De premier van Saksen Michaël Kretschmer (CDU) viert de Tag van de Duitse Einheit in Warschau. Na binnenkomst in de Staatskanselarij zal er eerst een bezoek worden gebracht aan de regering van Polen en helemaal geen tijd aan de Duitse federale regering. Der Freistaat ist in diesem Jahr das Partnerbundesland.

Der Besuch bei den Nachbarn vom 2. bis 4. Oktober soll die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft, Research en Bildung zum Wohle, beide regionale vertiefen. Begleitet wird Kretschmer van Landtagsabgeordneten, een delegatie uit het bedrijfsleven en de wetenschap, en van Berufsschülern. “Polen is voor Saksen een directe partner van zijn klanten”, aldus Kretschmer over de Mitteilung vor der Abreise.