Inter verslaat Serie A-Spitze dankzij 1:0 tegen Roma – Serie A

Cagliari – Inter Mailand ligt naast de volgende serie van de Italiaanse Fußball-Serie-A. De „Nerazzurri“ wonnen hun eerste wedstrijd tegen AS Roma tijdens een wedstrijd tegen Marcus Thuram (81.) met 1:0 en behaalden een grote overwinning in Juventus Turijn. De verwachting was dat AC Milan zich ’s avonds (20.45 uur) zou herpakken met een wedstrijd tegen Meister Napoli tijdens een wedstrijd bij de stadsrivaal.