Internationaler Tag der Patientensicherheit – Bundesministerium für Gesundheit

Zur Verbesserung des Arzt-Patienten-Dialogs hat das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen des Nationalen Krebsplans die Entwicklung eines Modellcurriculums „Kommunikation in der Medizin“ gefördert, das Studierenden während des gesamten Medizinstudiums Fähigkeiten vermittelt, Wissen über Diagnose und Diagnose zu erklären Therapie nachvollziehbar zu gestalten, auf die Fragen des Patienten und seiner Angehörigen einzugehen und sie in der Therapie zu begleiten. Ein entsprechendes Modellcurriculum für die Pflege wird derzeit entwickelt.

Darüber hinaus wurde die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) ausgebaut und gestärkt, indem die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel von 5,2 auf 9 Millionen Euro aufgestockt wurden. Der UPD bietet unabhängige und kostenlose Beratung in Gesundheits- und Gesundheitsrechtsfragen. So haben Patienten Zugang zu kompetenten Ansprechpartnern außerhalb der medizinischen Behandlung.

Das Krankenhausstrukturgesetz stellt sicher, dass sich Patienten künftig mehr über die Qualität von Krankenhäusern informieren können. Künftig wird es in den Qualitätsberichten von Krankenhäusern einen Teil geben, der Patienten verständlich informiert, insbesondere zu Patientensicherheit, Einhaltung von Hygienestandards und Personalausstattung in Fachabteilungen. Im Klartext bedeutet dies, dass Patienten die Qualität von Krankenhäusern besser vergleichen können.

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Gesundheit das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit beauftragt, bis 2018 ein Konzept für ein nationales Gesundheitsportal zu entwickeln. Das Portal soll vertrauenswürdige, wissenschaftlich fundierte und unabhängige Gesundheitsinformationen zusammenführen.

Weil das Thema Patientensicherheit auch international von Bedeutung ist und Patienten auf der ganzen Welt die Gewissheit brauchen, richtig und sicher versorgt zu werden, nahm Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen Jeremy Hunt am „Global Ministerial Summit on Patientensicherheit“ eingeladen. Darauf aufbauend setzt sich Bundesgesundheitsministerin Gröhe bei der Weltgesundheitsorganisation für die Aufnahme des 17. September in die Liste der internationalen Aktionstage der Vereinten Nationen (UN) und der WHO ein und hat bereits zahlreiche Länder für die Unterstützung dieses Vorschlags gewonnen .