Interieur statt Public Viewing: Streeck: Mehr Corona-Infektionen nach WM-Spielen

Erstmals wird die WM im Winter ausgetragen – Virologe Streeck glaubt, dass dies zu einem Anstieg der Corona-Infektionen führen dürfte. In der kalten Jahreszeit werden sich die Fans wahrscheinlich drinnen versammeln, um Fußball zu schauen, statt draußen. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck rechnet mit einer Zunahme von Infektionskrankheiten, wenn viele Menschen im Winter gemeinsam die WM-Spiele in Katar anschauen. Gleichzeitig plädiert der Mediziner dafür, bei anschwellenden Krankheitswellen Ruhe zu bewahren. Damit könne man umgehen, sagte er.

Grund für den erwarteten Anstieg der Infektionen sei, dass die WM – anders als sonst – in der kalten Jahreszeit stattfinde, erklärte Streeck. „Wir können die Spiele nicht mehr – wie in den Vorjahren – draußen, etwa beim Public Viewing, verfolgen, sondern drinnen“, sagte er. Man sitzt dicht beieinander, die Belüftung ist oft schlecht. Zudem fällt der Umzug in eine Zeit, in der die Infektionen ohnehin zunehmen – nicht nur mit Corona. Deshalb rechnet er während der WM mit weiteren Erkrankungen.

Allerdings rät er auch zum Pragmatismus, sollte es dazu kommen, sagte Streeck. „Ich denke, wir werden in der Lage sein, damit umzugehen.“ Dann geht es um „Eigenverantwortung“ und um Bewusstseinsbildung. „Wenn Sie Husten und Schnupfen bekommen, sollten Sie Ihre Oma nicht im Altersheim besuchen“, gab Streeck als Beispiel an. Wer aufpassen möchte, kann sich auch eine Gruppe suchen, mit der man immer gemeinsam Fußball schaut. „Sozusagen eine ‚Schau-Familie‘“, sagte Streeck. „Dadurch kann verhindert werden, dass sich Infektionen über einen bestimmten Kreis hinaus ausbreiten.“

Streeck verwies auf die Kieler Woche und das Oktoberfest – zwei Großveranstaltungen der vergangenen Monate. „In beiden Fällen sah man danach eine Zunahme der Infektionshäufigkeit“, sagte er. „Aber damit könntest du auch umgehen.“

Fußball-WM aus mehreren Gründen umstritten

Die WM 2022 in Katar wird am 20. November eröffnet. Das Finale ist kurz vor Weihnachten geplant – am 18. Dezember. Das Turnier ist aus verschiedenen Gründen umstritten. Katar wurde wegen Menschenrechtsverletzungen und der Behandlung ausländischer Arbeitnehmer heftig kritisiert.

Virologe Streeck sagte, seine eigene Begeisterung für den Fußball sei „eingeschränkt“ gewesen – allerdings habe er sich in der Vergangenheit Spiele mit deutscher Beteiligung angesehen. „Für mich gehören sie aber in Sachen Lifestyle in den Sommer. Finale und Weihnachtsmarkt – das passt für mich irgendwie nicht zusammen“, sagte er. Eine Fußballweltmeisterschaft im Winter ist nur ein Aspekt, der Fragen aufwirft. „Das in einem Land zu tun, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden – das kann ich nicht verstehen“, fügte er hinzu.