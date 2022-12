Internationale Hürdenvorschau: Nicky Hendersons Epatante und First Street stellen sich auf die Schlacht in Cheltenham ein | Rennnachrichten

Nicky Henderson ist der Meinung, dass das Unibet International Hurdle am Samstag in Cheltenham das offensichtliche Rennen für Epatante und First Street ist.

Seine Champion Hurdle-Siegerin von 2020, Epatante, hatte bereits einen Zusammenstoß mit ihrer Stallgefährtin Constitution Hill im Fighting Fifth, wo sie ihm nicht gewachsen war, also hat Henderson sie hierher umgeleitet, anstatt sich wieder zu treffen.

First Street, ein Mithäftling von Seven Barrows, gewann letztes Mal die Gerry Feilden Hurdle in Newbury und macht für diesen Wettbewerb der zweiten Klasse einen Schritt nach oben in der Klasse.

„Alle in guter Form, sehr guter Form. Sie kommen beide innerhalb von zwei Wochen nach einem Lauf zurück, also kommt es ein bisschen schnell zurück und wir sind mit beiden sehr zufrieden“, sagte Henderson. „Es ist der offensichtliche Ort, an den man kommen sollte, wenn Constitution Hill nach Kempton gehen soll [for the Christmas Hurdle].

„Es ist ein schönes Rennen und ein kleines Feld und wir hoffen, dass beide sich gerecht werden.“

Allen Gewicht zu verleihen ist Knappers Hill von Paul Nicholls, der bisher neun seiner zwölf Rennen gewonnen hat und beim letzten Mal mit dem Gewinn der Elite Hurdle in Wincanton das beste seiner Karriere erzielte.

Knappers Hill hat seine letzten vier Starts für Paul Nicholls gewonnen





Der von Nigel Twiston-Davies trainierte I Like To Move It gewann beim ersten Mal die Greatwood Hurdle in Cheltenham ohne Spitzengewicht.

Twiston-Davies sagte: „Er ist zurück auf seiner Lieblingsstrecke und in guter Form. Er hat 10 Pfund zugenommen, aber es ist kein Handicap, also spielt es keine Rolle.

„Er hat sich die ganze Zeit verbessert und wir hoffen, dass er dies auch weiterhin tun wird. Wir freuen uns darauf.

„Es gibt keine Grundbedenken – solange der Frost nicht da ist. Es sind alle Systeme in Betrieb.

„Letztes Mal ist er sehr gut gesprungen und er scheint die Luft in Cheltenham zu mögen. Er scheint hier seine besten Rennen zu laufen und wenn er auch nur annähernd so gut läuft wie beim letzten Mal, wird er uns hoffentlich alle glücklich machen.“