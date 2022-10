Intel NUCs werden größer, um größere GPUs aufzunehmen

Intel hat seinen kommenden NUC 13 Extreme PC angeteasert, das neueste Mitglied der NUC (Next Unit of Computing)-Familie von Small-Form-Factor-Computern und Barebone-Computer-Kits. Der PC mit dem Codenamen Raptor Canyon wurde am vergangenen Wochenende auf der TwitchCon enthüllt, wie berichtet von VideoCardz, und weist insbesondere ein deutlich größeres Design als sein Vorgänger auf, um größere Grafikkarten zu unterstützen.