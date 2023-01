InterContinenal Khao Yai: Neues Luxusresort feiert Thailands Eisenbahngeschichte

Anmerkung der Redaktion: Monthly Ticket ist eine CNN Travel-Serie, die einige der faszinierendsten Themen der Reisewelt beleuchtet. Im Januar rücken wir die neuen Erlebnisse ins Rampenlicht, die 2023 zu bieten hat.



Khao Yai, Thailand

CNN

—



Eisenbahnen sind seit langem eine Quelle der Faszination für Reisende, die es uns ermöglichen, Reisen in einem langsameren Tempo zu erleben und eine Zeit erneut zu besuchen, als überfüllte Flugzeuge und überfüllte Flughäfen nicht die Norm waren.

Thailand hat seine eigene geschichtsträchtige Eisenbahngeschichte, die bis in die frühen 1900er Jahre zurückreicht, als Bangkoks Stadtbewohner auf die Stahlräder stiegen, um die Stadt zu verlassen, um Strandfluchten oder kühlere Klimazonen zu erleben.

Mehr als 100 Jahre später lässt ein neues Resort, das vom unvergleichlichen Bill Bensley entworfen wurde, seine Gäste in die Essenz dieser Ära eintauchen.

Das InterContinental Khao Yai, das aus mehr als 65 Suiten und Villen besteht, umfasst eine Reihe von aufgerüsteten thailändischen Waggons, die in Luxusunterkünfte umgewandelt wurden.

Etwa 2,5 Autostunden von Bangkok entfernt, außerhalb des Nationalparks Khao Yai, wurde das Design des Resorts von den frühen Tagen der thailändischen Eisenbahn und der Geschichte der Region als Tor zum Nordosten Thailands während der Herrschaft von König Rama V (1868 bis 1910) inspiriert.

Die Gäste werden in die Vergangenheit eingehüllt, sobald sie die Rezeption betreten. Es befindet sich in einem eigenständigen Gebäude, das einem klassischen thailändischen Bahnhof ähnelt, und ist mit Reisekoffern, Holzbänken, klassischen Zugteilen, Illustrationen und historischen Fotos gefüllt.

Die Liebe zum Detail ist außergewöhnlich, obwohl sie bei jedem Anwesen mit Bensleys Namen zu erwarten ist.

Worte wie skurril und fantastisch werden oft verwendet, um die Arbeit des in Bangkok lebenden Amerikaners zu beschreiben – und das zu Recht. Bensley ist unübertroffen in seiner Fähigkeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Das Ergebnis sind Immobilien, die eine Geschichte erzählen, wobei jedes Detail eine clevere Anekdote ist, die die Seiten ergänzt.

Im Fall des InterContinenal Khao Yai sagt Bensley, dass seine lebenslange Liebe zum Zugreisen das Design beeinflusst hat. Er ist mit vielen großen Luxuszügen auf verschiedenen Kontinenten gereist und hat einen Sommer damit verbracht, Gruppen älterer Reisender auf Bahnreisen entlang der Küste durch Kanada mitzunehmen.

Als er auf einen thailändischen Rangierbahnhof voller stillgelegter Züge stieß, musste er handeln.

„Ich sah mir all diese rostigen, alten Kutschen an und dachte mir: ‚Oh Gott, die sitzen nur da und verrotten … wir sollten wirklich etwas damit machen’“, erinnert er sich.

„Sechs Monate später kauften wir so viele wie möglich auf … Sie müssen nicht alles von Grund auf neu bauen“, fügt er hinzu.

Als nächstes kam der schwierige Teil. Der Transport eines Haufens schwerer, verfallener alter Züge in die hügelige Landschaft des Resorts erwies sich als die erwartete Herausforderung.

„Wir hatten geplant, sie auf Schienen hineinzufahren“, sagt er. Aber eine scharfe Kurve am Ende einer Straße im Resort, wo sie die Kutschen abstellen mussten, bedeutete, dass sie zusätzliche Hilfe anfordern mussten, um die Arbeit zu beenden.

„Wir haben diesen riesigen Kran gemietet, der etwa 70 Meter in die Luft steigen muss. Dann flogen wir die Kutschen ein und setzten sie auf den Hang. Das war ein höllischer Tag … Es war ein sehr teurer Kran, aber wir haben alles an einem Tag erledigt“, sagt Bensley.

Neben Luxussuiten beherbergen die Upcycling-Wagen des Resorts auch ein Spa, einen Miniclub und drei gastronomische Einrichtungen – Poirot, Papillon und The Tea Carriage.

„Ursprünglich dachten wir, dass alle Waggons nur als Unterkunft dienen würden, aber als wir anfingen, mit ihnen zu arbeiten, verliebten wir uns wirklich in die ganze Idee von „Mord im Orient-Express“. Und da kommt Poirot ins Spiel“, sagt er über das französische Restaurant mit Blick auf den nahe gelegenen Schwanensee.

Papillon, gleich nebenan, ist ein Jazz-Themen-Speakeasy, das starke Cocktails und am Wochenende Live-Musik serviert. Der Tea Carriage befindet sich in einem anderen Bereich des wunderschön angelegten Resorts, wo die Gäste eine Vielzahl von Getränken wie Eiskaffee und ein schönes Nachmittagstee-Set probieren können.

Das Frühstück wird in Somying’s Kitchen serviert, einem geräumigen, ganztägig geöffneten Restaurant mit Nischen, die an Speisewagen erinnern, und einem hellblauen und weißen Interieur. Außerhalb des Restaurants gibt es einen kleinen Pool und die Terminus Bar, die ebenfalls traditionelle thailändische Eisenbahnmotive trägt.

Auch wenn Sie nicht in einen der umgebauten Waggons einsteigen können, sind die anderen Zimmer und Suiten nicht zu verachten. Jeder, der wie ein klassischer Triebwagen aussieht, ist einzigartig und verfügt über dramatische Verkleidungen, die eine szenische Tapete einrahmen.

Es gibt miteinander verbundene Suiten mit Etagenbetten für größere Gruppen, während andere über Balkone mit Seeblick und private Tauchbecken verfügen.

Gäste werden ermutigt, in den Nationalpark zu gehen – mehr dazu weiter unten – aber es lohnt sich, etwas Zeit damit zu verbringen, das Resort zu genießen.

Die 19 Hektar des InterContinenal Khao Yai sind mit mehr als 30.000 Bäumen und mehreren Seen gefüllt, von denen der größte von mehreren schwarzen und weißen Schwänen bewohnt wird – daher der Name „Schwanensee“. Kostenlose Fahrräder können am Seepfad ausgeliehen werden, während es viele Plätze gibt, an denen man sitzen und die Schwäne vorbeiwatscheln sehen kann.

Obwohl Khao Yai bei Einwohnern Bangkoks, die nach einem Wochenendausflug suchen, um der Stadt zu entfliehen, unglaublich beliebt ist, ist es kein Top-Anziehungspunkt für ausländische Touristen, die eher zu den Stränden Thailands oder nach Chiang Mai, dem Tor zum bergigen Norden, aufbrechen.

Das Gütesiegel, ein Bensley-Anwesen zu haben, das von InterContinental verwaltet wird, wird dem Gebiet zweifellos einen Schub auf der internationalen Bühne geben.

Die Landschaften außerhalb des Nationalparks Khao Yai werden oft mit der italienischen Landschaft verglichen und einige der Resorts, Cafés, Restaurants und Weingüter spiegeln diese Atmosphäre wider.

Neben dem InterContinental, einem Mövenpick, das über ein weitläufiges, burgähnliches Hotel und einen 18-Loch-Golfplatz verfügt, gibt es in der Gegend nur ein einziges internationales Markenresort.

Besucher, die wirklich der italienischen Urlaubsphantasie nachgehen möchten, können sich ins Toscana Valley begeben – ein gemischt genutztes Projekt mit einer Nachbildung des Schiefen Turms.

Aber im Kern bleibt Khao Yai ein Top-Reiseziel für Naturliebhaber. Als Teil des zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Waldkomplexes Dong Phayayen-Khao Yai ist er Thailands ältester Nationalpark und besteht aus mehr als 2.000 Quadratkilometern Wald und Grasland.

Wanderwege bieten unterschiedliche Fähigkeiten, viele bieten Zugang zu wunderschönen Wasserfällen. Zu den berühmtesten gehört Haew Narok, von dem Leonardo DiCaprios Figur in dem Film „The Beach“ aus dem Jahr 2000 absprang.

Zu den Wildtieren gehören Elefanten, Bären, Gibbons und Tiger (obwohl Menschen selten die Großkatzen entdecken). Parkbeamte bieten nächtliche Tierbeobachtungstouren an, die über das Besucherzentrum gebucht werden können.

Bensley sagt, die Lage des InterContinental in der Nähe des Nationalparks habe ihn überhaupt zu dem Projekt geführt.

„Ich bin ein Wildnis-Typ, also ist es für mich wirklich das, was mich wirklich begeistert, so nahe am Primärwald zu sein, in diesen Park zu gehen und einige der wenigen verbliebenen wilden Elefanten in Asien zu sehen … das ist sicher Mein Lieblingsabschnitt.“

Obwohl die meisten Gäste mit dem Auto anreisen, ist es möglich, den Zug von Bangkok zum Bahnhof Pak Chong zu nehmen, der etwa 40-45 Minuten vom Resort entfernt liegt.

In Zukunft, so Bensley, wollen sie Wochenend-Zugreisen arrangieren, bei denen kostümierte Gäste Mord im Orient-Express spielen.

Gäste, egal ob sie mit dem Auto oder der Bahn von Bangkok nach Khao Yai reisen, werden möglicherweise die Errichtung einer Länge von Hochbahngleisen bemerken – diese sind Teil der verspäteten Hochgeschwindigkeitszugstrecke Bangkok-Nakhon Ratchasima, die schließlich anfahren wird durch Laos und nach China.

Jüngsten Medienberichten zufolge soll die 250 km lange Strecke Bangkok-Nakhon Ratchasmia im Jahr 2026 eröffnet werden.

Während Reisende beginnen, von den kommenden Jahren zu träumen, in denen Hochgeschwindigkeitszüge es einfacher machen, durch die thailändische Landschaft zu sausen, ist es schön zu wissen, dass es ein Resort gibt, das auch der Eisenbahngeschichte des Landes Tribut zollt.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Unterbezirk Pong Talong, Bezirk Pak Chong, Nakhon Ratchasima 30450; +66 (0)44 082 039; Preise ab 8.700 Baht (265 $) pro Nacht.