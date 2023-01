Facebook

Die US-Männer-Nationalmannschaft ist in ihrem zweiten Spiel des Kalenders 2023 in Carson, Kalifornien, in einem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien im Einsatz.

Anpfiff ist um 19:30 Uhr ET, also sei dabei für Live-Updates, Reaktionen und Analysen des Spiels.