Inter verdedigt de koppositie tegen Juventus

Juventus Turijn miste de top van de Serie A. De “Oude Dame” kreeg zondagavond de kans om naar de eerste plaats te springen in de topper tegen Inter Milan. Daar kwam de ploeg uit Turijn echter niet verder dan een 1-1 gelijkspel (1-1) en bleef twee punten achter Inter op de tweede plaats in de Italiaanse topklasse.

In een moedige eerste helft zag het er echter aanvankelijk goed uit voor de gastheren in het Allianz Stadium: Dusan Vlahovic zette Juve op voorsprong na een interactie met Federico Chiesa (27e minuut). De gasten uit Milaan hadden echter al snel het antwoord dat ze nodig hadden: Inter’s topspits Lautaro Martinez maakte enkele minuten later gelijk na een assist van voormalig Gladbach-speler Marcus Thuram (33′).

Daarna verloor het spel steeds meer momentum. Van grote kansen bleef het grotendeels uit en de puntenverdeling bleek uiteindelijk eerlijk. Juventus blijft op de uitkijk staan. Inter wordt woensdag (21.00 uur) opnieuw uitgedaagd: in de Champions League gaan ze naar Benfica Lissabon. Juventus doet dit seizoen niet mee aan de Europese competitie.