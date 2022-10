Internationaler Tag der Patientensicherheit – Bundesministerium für Gesundheit

Patienten erwarten zu Recht, dass sie im Krankenhaus gut versorgt sind – und dazu gehört auch eine gute Hygiene. Um gefährliche Infektionen zu vermeiden, müssen wir die Anstrengungen auf allen Ebenen verstärken: in den Krankenhäusern, die die Hygienevorschriften gewissenhaft umsetzen müssen; in den Ländern, die die Kontrolle der Hygienevorschriften sicherstellen; in der Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal; durch den sachgerechten Einsatz von Antibiotika in der Human- und Veterinärmedizin; und natürlich auch durch die Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika, alternativer Therapiemethoden und diagnostischer Verfahren. Nur durch eine gemeinsame Anstrengung in Krankenhäusern, Arztpraxen, in Forschungseinrichtungen, pharmazeutischen Unternehmen und Behörden können resistente Erreger erfolgreich bekämpft und die Patientensicherheit nachhaltig verbessert werden.