Trumzz | Ivoorraad | Getty Images

In de afgelopen twee jaar hebben miljoenen Amerikaanse huishoudens met een laag inkomen breedbandinternet met korting gekregen via twee opeenvolgende overheidsprogramma’s. Maar dat voordeel zouden ze snel kunnen verliezen. Meer dan 16 miljoen Amerikaanse huishoudens zijn momenteel ingeschreven in het Affordable Connectivity Program, of ACP, van de federale overheid, dat een korting van $ 30 op breedbanddiensten biedt aan in aanmerking komende huishoudens met een laag inkomen. De financiering hiervoor zal naar verwachting volgend jaar opraken. “In 2024, of wanneer het geld op is, kan het programma volledig worden uitgewist”, zegt Nicol Turner Lee, directeur van het Center for Technology Innovation bij de Brookings Institution. “Miljoenen zouden in het ongewisse kunnen worden gelaten zonder breedbandservice om precies dezelfde redenen waarom ze die in de eerste plaats niet hadden.” De Emergency Broadband Benefit, of EBB, die eind 2020 werd goedgekeurd door de toenmalige president Donald Trump en in februari 2021 werd gelanceerd, leverde een subsidie ​​van $ 50 op. Ongeveer 9 miljoen huishoudens schreven zich in. In december 2021 verving de ACP onder president Joe Biden het programma uit het Trump-tijdperk. Het programma heeft een derde van de in aanmerking komende huishoudens aangemeld. Dat wordt als een prestatie beschouwd, zegt Ken Garnett, chief strategy officer bij Cal.net, een kleine internetprovider die het binnenland van Californië bedient. Om in aanmerking te komen, moet een huishouden een inkomen hebben van niet meer dan 200% van de federale armoederichtlijnen, of moet een persoon andere overheidssteun ontvangen, zoals een Pell Grant of voedselbonnen. De regering-Biden drong aan op uitbreiding van de breedbandtoegankelijkheid als onderdeel van haar infrastructuurwet, en erkende de afhankelijkheid van Amerikanen van thuisnetwerken, vooral eerder in de pandemie, evenals de digitale kloof die bestaat in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Het gebruik van breedband thuis schoot omhoog tijdens de eerste dagen van de pandemie, volgens Open Vault, dat het maandelijkse gebruik van kabelbreedband bijhoudt. Het blijft hoog in vergelijking met pre-pandemische niveaus, aangezien Amerikanen weer volgens een hybride schema aan het werk gaan. De infrastructuurwet wees $ 14,2 miljard toe, samen met de resterende fondsen die van de EBB naar de ACP zijn overgegaan. Vanaf januari was ongeveer $ 6,1 miljard van het geld geclaimd door aanbieders van breedbanddiensten als vergoeding voor het afprijzen van hun diensten en producten. Analisten en insiders uit de industrie voorspellen dat bij het huidige tempo van klantacceptatie, dat volgens sommigen rond de 100.000 tot 200.000 huishoudens per week ligt, de rest van het geld in 2024 zal opdrogen. Uit peilingen die met CNBC werden gedeeld door het Digital Progress Institute, een tweeledig beleidsonderzoeksbureau, bleek dat kiezers aan beide kanten van het gangpad grotendeels voorstander zijn van de voortzetting van de ACP. Van de 1.000 ondervraagde kiezers in januari steunde 64% van de Republikeinen het, samen met 95% van de Democraten en 70% van de onafhankelijken. Het is aan het Congres om te beslissen of het programma opnieuw wordt gefinancierd. Een van de doorslaggevende factoren zal de effectiviteit van de programma’s in de afgelopen twee jaar zijn.

Wat werkt, wat niet

Terry Dean, een 67-jarige gepensioneerde in het zuidoosten van de VS, zei dat de programma’s het aanbieden van breedband op een vast inkomen haalbaarder hebben gemaakt. “Ik had de $ 50 kunnen betalen, maar ik heb een vast budget zoals veel oudere mensen. Dit helpt,” zei Dean. Hij schakelde over op een Spectrum-abonnement voor $ 29,99 per maand, dat volledig wordt gedekt door de ACP. Keaton Bishop-Marx, een 27-jarige softwareontwikkelaar in North Carolina, begon de ACP-uitkering in 2022 te gebruiken. Hij zei dat hoewel hij zijn breedbandrekeningen kon beheren, de kosten een beetje “buitensporig” werden, vooral omdat de prijs kroop omhoog door de jaren heen. “Ik ben heel erg een internetburger, dus het kan net zo goed een gasrekening voor mij zijn, en het helpt om minder te betalen”, zei bisschop-Marx. Toch blijft tweederde van de in aanmerking komende bevolking niet ingeschreven. Voor sommigen voelt het aanmeldingsproces, waarbij privégegevens online, per post of telefonisch bij een internetprovider moeten worden ingediend, te omslachtig of opdringerig. “Veel mensen met een laag inkomen uit plattelandsgebieden hebben een aanzienlijke terughoudendheid om persoonlijke informatie aan overheidsinstanties te verstrekken, wat een van de vereisten is om in aanmerking te komen”, zegt Garnett van Cal.net. Het is ook waarschijnlijk dat veel in aanmerking komende consumenten de ACP niet kennen. Dean zei dat hij zowel de EBB als de ACP had ontdekt door het nieuws bij te houden en de providers te bellen om de voordelen te ontvangen, terwijl Bishop-Marx werd gewaarschuwd door een e-mailmelding van de staat. Ook al is de ACP een openbaar programma gericht op consumenten, particuliere internetbedrijven kunnen er baat bij hebben door reclamegeld te investeren om het te promoten en nieuwe leden aan te trekken. Cox Communications heeft vorig jaar $ 25 miljoen uitgegeven aan bewustmakingscampagnes en samenwerking met lokale organisaties om klanten te informeren over de ACP, volgens Ilene Albert, die de afdeling Digital Equity en Betaalbaarheid van het bedrijf leidt. Sommigen realiseren zich niet dat ze in aanmerking komen, zei Albert, aangezien meer mensen in aanmerking komen voor de ACP dan de EBB. In een inkomensoproep voor 2021 zei Chris Winfrey, de huidige CEO van Charter Communications, die destijds CFO was, dat er “veel mensen waren die in het verleden draadloze vervanging hadden gebruikt of betaalbaarheidsproblemen hadden …. (T) door de dingen die we deden in samenwerking met de federale overheid, we waren in staat om ze aan de juiste breedband te krijgen. En daar hebben we vorig jaar van geprofiteerd. “ Comcast werkt samen met duizenden ‘digitale navigators’, gemeenschapsorganisaties die klanten door hun breedbandopties loodsen, om de digitale geletterdheid in achtergestelde gebieden uit te breiden.

Wat gebeurt er zonder ACP