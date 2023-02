Interne Dokumente der Polizei von Memphis beschreiben das Fehlverhalten von Beamten, die wegen des Todes von Tyre Nichols angeklagt sind, darunter einer, der Personen Fotos von Nichols per SMS geschickt hat

CNN

Nachdem fünf Polizeibeamte aus Memphis letzten Monat einen mit Handschellen gefesselten und brutal geschlagenen Tyre Nichols gegen einen Streifenwagen geworfen hatten, machte ein Beamter Handyfotos des sichtlich verletzten 29-jährigen Schwarzen und schickte mindestens sechs Personen eine SMS, die intern neu aufgedeckt wurde Polizeidokumente zeigen.

Demetrius Haley – einer von fünf Beamten, die im Fall Nichols entlassen und wegen Mordes angeklagt wurden – schickte eines der beiden Fotos, die er gemacht hatte, per SMS an zwei andere Memphis-Beamte und eine „Bekannte“, unter anderem die neu aufgedeckten Dokumente, die online von der CNN-Tochter veröffentlicht wurden WMC-Show.

Die Fotos gehören zu einer Reihe von Fehlverhalten und Verstößen gegen die Richtlinien, die angeblich von den Beamten begangen wurden, die Nichols begegneten und die in den Dokumenten aufgeführt sind, einschließlich falscher oder widersprüchlicher Aussagen über die Verhaftung und Prahlerei mit den tödlichen Schlägen danach.

Die Straftaten sind in fünf Antragsschreiben zur Dezertifizierung dargelegt – eines für jeden Beamten –, die die Polizeibehörde letzten Monat an eine staatliche Kommission geschickt hat, die Polizeistandards durchsetzt. Wenn ihnen die Zertifizierung entzogen wird, können sie nicht mehr für andere staatliche Strafverfolgungsbehörden arbeiten.

Nichols wird in den Briefen als gewaltfreier, unbewaffneter Mann beschrieben, der keine nennenswerte Bedrohung für die Beamten darstellte. Ein sechster Beamter wurde ebenfalls entlassen, aber nicht strafrechtlich angeklagt.

CNN wandte sich an die Tennessee Peace Officer Standards and Training Commission, um die Dokumente anzufordern, sowie an die Memphis Police Department, um einen Kommentar abzugeben.

Alle fünf Beamten wurden auch intern beschuldigt, gegen die Richtlinien der Abteilung in Bezug auf persönliches Verhalten, Pflichtverletzung, übermäßige oder unnötige Gewaltanwendung und Verwendung von am Körper getragenen Kameras verstoßen zu haben, wie die Briefe zeigen. Einige wurden auch wegen weiterer Verstöße angeklagt.

Die Vorwürfe haben keinen strafrechtlichen Charakter.

Die Enthüllungen kommen, als der Anwalt der Stadt Memphis am Dienstag bekannt gab, dass voraussichtlich sieben weitere Beamte im Zusammenhang mit dem Fall mit Verwaltungsdisziplin konfrontiert werden – was eines der jüngsten Beispiele für die landesweite Untersuchung der Anwendung von Gewalt durch die Polizei gegen Farbige, insbesondere schwarze Amerikaner, ist .

Der Stadtrat von Memphis hat in einer Sitzung am Dienstagabend auch mehrere Reformen der öffentlichen Sicherheit genehmigt, das erste, seit das qualvolle Video von Nichols‘ Schlägen veröffentlicht wurde.

Die Ratsabstimmungen fanden statt, als die Familie von Nichols als geladene Gäste von First Lady Jill Biden zur Rede zur Lage der Nation von Präsident Joe Biden die Kammer des Repräsentantenhauses im US-Kapitol in Washington, DC, betrat. Biden ging in seiner Rede auf die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht der Polizei ein.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus den internen Abteilungsbriefen.

Alle fünf der strafrechtlich angeklagten Beamten – Tadarrius Bean, Emmitt Martin III, Justin Smith, Desmond Mills Jr. und Haley – haben entweder nie ihre am Körper getragenen Kameras eingeschaltet oder nur Ausschnitte ihrer Begegnung mit Nichols aufgenommen, was einen Verstoß gegen das darstellt Politik der Abteilung, sagen die Briefe.

Die Polizeipolitik von Memphis verlangt von den Beamten, dass sie ihre am Körper getragenen Kameras aktivieren, bevor sie den Ort eines Anrufs betreten, und die Aufzeichnung so lange fortsetzen, bis die Begegnung beendet ist, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Wenn ihre Kamera nicht vor dem Eintreffen am Tatort gestartet wurde, sollten sie sie „so schnell wie möglich“ aktivieren, heißt es in den Dokumenten.

Sowohl Bean als auch Mills zeichneten ursprünglich ihre Begegnung mit Nichols auf, entfernten jedoch ihre Kameras, während die Szene noch aktiv war, heißt es in ihren Briefen. Bean nahm die Kamera von seiner Weste und ließ sie auf dem Kofferraum eines Autos, bevor er wegging, um „ein Gespräch mit anderen Beamten über den Vorfall zu führen“, heißt es in dem Brief. Mills nahm seine Weste vollständig ab und ließ sie an einem anderen Auto, an dem die Kamera noch angebracht war, heißt es in seinem Brief.

Martin und Haley, die ersten Beamten am Tatort, die Nichols aus seinem Auto zerrten, schalteten laut ihrer Anklageschrift ihre Kameras vor der Konfrontation nicht ein. Smith hatte auch seine Kamera nicht aktiviert, als er zum ersten Mal am Tatort ankam, heißt es in seinem Brief.

Die Dokumente klären nicht, ob Haley, Martin oder Smith ihre Kameras einschalteten, als sie Nichols zum zweiten Mal begegneten, der nach seiner Flucht zu Fuß erneut von Beamten konfrontiert wurde. In Martins Brief heißt es, er habe „irgendwann“ seine Kamera abgenommen und in sein Auto gelegt.

Nach der Festnahme von Nichols widersprachen sich die Aussagen und Berichte der Beamten und ließen oder verzerrten wichtige Details über ihre Gewalt gegen Nichols laut den Briefen aus.

Ihre Berichte stimmten „nicht miteinander überein und stimmen nicht mit den öffentlich bekannten Verletzungen und dem Tod von Herrn Nichols überein“, heißt es in den Dokumenten.

Als sie nach der Verhaftung mit Nichols‘ Mutter sprachen, „weigerten sich Mills und sein Vorgesetzter, einen genauen Bericht über die Begegnung ihres Sohnes mit der Polizei oder seinen Zustand zu liefern“, heißt es in seinem Brief.

Martin machte in seiner Zusammenfassung des Vorfalls „betrügerische“ Aussagen, in denen er behauptete, Nichols habe versucht, seine Waffe im Holster zu greifen, als Beamte ihn zu Boden zwangen, heißt es in seinem Brief. Videobeweise „untermauern“ seine Aussagen jedoch nicht, heißt es darin, und Martin fügte hinzu, dass er Nichols mehrmals geschlagen und getreten habe. Stattdessen, heißt es, habe er gesagt, er habe „Körperschläge“ verabreicht.

Haley sagte auch in einer Erklärung und in Aufnahmen von Körperkameras, dass er hörte, wie ein Beamter Nichols sagte: „Lass meine Waffe los!“ Aber die Behauptung wurde nach einer Überprüfung von Videobeweisen als „unwahr“ erachtet, heißt es in den Dokumenten.

Sowohl Haley als auch Martin wurden intern beschuldigt, gegen die Abteilungsrichtlinie verstoßen zu haben, „wissentlich falsche, falsche oder betrügerische“ Informationen bereitzustellen, wie die Dokumente zeigen.

Die von der Stadt veröffentlichte Körperkamera und das Überwachungsvideo von Nichols Verhaftung lösten weit verbreitete Reaktionen des Ekels und des Entsetzens aus, als das Filmmaterial zeigte, wie Beamte den Mann schlugen und schlugen, während er am Boden lag.

Die Dokumente der Polizeibehörde legen zahlreiche Anwendungen exzessiver Gewalt gegen Nichols dar, die von jedem Beamten begangen wurden, und sagen, dass mehrere der Männer nicht eingegriffen oder die gewalttätigen Aktionen ihrer Kollegen gemeldet haben.

In den Dokumenten heißt es, dass Haley „(Nichols) „aus seinem Fahrzeug gezwungen wurde, während er laute Obszönitäten verwendete und einen schwarzen Sweatshirt-Hoodie über (seinem) Kopf trug“ und „dem Fahrer nie den Zweck des Fahrzeugstopps sagte oder dass er verhaftet wurde“.

In den folgenden Momenten spritzte Haley Nichols Pfefferspray direkt in die Augen, dann traten er und Martin auf den Boden, als er mit Handschellen gefesselt wurde, heißt es in den Dokumenten.

An einem Punkt hielten Smith und Bean Nichols an den Armen fest, während andere Beamte ihn mit Pfefferspray besprühten und „übermäßig“ mit einem Schlagstock schlugen, sagt die Abteilung. Smith und Bean gaben auch zu, Nichols mehrmals geschlagen zu haben, als sie versuchten, ihm Handschellen anzulegen, heißt es in den Briefen.

Nach den Schlägen, heißt es in den Dokumenten, sind die Beamten über eine am Körper getragene Kamera zu hören, „wie sie mehrere unprofessionelle Kommentare abgeben, lachen und mit (ihrer) Beteiligung prahlen“.

Die Beamten leisteten in den kritischen Momenten nach den Schlägen oder als das medizinische Personal darum bat, ihm die Handschellen abzunehmen, auch nicht sofort Hilfe, obwohl Smith später zugab, eine EMT-Ausbildung zu haben, heißt es in den Dokumenten.

Mills wusste, dass Nichols „mit Pfeffer besprüht, tased, mit einem ASP-Schlagstock geschlagen, geschlagen und getreten“ worden war, leistete ihm aber laut den Dokumenten keine Hilfe. Stattdessen gab er in seinem Bericht zu, dass er weggegangen war, um sich von dem chemischen Reizstoffspray zu dekontaminieren, heißt es in seinem Brief.

Etwa 23 Minuten vergingen zwischen dem Zeitpunkt, an dem Nichols gedämpft zu sein schien, und einer Bahre, die am Tatort eintraf, wie Videoshows zeigen.

Eine von Nichols Familie in Auftrag gegebene Autopsie ergab vorläufig, dass er „ausgedehnte Blutungen erlitt, die durch schwere Schläge verursacht wurden“. Der vollständige Bericht der Autopsie der Familie muss noch veröffentlicht werden. Beamte haben auch die Autopsie von Nichols nicht veröffentlicht.