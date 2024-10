Status: 08.10.2024 14:59 Uhr

Met een campagne als Interpol na Hinweisen in 46 onopgeloste Mordfällen. Laut der internationale Polizeiorganisation könnte jedes Detail weiterhelfen, die Fälle – teils nach Jahrzehnten – but noch zu losen.

Omdat ze al jaren bestaan, maar hun identiteit onbeantwoord blijft: de internationale politieorganisatie Interpol gaat door met een succesvolle campagne tegen langdurige slachtoffers van misdrijven in Europa.

Gemeinsam met de Duitse, Belgische, Nederlandse, Italiaanse, Franse en Spaanse politie zoals de actie „Identify Me“ na 46 Frauenleichen. Vaak worden deze jonge vrouwen ervan verdacht ontevreden te zijn of niet geïnformeerd te zijn over hun status. Neun der noch nicht identifizierten Toten werden gefunden in Deutschland befunden.

De kleinste informatie kan zelfs de helft zijn

Op de Kampagnenwebseite staan ​​zowel Interpol Gesichtsrekonstruktionen als Bilder von Schmuckstücken en Kleidung veröffentlicht, beide opgericht door de Frauen. Interpol meldt secretariaat-generaal Jürgen Stock: „Het kleinste stukje informatie kan van het signaal worden gescheiden, deze onopgeloste fouten zijn opgelost.“ De openheid van de Schlüssel is duidelijk, er kan een naam en een verandering gevonden worden en er zal gezorgd worden voor de langst mogelijke gerechtigheid.

Ursprünglich oorlog „Identify Me“ in de voorbije jaren met hun ziel begonnen, 22 tote Frauen zu identifizieren. Van de bevolking gingen ze vanuit Duitsland, België en Nederland rond 1.800 Hinweise ein naar de Fällen. 31 jaar nadat ik was geïdentificeerd, werd een vrouw geboren – een Brit, die in 1992 stierf in België, waar het federale strafrecht werd toegepast.

Er is een nieuwe fout in Duitsland ontstaan

Mittlerweile werd geboren in 1986 en 2002 in Duitsland en werd gepubliceerd in Duitsland. Met steun van de campagne werden sindsdien drie vrouwen geboren: een jaar in 1994 in een militaire omgeving in Hannover, een jaar in 2001 in Frankfurt im Main en een jaar in 1989 in de Hessische Lahn-Dill-Kreis.