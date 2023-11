Inter Miami einigt sich auf Deal mit Luis Suárez von Grêmio – Quellen

Suárez-Wechsel zu Inter Miami sieht „realer denn je“ aus Gab Marcotti und Julien Laurens diskutieren über den angeblichen Wechsel von Luis Suárez zu Inter Miami, um sich mit dem ehemaligen Barca-Teamkollegen Lionel Messi zusammenzuschließen.

Inter Miami CF hat einen Deal mit Luis Suárez von Grêmio vereinbart, wie Quellen gegenüber ESPN in Uruguay bestätigt haben.

Wie sein derzeitiger Trainer bei Grêmio, Renato Gaucho, letzten Monat bestätigte, wird der 36-jährige Suárez den in Porto Alegre ansässigen Klub zum Ende der brasilianischen Serie-A-Saison im Dezember verlassen, obwohl er erst die Hälfte seines Zweijahresvertrags abgelaufen ist im Dezember 2022.

Der Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um ein zweites Jahr wurde mit Miami vereinbart und es bleibt nur noch die Unterzeichnung des Vertrags, teilten Quellen gegenüber ESPN mit.

Suárez – Uruguays bester Torschütze aller Zeiten mit 68 Toren in 137 Einsätzen La Celeste – ist derzeit Grêmios bester Torschütze in dieser Saison mit 10 Toren und 10 Assists in 31 Ligaspielen.

Der zweimalige Meister der Serie A, der 2021 abstieg, nur um ein Jahr später wieder auf die Beine zu kommen, liegt derzeit sieben Spiele vor Schluss auf dem dritten Tabellenplatz, drei Punkte hinter Spitzenreiter Palmeiras.

Im Laufe des Sommers kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Suárez nach Südflorida, als Suárez zugab, dass die hohen Anforderungen der brasilianischen Liga seinen Körper, insbesondere seine Knie, stark beanspruchten.

Er unterzog sich 2014 bei Liverpool einer Meniskusoperation am linken Knie und 2020 als Barcelona-Spieler einer ähnlichen Operation am rechten Knie.

Zusammen mit Lionel Messi verpflichtete Miami mitten in der Saison die ehemaligen Barcelona-Stars Sergio Busquets und Jordi Alba.

Suárez spielte von 2014 bis 2020 sechs Saisons lang mit diesem Trio im Camp Nou und gewann vier spanische La Liga-Titel und die UEFA Champions League 2015.

Letzten Monat bestätigte Inter Miami-Trainer Gerardo „Tata“ Martino das anhaltende Interesse seines Vereins an der Verpflichtung des erfahrenen Stürmers.

„Wenn der Moment gekommen ist, die Situation von Suárez in Bezug auf Inter Miami offiziell zu machen, werden wir bereit sein, in die entsprechende Richtung zu gehen“, sagte er.