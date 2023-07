Kann ein Daumen-hoch-Emoji einen verbindlichen Vertrag unterzeichnen? Ein Gericht in Kanada hat entschieden.

Ein kanadischer Bauer muss einem Kaufinteressenten wegen eines missverstandenen Emojis 82.200 kanadische Dollar (56.500 Euro) zahlen. Das Gericht stellte fest, dass der Landwirt durch das Senden eines „Daumen hoch“ einen verbindlichen Vertrag abgeschlossen hatte.

Nach dem Urteil, über das zunächst das kanadische Fernsehen CBC berichtete, war er dann verpflichtet, später Flachs zu liefern. Da er dieser Verpflichtung nicht nachkam und die Preise für Flachs später stiegen, musste der Bauer dem Käufer die Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten Preis und dem späteren Marktpreis zahlen.

Der Käufer am South West Terminal schickte im März 2021 SMS an mehrere Landwirte und bot an, im Herbst 86 Tonnen Flachs zu 17 kanadischen Dollar pro Scheffel (rund 25 Kilogramm) zu kaufen. Der Landwirt aus Swift Current, Saskatchewan, wurde erfolgreich kontaktiert und der Käufer stimmte telefonisch zu, einen Vertrag per SMS zu unterzeichnen.

Dies tat er wenig später, verbunden mit der Aufforderung an den Lieferanten, den Vertrag zu bestätigen. Der Landwirt schickte das „Daumen hoch“-Symbol, behauptet aber nicht, damit eine digitale Signatur erstellt zu haben. Nach seiner Aussage handelte es sich nur um ein Versprechen, sich zu einem späteren Zeitpunkt der Sache zu widmen. Im Herbst wurde die Lieferung eingestellt und die Preise waren gestiegen.

Das Gericht entschied, dass dem Käufer durch die höheren Preise ein Schaden entstanden sei. Sie errechnet in dem Urteil, dass die rund 82.200 Kanadischen Dollar der Differenz zwischen dem Preis im Februar und dem Marktpreis Ende November am vereinbarten Liefertermin entsprächen.

Der Richter argumentierte, dass es sich um eine ungewöhnliche Form der Unterschrift handele. Solche Einwilligungen könnten jedoch heute durchaus auf diese Weise erfolgen.

dpa