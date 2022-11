Interview der Woche – Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir: Fossile Energie nur temporär nutzen

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) (Picture Alliance/dpa – Bernd von Jutrczenka)

Dies erfordert einige schmerzhafte Reformen. So würden beispielsweise auch rechtliche Schritte von Umweltverbänden eingeschränkt, um Windräder schneller als bisher bauen zu können. In einem Industrieland wie der Bundesrepublik Deutschland kann man nicht verordnen, dass man aus fossilen Energien raus muss, rein in erneuerbare Energien und dann zu allem nein sagen. Das hat die Bundesregierung nun geändert.

Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium setzt laut Özdemir auf den Umbau der Wälder in Deutschland, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Bundesregierung fördert die Aufforstung mit Waldmischkulturen mit viel Geld. Außerdem will das Umweltministerium das Moor besser als bisher schützen.

