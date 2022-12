Internetnutzer vergleichen Deepika Padukones goldenen Monokini in Besharam Rang mit Priyanka Chopras Dostana-Look

Nach der Veröffentlichung des Pathaan-Teasers zu Shah Rukh Khans Geburtstag am 2. November werden die Macher den ersten Song des Films, Besharam Rangon, am Montag, den 12. Dezember, veröffentlichen. Bei der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums enthüllte Shah Rukh Khan Deepika Padukones knisterndes Aussehen in einem goldenen Monokini im verfolgen und es ging sofort viral.

Einige Internetnutzer fanden Ähnlichkeiten zwischen Deepikas Look und Priyanka Chopras Look in der Komödie Dostana aus dem Jahr 2008, in der die ehemalige Miss World in dem Lied Jaane Kyun auch einen goldenen Monokini trug. Zufälligerweise wurden beide Songs von demselben Musikregisseur-Duo Vishal-Shekhar komponiert.

Ein Internetnutzer teilte Deepikas Foto vom Ankündigungsdatum der Track-Veröffentlichung und schrieb: „Rufen Sie die Feuerwehr, verursachen Sie ein gottverdammtes Feuer“. Als Reaktion darauf schrieb eine andere Person: „Ja! Deepika sieht verdammt heiß aus, aber Priyanka hat 2008 im goldenen Bikini gerockt.“

Ja! Deepika sieht verdammt heiß aus, aber Priyanka rockte 2008 im goldenen Bikini. pic.twitter.com/KJmsAr6QuG – Sathya Prasad (@isathyaprasad) 9. Dezember 2022

Über das kommende Lied sprechend, sagte der Pathaan-Regisseur Siddharth Anand in einer Erklärung: „Ja, es ist wahr, dass das erste Lied unseres Films am Montag veröffentlicht wird. Es heißt Besharam Rang und wird zwei der größten Superstars von präsentieren unsere Generation Shah Rukh Khan und Deepika Padukone in ihrem bisher heißesten Avatar.“

Der Filmemacher, dessen letzte zwei Filme Action-Blockbuster waren, nämlich Bang Bang und War, fügte hinzu: „Für uns ist dies die Party-Hymne der Saison, auf die die Leute gewartet haben, und ich bin zuversichtlich, dass es eine Party-Hymne bleiben wird noch viele, viele Jahre. Also möchte ich den Fans und dem Publikum sagen, dass sie geduldig auf den Song warten sollen, wenn er am Montagmorgen veröffentlicht wird! Das Warten auf diesen Song wird sich ab jetzt jede Sekunde lohnen!“.

Der lang erwartete Pathaan, der auch Salman Khan in einem entscheidenden Cameo-Auftritt in seinem Tiger-Avatar sehen wird, soll am 25. Januar 2023 in Hindi, Tamil und Telugu erscheinen.