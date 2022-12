Internationales Olympisches Komitee führt zwei zusätzliche Box-Qualifikationsturniere für die Spiele 2024 in Paris durch

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Dienstag das Durchführungsmodell für den olympischen Boxwettbewerb in Paris 2024 und die olympischen Qualifikationsspiele diskutiert und ihm den letzten Schliff gegeben, wodurch im Vergleich zu Tokio 2020 eine größere Anzahl von Qualifikationsmöglichkeiten eröffnet wird.

Der Exekutivrat des IOC diskutierte das vom IOC in enger Zusammenarbeit mit Boxexperten konzipierte olympische Qualifikationssystem für das Boxen für 2024.

Der EB hat am Dienstag entschieden, dass die beiden zusätzlichen Qualifikationsveranstaltungen nach Abschluss der regionalen Wettbewerbe abgehalten werden, um den Boxern einen weiteren Clinch zu geben, um Quotenplätze einzusacken.

FIFA WM 2022 Punktetabelle | Spielplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Ergebnisse der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Goldener Schuh der FIFA WM 2022

Die „Paris 2024 Boxing Event Regulations“ für die Qualifikationsturniere und die Olympischen Spiele sollen so früh wie möglich im Jahr 2023 veröffentlicht werden, teilte das IOC am Dienstag in einer Erklärung mit.

Das IOC wird die Boxwettkämpfe bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris durchführen und damit auch das Qualifikationsprogramm, ebenso wie bei den Spielen in Tokio 2020, nachdem es die Anerkennung der International Boxing Association wegen Bedenken hinsichtlich seiner Governance ausgesetzt hatte der Transparenz finanzieller Angelegenheiten und Vorwürfe des Missmanagements des Schiedsrichterwesens und der Wertung während der Wettkämpfe.

„Das neue Qualifikationssystem wurde vom Vorstand des IOC im September genehmigt und basiert auf der direkten Qualifikation durch ausgewählte Wettkämpfe, einschließlich der Nutzung regionaler Multisport-Veranstaltungen als olympische Box-Qualifikationsturniere“, sagte das IOC.

„Nach der kontinentalen Phase der Quotenplatzvergabe sollen im Jahr 2024 zwei Weltqualifikationsturniere stattfinden, mit dem Ziel, einen Ausgleich in Bezug auf die geografische Möglichkeit zur Qualifikation für die Olympischen Spiele Paris 2024 zu schaffen“, hieß es.

LESEN SIE AUCH | Samuel Eto’o entschuldigt sich für „gewalttätige Auseinandersetzung“, knallt Algerien aber „Provokation“

Am Dienstag stellte es fest, dass sich das olympische Qualifikationssystem darauf konzentriert, einen fairen Prozess für alle NOKs zu erreichen – mit der gleichen Anzahl von Qualifikationsveranstaltungen, die ihren Boxern unabhängig von der Gewichtsklasse zur Verfügung stehen; eine erhöhte Anzahl an Qualifikationsmöglichkeiten im Vergleich zu Tokio 2020; Überprüfung der Verteilung der Quotenplätze pro Gewichtsklasse im Vergleich zum Vorschlag der International Boxing Association (IBA) und Überprüfung der Verteilung der Quotenplätze pro Qualifikationsturnier im Vergleich zum Vorschlag der IBA.

Das IOC kündigte außerdem an, dass die Kontrollen bei den Olympia-Qualifikationsturnieren zusätzlich zum bestehenden Anti-Doping-Programm der IBA durchgeführt werden. Anti-Doping-Tests bei Qualifikationsturnieren werden in enger Zusammenarbeit mit der International Testing Agency (ITA) durchgeführt, die die Tests bei den Olympischen Spielen durchführt.

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten