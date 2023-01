Internetnutzer verprügeln die Oscar-Preisträgerin Jane Fonda, weil sie den Blockbuster von SS Rajamouli als „Bollywood“-Film bezeichnet hat

Die Hollywood-Schauspielerin Jane Fonda, die zwei Oscars als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, ging kürzlich auf ihr Instagram und überschüttete SS Rajamoulis Blockbuster RRR mit Lob. Sie nannte den Actionfilm jedoch fälschlicherweise einen „Bollywood“-Film und wurde von den Internetnutzern kritisiert, die sie daran erinnerten, dass es sich um einen Telugu-Film aus Tollywood handelt.

Jane teilte ihre Rezension über die Hauptrolle von Jr. NTR und Ram Charan mit, lud das Poster des Films hoch und schrieb: „Auf dem absolut entgegengesetzten Extrem des letzten Films, den ich ‚To Leslie‘ empfohlen habe, ist hier ein weiterer neuer Film, der mich überrascht hat: RRR , ein indischer Film, der in der Kategorie Bester ausländischer Film auf der Shortlist steht. Es ist eine Kombination aus Indiana Jones, einem ernsthaften Film über Imperialismus, und Bollywood. Ich war wie gebannt.“

Obwohl der offizielle Instagram-Name von RRR @rrrmovie drei Herz-Emojis fallen ließ, stürmten Indianer den Kommentarbereich und korrigierten die Schauspielerin, dass der Film aus Tollywood stamme. Ein Instagram-Nutzer schrieb: „Es ist ein bemerkenswerter Film! Aber es tut mir leid zu sagen, es ist nicht Bollywood“, während ein anderer schrieb: „Es ist Tollywood, aber wir können bei Indian bleiben“. Es gab mehrere andere ähnliche Kommentare.





Abgesehen davon, dass sie RRR als Bollywood-Film bezeichnete, machte die 85-jährige Schauspielerin in ihrem Post einen weiteren Fehler, dass RRR in der Kategorie Bester ausländischer Film auf der Shortlist steht, da Indien Pan Nalins Chhello Show oder Last Film Show als offiziellen Oscar-Eintrag schickte wurde unter den letzten 15 Filmen in der Kategorie in die engere Wahl gezogen. „Es ist traurig, aber Indien hat einen anderen Film eingereicht, aber er ist nicht auf der Shortlist für den fremdsprachigen Film. Er kommt jedoch für den besten Film in Frage und ist einer der besten des Jahres“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Der Song Naatu Naatu von RRR wurde unter 15 anderen Tracks für die Kategorie „Best Original Song“ bei den 95. Academy Awards in die engere Wahl gezogen, deren endgültige Nominierungen am 24. Januar bekannt gegeben werden und die abschließende Preisverleihung am 12. März stattfinden wird.