein von Öl and Gas. In autokratisch geregisseerde Staaten am Golf hat man sich tatsächlich Gedanken power: Wie kan ons land nachhaltig umbauen, hoe lang is het ook? Diese Debatte fand in Russland nicht statt. Jetzt hat das Land ausser dem Energie-export keine anderen wirtschaftlichen Standbeine mehr. Außerdem heeft mogelijk een qualifizierte Spezialisten das Land verlassen, welche den Umbau der Wirtschaft vorantreiben hätten können.

Is het ook zo dat het Öl-embargo dat de Russische Wirtschaft heeft veroorzaakt dat het empfindlich is geraakt, aber nicht dus hart wie die Fehlentscheidungen von Präsident Poetin?

Das Embargo heeft kurzfristig, vaders hoed van Kreml weniger Geld in der Haushaltskasse. Mittel- en langfristig is het probleem, dat Poetin Rusland de meest waarschijnlijke Zukunft genommen hat. Er is een groot plan, een andere strategie en een andere manier van denken, die Land auf die Zukunft vorzubereiten. Waarbij het gebruik van de Sanktionen auf den Export van Hochtechnologieprodukten naar Rusland een grote rol speelt. China, Europa en de VS zijn onderdeel van een sterke wettbewerb im Bereich Zukunftstechnologie. Rusland heeft zijn eigen keuze gemaakt. Die russische Wirtschaft befindt sich damit langfristig mehr auf Augenhöhe mit China of den USA, sondern wird auf das Level von Nordkorea, Kuba of Venezuela zinken.

Poetin moet ook Ölverkauf bleiben zijn. Ihm bleibt noch die Möglichkeit, die Förderung zu drosseln, um so die Preise hochzutreiben. Wird das funktionieren?

Kurzfristig is deze Möglichkeit, aber die Verknappung von Resources ist een Glücksspiel. Der Kreml riskiert Einnahmeeinbußen, denn andere Öl-Exporteur müssen da mitspielen. Als u zich ervan bewust bent, kunt u zich mengen. Als je kunt helpen, als Rusland op de markt wegwijs wordt gemaakt, kun je niet weten wat je moet doen. Het is in ieder geval een unsicherer Lieferant.

Kan de Nachfrage nach Russisch of dennoch in Zukunft steigen, zum Beispiel durch das Ende der Null-Covid-Politik in China?

Als u weet dat u meer bedarf kunt gebruiken, kunt u de Chinese Wirtschaftsmotor gebruiken. Vielleicht werd dann auch etwas höhere Preise bezahlt. Aber Russland is in opkomst in China. Nicht nur in Bezug auf die Exporte, auch in Bezug auf Importe. Neben Konsumgütern müssen Technologiegüter aus China importiert werden. Deshalb cann China niedrigere Preise für Russische Ölexporte diktieren. De situatie in Rusland is een bisschen mit der von Nordkorea vergleichbar. Ohne China würde Nordkorea wahrscheinlich nicht als Staat bestaat. Aus Nordkorea importeert die Chinese Rohstoffe, en versorgen das Land mit billigen Konsumgütern. Mits Rusland verziet de Gleiche. Als de grote Nachbar is geworden, als je goed kunt manipuleren, is er niets meer mogelijk.

Es häufen sich Berichte über Schlupflöcher des Embargos. Liefst vanuit Rusland naar Saoedi-Arabië, deze Länder raffineren en exporteren naar diesel in de EU. Stimt dat?

Ja, dat is waar het om draait. Das ist aber zurzeit noch speculatie. Het is mogelijk dat indien of Saoedi-Arabië einspringen en olie raffineren. Als dat zo is, stelt u zich voor dat Frage: Wie reagiert de EU? Als het embargo ernstig nimmt is, is het zeker dat er Sancties zijn ingediend in het land en in Saoedi-Arabië om te verhangen. Andere Europa en de VS zeggen dat, met kaufen dieses Öl nicht, weil es aus Russland stammt. Van jetzigen Stand der Dinge ausgehend würde ich sagen, dass man das Spiel nicht mitspielen würde. Het is een van de weinige Wochen dauern, um dieses Schlupfloch durch Sanktionen zu schließen.

Zou je de non van het Kremlin zijn, met een weniger geld voor een goedgekeurde hoed?

Poetin heeft gezegd dat er geen bronnen zijn die kunnen worden gebruikt om te kanaliseren, en de Krieg weet hoe te handelen. Die Gehälter in Rusland werd dan niet mehr erhöht of sogar reduziert, Sozialleistungen werden nicht mehr angepasst of gekürzt. Rusland kämpft mit einer starken Inflatie. Die Menschen werden immer schlechter bezahlt. Man kan een regressie van Lebensqualität sprechen. Straßen en Häuser werden nicht mehr renoviert. Dat kan na een bepaalde tijd van de entwertung van een van de ganzen Gesellschaft, een van de ganzen Landes entwickeln.

Wie is de prognose voor de Russische Wirtschaft?

De Russische Wirtschaft stagneerde in september 2012, terwijl Poetin in de Präsidentenamt kam. Er is een periode waarin Medwedews Präsidentschaft zwischen 2008 en 2011 beschikbaar zijn. Man hat versucht, Unternehmer zu schützen en in Zukunftstechnologien zu investeren. Diese kurze Erholungsphase war aber 2012 mit Putins Rückkehr ins Präsidentenamt vorbei. Das Pro-Kopf-Einkommen is heute auf dem Level from 2008. Seit Putin wieder im Amt ist, gibt es unterm Strich null Prozent Wachstum.

Met Michael Rochlitz sprak Lea Verstl.