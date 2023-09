Bei der möglicherweise revolutionären neuen Technologie des Quantencomputings ist nicht nur die Anzahl der Qubits, die eine Maschine zur Datenverarbeitung verwendet, von Bedeutung. Aber es ist eine große Sache, und Intel glaubt, dass sich seine Strategie – so nah wie möglich an herkömmlichen Computern zu bleiben – auf lange Sicht auszahlen wird, indem sie große Qubit-Zahlen ermöglicht.

In mancher Hinsicht hinkt Intel seinen Konkurrenten bei der Entwicklung von Quantencomputern hinterher. Man hofft, sie durch Quantencomputer-Prozessoren zu überholen, die schließlich über genügend Kapazität verfügen, um das Versprechen von Quantencomputern in Bereichen wie der Entwicklung neuer Batterie- oder Solarpaneelmaterialien, der billigeren Herstellung von Düngemitteln, der Optimierung finanzieller Investitionen usw. zu erfüllen. Entwicklung besserer wasserdichter Kleidungund die etwas beängstigendere Aussicht, die heutige Verschlüsselung zu knacken. Auch Quantencomputer versprechen eine Beschleunigung der KI.

Quantencomputing basiert auf der seltsamen Physik des Ultrakleinen. Herkömmliche Computer speichern Daten in Bits, die entweder eine Null oder eine Eins speichern, aber das grundlegende Element, das Quantencomputer zum Speichern und Bearbeiten von Daten verwenden, das Qubit, kann durch ein Phänomen namens Superposition eine besondere Kombination aus Null und Eins speichern. Und mehrere Qubits können miteinander verflochten sein und ihre Rechenschicksale auf eine Weise miteinander verknüpfen, die einige Rechenaufgaben dramatisch beschleunigen kann.

Qubits sind flüchtige Wesen, die leicht durch äußere Kräfte gestört werden können, die Berechnungen zum Scheitern bringen. Ein Ansatz zur Bewältigung dieser Situation besteht darin, mehrere physische Qubits zu einem einzigen größeren fehlerkorrigierten Qubit zusammenzufassen, das den Faden nicht so schnell verliert. Aber die Fehlerkorrektur wird bedeuten, dass Quantencomputer noch mehr Qubits benötigen.

„Man muss auf Millionen von Qubits skalieren, und man muss auf Millionen von fehlerkorrigierenden Qubits skalieren, um effektive Rechenlasten zu erreichen“, sagte Greg Lavender, Chief Technology Officer von Intel, am Mittwoch in einer Rede auf der Innovationskonferenz von Intel.

Es ist noch zu früh, um den Sieg zu verkünden, aber James Sanders, Analyst bei CCS Insight, glaubt, dass Intels Ansatz zumindest vielversprechend ist. „Die Idee, dass Intel versucht, jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung zu nutzen, um ein Qubit auf Siliziumbasis zu bauen, wird zwangsläufig funktionieren. Ich weiß nicht, ob es Marktführer sein wird“, sagte er.

Pat Gelsinger, CEO von Intel, hält auf der Innovation 2023-Veranstaltung des Unternehmens einen 300-mm-Wafer mit Tunnel Falls-Quantenprozessoren in der Hand. Stephen Shankland/CNET

Zuerst die Quantenqualität, dann die Skalierung

Intel-Konkurrenten verfügen über Maschinen mit Dutzenden von Qubits, weit mehr als die 12, die im Tunnel Falls-Quantenprozessor von Intel untergebracht sind, den Intel Labs Director Rich Uhlig auf der Innovation vorführte. Eine Fortsetzung ist in Arbeit.

„Wir arbeiten an einem weiteren“, sagte Uhlig, lehnte es jedoch ab, die Anzahl der Qubits preiszugeben. „Wie viele, verrate ich nicht. Für uns kommt es weniger auf die Anzahl als vielmehr auf die Qualität an.“

Ein 300-mm-Siliziumwafer mit Tunnel-Falls-Prozessoren beherbergt insgesamt 24.000 Qubits – Intel-Chef Pat Gelsinger zeigte während seiner Keynote am Dienstag eines davon – aber das ist eine etwas akademische Zahl, bis Intel die Qualität der Qubits verbessert. Zu den Qualitätsfaktoren gehörten die Verbesserung der Zuverlässigkeit von Qubit-Operationen, die Verbesserung der Konnektivität zwischen Qubits innerhalb des Prozessors und später die Bewältigung von Fehlerkorrekturen, sagte er.

Auch Intel arbeitet mit seinem Horse-Ridge-Prozessor an einer besseren Technologie zur Steuerung der Qubits. Das ist kompliziert, da die Quantenprozessoren bei solch kalten Temperaturen laufen müssen und Prozessoren Abwärme abgeben.

Auch das Testen von Produkten ist schwierig, da es Stunden dauert, die Hardware ausreichend abzukühlen, damit Quantencomputing funktioniert. Aus diesem Grund hat Intel ein Gerät entwickelt, das Tausende von Prozessoren gleichzeitig bei kalten Temperaturen testen kann, um die Hardware-Entwicklung zu beschleunigen.

Viele Arten von Qubits

Es gibt mehr oder weniger eine Möglichkeit, herkömmliche Computer herzustellen: Datenverarbeitungsschaltkreiselemente, sogenannte Transistoren, die in Wafer aus Siliziumkristall geätzt werden. Im Gegensatz dazu erforschen Unternehmen viele sehr unterschiedliche Möglichkeiten, einen Quantencomputer zu bauen. Es ist noch nicht klar, welcher Weg sich durchsetzen wird oder ob sich mehrere Ansätze durchsetzen werden.

Die Platine, auf der Intels Quantenprozessor Tunnel Falls untergebracht ist, das Quadrat in der Mitte des Geräts, ist etwa so groß wie die Hand eines Erwachsenen. Stephen Shankland/CNET

IBM, Google und das Startup Rigetti Computing ähneln supraleitenden Qubits – kleine Schaltkreise, die auf den Bruchteil eines Grads des absoluten Nullpunkts gekühlt werden. IonQ und Quantinuum ähneln Ionenfallen, die elektrisch geladene Atome hin und her bewegen, um langsamere, aber zuverlässigere Wechselwirkungen zu ermöglichen. Andere arbeiten mit elektrisch neutralen Atomen oder den Lichtteilchen, den sogenannten Photonen.

Nach der Erforschung des supraleitenden Qubit-Ansatzes, auch Transmon-Qubits genannt, entschied sich Intel stattdessen für eine Technik, die der herkömmlichen Herstellung von Mikroprozessoren nahe kommt – bereits das A und O des Unternehmens. Es verwendet Elektronen, die in Siliziumchips untergebracht sind, und nutzt eine quantenmechanische Eigenschaft namens Spin, um den Zustand des Qubits aufzuzeichnen.

„Wir sind das einzige Unternehmen, das an Silizium-Qubits arbeitet und dabei die gleichen Verfahren und Materialien verwendet, die wir bereits verwenden, und sie ein wenig optimiert, um hochmoderne Qubits zu schaffen“, sagte Gelsinger in einer Rede am Dienstag. „Wenn wir das zum Laufen bringen, können wir es in großem Maßstab umsetzen.“

Diese Spin-Qubits könnten ein Anwärter auf den Quantencomputer-Fortschritt sein, den Sanders erwartet.

„Ich bin davon überzeugt, dass es bis 2030 etwas geben wird, das kein Transmon (Supraleitung) oder eine Ionenfalle ist und die Fähigkeiten des heutigen Quantencomputings in den Schatten stellen wird“, sagte er.