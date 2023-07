Der Wechsel von Lionel Messi zum MLS-Klub Inter Miami wurde endlich offiziell bestätigt.

Der 36-Jährige gab letzten Monat bekannt, dass er einem Wechsel zum amerikanischen Verein zugestimmt hatte, nachdem sein Vertrag bei Paris Saint-Germain ausgelaufen war.

2 Messis Wechsel zu Inter Miami wurde endlich bestätigt

2 Beckham hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weltmeister nach Amerika zu holen Bildnachweis: Getty

Und jetzt hat Inter Miami seinen neuesten Neuzugang enthüllt, wobei Messi das Trikot mit der Nummer 10 tragen wird.

Inter nahm zu sozialen Medien um seine Ankunft anzukündigen, mit einem Video, auf dem Messis Name in Pink aufgesprüht ist – der Farbe des Heimtrikots des Vereins.

Der Mirror hat erklärt, dass Messi einen Zweieinhalbjahresvertrag im DRV PNK Stadion unterzeichnet hat.

Messi hat erklärt, dass Inters Projekt ihn überzeugt hat, beizutreten, und er hat von seiner Freude darüber gesprochen, endlich den Stift zu Papier zu bringen.

Er sagte: „Ich freue mich sehr, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere bei Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen.“

„Das ist eine fantastische Gelegenheit und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen.“

„Die Idee besteht darin, gemeinsam an der Verwirklichung der Ziele zu arbeiten, die wir uns gesetzt haben, und ich kann es kaum erwarten, hier in meinem neuen Zuhause mitzuhelfen.“

Inter-Chef Beckham fügte hinzu: „Als ich vor zehn Jahren meine Reise zum Aufbau eines neuen Teams in Miami begann, sagte ich, dass ich davon träume, die besten Spieler der Welt in diese erstaunliche Stadt zu holen.“

„Spieler, die den Ehrgeiz teilten, den ich hatte, als ich zu LA Galaxy kam, um zum Wachstum des Fußballs in den USA beizutragen und ein Vermächtnis für die nächste Generation in diesem Sport aufzubauen, den wir so sehr lieben.“

„Heute ist dieser Traum wahr geworden. Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler von Leos Kaliber unserem Verein beitritt.“

„Aber ich freue mich auch, einen guten Freund, einen tollen Menschen und seine wunderbare Familie in unserer Inter Miami-Community begrüßen zu dürfen.“

„Hier beginnt die nächste Phase unseres Abenteuers und ich kann es kaum erwarten, Leo auf dem Platz zu sehen.“

Messi wird der profilierteste Spieler in der MLS sein – vor Inter-Miteigentümer David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Kaka, Steven Gerrard und Frank Lampard.

Miami wehrte das Interesse Saudi-Arabiens und Barcelonas ab, die Blaugrana-Legende zu verpflichten.

Es wurde behauptet, Messi habe mit Miami einen Vertrag über 41,2 Millionen Pfund pro Jahr vereinbart, wobei der Weltstar angeblich auch Anteile an den Einnahmen von Apple und Adidas erhalten soll.

Messi wird am Sonntag den Fans des Vereins vorgestellt – zusammen mit dem ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Sergio Busquets.

Das Duo, das nächste Woche im Ligapokal gegen den Mexikaner Cruz Azul sein Debüt geben könnte, wird vom ehemaligen Barca-Trainer Gerardo Martino geleitet.