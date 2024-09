Die Freude über die XL-Zinswende währt allerdings nur kurz. Analysten fragen sich bereits, ob die Fed nicht zu spät kommt. Erste Spekulationen machen die Runde, dass für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft eine weitere kräftige Zinserhöhung nötig sein könnte.

Die Wall Street beendete die Woche mit einem leichten Plus. Der Dow-Jones-Index erreichte mit 42.190 Punkten ein neues Rekordhoch. Getrieben wurde der Dow vor allem von der Intel-Aktie, die aufgrund anhaltender Übernahmespekulationen um weitere 3,3 Prozent zulegte. Marktteilnehmer sprachen von einer Verschnaufpause nach der Zinssenkungsrally der vergangenen Woche. Nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt hatte, kletterten der Dow-Jones-Index und der S&P 500 auf neue Rekordstände. Der Dow Jones Index legte um 0,1 Prozent auf 42.125 Punkte zu. Der S&P 500 um 0,3 Prozent und für die Nasdaq Composite stiegen um 0,1 Prozent. Insgesamt gab es 1578 (Freitag: 963) Kursgewinner und 1237 (1806) Verlierer. 51 (90) Titel schlossen unverändert.

Nach der Zinswende der US-Notenbank fragen sich die Märkte weiterhin, ob die US-Wirtschaft eine „weiche Landung“ schafft und die Inflation unter Kontrolle bleibt. Einer Umfrage von S&P Global zufolge hat sich das Wirtschaftswachstum in den USA im September etwas verlangsamt. Der Gesamtindex für die Produktion im privaten Sektor – Industrie und Dienstleistungen zusammen – fiel von 54,6 Punkten im Vormonat auf 54,4.

Die Daten deuteten auf einen „weiteren schleppenden Anstieg der Beschäftigung im September“ hin, sagte Samuel Tombs von Pantheon. Die Daten deuteten auch auf eine Abkühlung der Inflation hin, fügte der Teilnehmer hinzu. Der Chicago Fed National Activity Index für August stieg jedoch auf plus 0,12 (Juli revidiert: minus 0,42). Vorläufige Zahlen für Juli hatten mit minus 0,32 Punkten angegeben.

Der Präsident der Federal Reserve in Chicago, Austan Goolsbee, sprach sich für weitere Zinssenkungen aus. Die Zinsen müssten sinken, damit die Wirtschaft eine „weiche Landung“ hinbekomme, sagte er. Die Inflation sei zwar deutlich gesunken, der Arbeitsmarkt schwächele sich ab, aber die Zinsen lägen trotz der Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt vergangene Woche immer noch nahe dem höchsten Stand seit 20 Jahren.

Intel erneut mit Prämien

Intel 20,20

Unter den Einzelwerten ist der Intel-Aktien die ihre Gewinne vom Freitag weiter ausbaute. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg Apollo Global Management (+0,6%) bot an, bis zu 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller zu investieren. Am Freitag berichtete das Wall Street Journal, dass Qualcomm (-1,8%) hatte zuletzt den Konkurrenten Intel wegen einer möglichen Übernahme angesprochen. Die Intel-Aktie legte zum Wochenschluss um rund 3 Prozent zu. Eine Übernahme von Intel durch Qualcomm dürfte allerdings kaum von den Regulierungsbehörden genehmigt werden, bemerkte Stifel-Analyst Ruben Roy.

Tesla 224,30

Tesla um 4,9 Prozent gestiegen. Die Analysten von Barclays erwarten für das dritte Quartal Auslieferungen von rund 470.000 Fahrzeugen, verglichen mit der Konsensprognose von rund 460.000. Für die Aktien von Boeing stiegen um 2,0 Prozent. Das Unternehmen hat der streikenden Arbeitnehmergewerkschaft ein neues Angebot vorgelegt. Der US-Flugzeugbauer hofft damit auf ein Ende der Arbeitsniederlegungen, die den klammen Konzern jede Woche Hunderte Millionen Dollar kosten.

Dollar leicht stärker – Ölpreise sinken

An Devisenmarkt Etwas fester zeigte sich der Dollar. Der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Der Euro hingegen gab um 0,4 Prozent auf 1,1114 Dollar nach, nachdem sowohl der deutsche als auch der französische Einkaufsmanagerindex schwächer ausgefallen waren als erwartet.

Der Ölpreise fielen nach anfänglichen Kursgewinnen deutlich. Die Preise für WTI Und Brent fielen um bis zu 0,7 Prozent nach Kursgewinnen in der Vorwoche. Teilnehmer verwiesen auf Äußerungen des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian am Montag vor den Vereinten Nationen. Er hatte erklärt, dass der Iran keinen größeren Nahostkonflikt wolle. Seine Äußerungen kamen, nachdem Israel seine Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon verstärkt hatte, was die Ölpreise im frühen Handel in die Höhe getrieben hatte. Am Anleihenmarkt Die Renditen stiegen moderat. Die Rendite zehnjähriger Anleihen erhöhte sich um 0,6 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten hätten den Markt kaum beeinflusst, hieß es.

Der Goldpreis markierte zum Wochenauftakt einen weiteren Rekordwert. Die Feinunze legte 0,2 Prozent auf 2.627 Dollar zu. Das Edelmetall habe seinen Anstieg nach dem Beginn des Zinserleichterungszyklus der US-Notenbank fortgesetzt, sagte Ricardo Evangelista, leitender Analyst bei ActivTrades. Das Edelmetall profitiere zudem von seinem Status als „sicherer Hafen“ vor dem Hintergrund geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, ergänzte Antonio Ernesto Di Giacomo, leitender Marktanalyst bei XS.com.

Mehr zum heutigen Börsengeschehen erfahren Sie hier.