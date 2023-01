Internationaler Lego-Tag: CNET-Mitarbeiter teilen ihre Lieblingsbausätze

Lego verzaubert Menschen jeden Alters seit 90 – ja, 90! — Jahre. Als ich 1989 zum ersten Mal auf den Geschmack des Ziegelbauwahns kam, kaufte mein Vater eine 2 mal 2 mal 2 Fuß große Kiste voller verschiedener Legosteine. Es war kein richtiges Set, aber es enthielt Hunderte von zufälligen Blöcken, die ich in Wannen sortierte, bevor ich alles baute, was mir einfiel. Ich war neun Jahre alt, also konnte ich nur an Transformers denken, aber trotzdem war es unglaublich.

Samstag, der 28. Januar, markiert den Internationalen Lego-Tag, und hier bei CNET wollten wir unsere Lieblingssets mit Ihnen teilen. Die meisten von ihnen haben wir selbst oder mit unseren Kindern gemacht, während einige Sets sind, nach denen wir uns sehnen, die wir aber noch nicht besitzen. Alle von ihnen sind jedoch brillant, also tauchen Sie ein und sehen Sie, ob Sie Ihren nächsten Build finden können.

Stephen Shankland / CNET Ich baue viele Lego-Sets mit meinem Kind, und er überraschte mich, indem er dieses anstelle von etwas vorhersehbarerem wie einem Lego-Auto auswählte. Wir hatten jedoch viel Spaß beim Zusammenstellen, sprachen über die verschiedenen Echeveria-Sorten, die in den Anleitungsbüchern beschrieben sind, und teilten die Kreationen mit seinen Freunden. Ich bevorzuge im Allgemeinen die mechanischen Legos – Zahnstangenlenkung, Aufhängung, Zahnräder und solche Dinge – aber das Sukkulenten-Set war eine erfrischend organische Alternative. Ein zusätzlicher Bonus: Diese machen geschmackvolle und interessante Mittelstücke für Tische, Bücherregale und Kaminsimse, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum dieses Pflanzenset als „Erwachsenen“ -Set in Rechnung gestellt wird. Sie können die neun Module sogar auf unterschiedliche Weise für unterschiedliche Anordnungen neu konfigurieren. – Stephen Shankland Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für LEGO Icons Sukkulenten 10309 Set künstliche Pflanzen für Erwachsene, Valentinstagsgeschenke, Heimdeko, kreative Geschenkidee (771 Teile)

James Bricknell / CNET Dies war ein zufälliger Fund von Target für mich, und ich bin ehrlich, ich war aufgeregter darüber, als es vielleicht ein 42-jähriger Mann hätte sein sollen. Meine Tochter und ich hatten jedoch einen riesigen Kick davon und wir haben ungefähr 4 Stunden damit verbracht, es zu bauen. Die Details sind ausgezeichnet. Von den Outfits und Frisuren der ersten Staffel auf den Minifiguren bis hin zu Chandlers Dell-Laptop (komplett mit einem Lego-Logo) erinnert Sie alles an die Show. Ich liebe auch, dass es das ist einstellen von Central Perk, keine Nachbildung des fiktiven Cafés, daher hat es eine Filmbeleuchtung und einen erhöhten Bereich, um alles besser sichtbar zu machen. Als nächstes kaufen wir die beiden Wohnungen, um daraus ein passendes Set zu machen. – James Bricknell

Lego Als meine Kinder jünger waren, hatten sie alle möglichen Lego-Sets – das Piratenschiff und das Schloss Hogwarts aus Harry Potter – für viele Stunden Unterhaltung. Aber sie waren bereits erwachsen, als Lego die Women of Nasa als Teil der ständig wachsenden Serie von Women in Science Minifigures herausbrachte. Diese Reihe umfasst jetzt Wissenschaftlerinnen, Luft- und Raumfahrtingenieure, Astronauten, Ozeanographen, einen Geochemiker und einen Paläontologen. Diese Sets sind oft ausverkauft, was schön zu hören ist. Mädchen, Jungen und alle anderen sollten sich der Wegbereiter und Beiträge von Frauen in unserer Gesellschaft bewusst sein, also ein großes Lob an Legos, dass sie die Idee angenommen haben. – Connie Guglielmo

Zünde deine Steine ​​an Einer meiner Lieblingsorte auf dem Planeten ist der Bonsai-Garten in der Huntington Library, wo ich auch zum ersten Mal den Lego-Bonsai-Baum-Bausatz gesehen habe. Dies ist ein nettes kleines Set, mit dem Sie ganz einfach zwischen einem grünen Baum und einem blühenden Baum wechseln können, sodass sich das Set mit den Jahreszeiten ändern kann. Dieses Kit ist so beliebt, dass es auch Beleuchtungskits von Drittanbietern für diesen Build gibt, mit denen Sie dieses Kit in ein fantastisches, auffälliges Kunstwerk verwandeln können, das Sie in Ihrem Zuhause ausstellen können. – Russell Holly Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für Lego Icons Bonsai-Baum 10281

Stefan Musil Von meinem Sohn Justin, der 11 Jahre alt war, als er das Set baute: „Was mir an der ISS am besten gefällt, ist, dass sie so groß ist und ein Space Shuttle enthält, von dem Sie so tun können, als würde es an der ISS andocken. Es war eine Herausforderung, das Set zu bauen, und ich mag, dass sich die Sonnenkollektoren bewegen. Ich mag, wie die NASA geholfen hat einen Ort bauen, an dem Menschen im Weltraum leben und auf uns auf der Erde herabblicken können.“ — Steven und Justin Musil

Danielle Ramírez Unser 6-jähriger Sohn hat eine tiefe Leidenschaft für Lego und „Bösewichte“. Er verlor absolut den Verstand, als er diesen Thanos sah, der auf Target eingestellt war. (Es kostete zum Zeitpunkt des Kaufs 10 US-Dollar und wird jetzt bei Amazon für 27,76 US-Dollar verkauft.) Er hatte zuvor Spider-Man und Thor aus derselben Sammlung fertiggestellt, die beide für ihn allein etwas schwierig zu handhaben waren. Der Thanos-Build war weniger herausfordernd als Spider-Man, der als eines der nervigsten Sets, bei denen ich je helfen musste, in die Geschichte eingehen wird, aber er erforderte dennoch ein wenig Unterstützung von mir. Ich fand es toll, dass Lego den Handschuh nicht einfach aus einem großen Stück gemacht hat, sondern dass er dem echten so ähnlich wie möglich ist. Einschließlich der Steine. – Danielle Ramírez Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für LEGO Marvel Avengers Thanos Mech 76141 Cooles Action-Bauspielzeug für Kinder mit Mech-Figur Thanos Minifigur (152 Teile)

Lego ist der Firmenname für die Lego Group, aber wussten Sie, dass es eigentlich eine Abkürzung ist? Lego ist eine Verschmelzung der dänischen Wörter „leg“ und „godt“, die, wenn sie in einem Satz verwendet werden, auf Englisch „play well“ bedeuten.