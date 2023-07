Münster-Handorf. Mehr als 220 Reiter und fast 400 Pferde aus über zwölf Nationen werden namentlich genannt. In über 50 Prüfungen von der Klasse E bis zur Klasse S** werden Sieger und Plätze ermittelt – im Dressurviereck, im Parcours und auf dem Gelände der benachbarten Westfälischen Reit- und Fahrschule. Elf Trakehner-Champions sollen an diesem Wochenende gefeiert werden: Bei den Geländepferden werden am Donnerstag die Champions der vier-, fünf- und sechsjährigen Trakehner-Nachwuchspferde ermittelt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Fünfjährige, sechsjährige und siebenjährige Spring- und Dressurpferde kämpfen am Samstag und Sonntag in altersgerechten Entwicklungsprüfungen um die begehrten Titel. Mit besonderer Spannung werden jedes Jahr die Reitpferdemeisterschaften der drei- und vierjährigen Reitpferde erwartet. Hier werden am Sonntag zum Abschluss des viertägigen Turniers vier Champions geehrt. Die Besten dieser Abschlussprüfungen erhalten in der Regel die begehrte Nominierung für das Bundeschampionat, das am ersten Septemberwochenende in Warendorf stattfindet.

25 Fohlen mit Leistungsabstammungen für alle drei Disziplinen wurden ausgewählt

Apropos Feiern: Den Samstagabend mit der Trakehner Fohlenauktion sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Hier kommen nicht nur Top-Fohlen des Jahrgangs 2023 zur Versteigerung, hier herrscht auch eine Atmosphäre, die auf Auktionsseiten ihresgleichen sucht! Bei Auswahlterminen in ganz Deutschland wurden 25 Fohlen mit Leistungsabstammungen für alle drei Disziplinen ausgewählt. Sie präsentieren sich beim Trakehner Bundesturnier am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr und am Samstag, 22. Juli, um 12:30 Uhr. Am Abend heißt es, sich die Talente von morgen zu sichern, denn um 19.30 Uhr startet die Auktion mit Auktionator Thomas Münch, Spannung und tolle Stimmung sind garantiert! Die Sammlung kann online mit Videos, Fotos und einer Beschreibung der Abstammung unter www.trakehner-verband.de eingesehen werden.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Eintritt zum Trakehner Bundesturnier und zur Trakehner Fohlenauktion ist täglich frei. Besucher haben die Möglichkeit, die Faszination der Pferde mit der Doppel-Elchschaufel live zu erleben und das Flair dieses Turniers zu genießen, bei dem die Pferde wie nirgendwo sonst für Kontakte und Freundschaften sorgen. Im vergangenen Jahr wurde die Trakehner-Rasse als einzige deutsche Pferderasse in die bundesweite Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

KN