Digitalminister Volker Wissing Zum Auftakt des internationalen Gipfels zur Sicherheit künstlicher Intelligenz (KI) in Großbritannien wurde davor gewarnt, die Chancen der Technologie aus den Augen zu verlieren.

Er plädierte daher für einen Verhaltenskodex, der als Brücke zwischen europäischen und US-amerikanischen Regeln dienen sollte. „KI-Entwickler und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks brauchen schnell Rechtssicherheit“, sagte der FDP-Politiker in einer Stellungnahme. Die EU müsse sich noch deutlicher auf die Chancen der neuen Technologie konzentrieren, sonst bestehe die Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, so Wissing weiter.

Die Konferenz im englischen Milton Keynes, an der am Mittwoch Vertreter aus fast 30 Ländern, darunter China, sowie großer Technologieunternehmen teilnahmen, gilt als erster Schritt hin zu einer internationalen Einigung über die Regulierung des sich schnell entwickelnden Sektors. Allerdings gibt es auch innerhalb der G7-Staaten sowie in den USA und der EU Bestrebungen, Standards zu setzen.

Am Donnerstag wollen neben dem britischen Premierminister Rishi Sunak auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Vizepräsidentin Kamala Harris an dem Gipfel in England teilnehmen. Der Tech-Milliardär Elon Musk, der am Mittwoch zur Konferenz kam, warnte, dass KI eine der größten Bedrohungen für die Menschheit darstelle.

Aber Harris forderte am Mittwoch in einer Rede vor der US-Botschaft in London dazu auf, das gesamte Spektrum der von KI ausgehenden Risiken im Auge zu behalten und nicht nur die potenzielle Bedrohung durch Cyberangriffe oder biologische Waffen. Als Beispiele nannte sie Senioren, die aufgrund fehlerhafter KI-Algorithmen ihre Krankenversicherung verlieren, oder Menschen, die mit Deepfake-Pornografie erpresst oder aufgrund von KI-Gesichtserkennung fälschlicherweise inhaftiert wurden.

