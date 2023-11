Insulinresistenz verwandelt ordentliche Gehirnzellen in Schlampen – was ein Zusammenhang zwischen Ernährung und neurodegenerativen Erkrankungen sein könnte

Zu viel Zucker macht Glia-Insulin resistent

Alassaf stellte eine einfache Frage: Wenn Fruchtfliegen über einen längeren Zeitraum eine zuckerreiche Diät zu sich nehmen, von der bekannt ist, dass sie fettleibig macht, was passiert dann mit der Insulinreaktionsfähigkeit ihrer Gliazellen?

In der vorherigen Studie von Rajans Team hatten die Forscher beobachtet, dass Fliegen bereits nach zwei Wochen einer Diät, die 30 % mehr Zucker als normal enthielt, eine Insulinresistenz in peripheren Geweben (außerhalb des Gehirns) entwickelten. In der aktuellen Studie fütterte Alassaf die Fliegen drei Wochen lang mit der zuckerhaltigen Diät (etwa ein Drittel der durchschnittlichen Lebensdauer einer Fliege) und verglich dann die Insulinsensitivität ihrer Glia mit der Glia von Fliegen, die weiterhin eine Standarddiät zu sich nahmen.

Im Laufe der Zeit erhöhten Fliegen, denen zu viel Zucker verabreicht wurde, ihren Insulinspiegel, um mit dem zusätzlichen Zucker fertig zu werden. Alassaf stellte fest, dass ihre Gliazellen trotzdem weniger auf Insulin reagierten als normal. Die Glia war insulinresistent geworden.

Glia verwendet ein Reinigungsprotein namens Draper, um in der Nähe befindlichen Schmutz aufzusaugen. Nachdem eine neuronale Schädigung mehr Ablagerungen erzeugt, erhöhen Gliazellen den Draper-Spiegel, um den zusätzlichen Zellabfall zu verarbeiten. Alassaf stellte fest, dass die Draper-Werte bei insulinresistenten Gliazellen unter dem Normalwert lagen und dass sie nach einer Nervenzellschädigung nicht anstiegen.

„Wir haben gesehen, dass diese neuronalen Trümmer nach vier Tagen, wenn normale Gliazellen ihre Arbeit erledigt und die Trümmer beseitigt haben, bei Fliegen mit insulinresistenten Gliazellen viel länger bestehen bleiben“, sagte Alassaf.

Während das Insulin bei überzuckerten Fliegen ansteigt, speichern sie die überschüssige Energie auch in Form von Fett, das mit den Gehirnzellen kommunizieren kann. Um den Einfluss von Insulin und Fett auf Gliazellen zu entschlüsseln, hat Alassaf Fliegen gentechnisch verändert, um zusätzliches Insulin auszuschütten, selbst wenn sie den Zucker in ihrer Ernährung auf einem normalen Niveau hielt. Dadurch wurde der Insulinspiegel von Fliegen nachgeahmt, die sich zuckerreich ernährten – ohne Zucker. Alassaf zeigte, dass Glia in diesen genmanipulierten Fliegen Draper ablehnte. Als sie Fruchtfliegen genetisch manipulierte, um deren Insulinspiegel auch dann niedrig zu halten, wenn sie übermäßig viel Zucker fraßen, blieben ihre Gliazellen insulinempfindlich und die Draper-Spiegel blieben normal.

Dies zeige, dass die ernährungsbedingte Glia-Dysfunktion der Fliegen auf ihre Insulinreaktion und nicht auf ihre Fettspeicher zurückzuführen sei, sagte sie.

Eine komplexe biologische Reaktion auf die Ernährung

Die unterschiedlichen Zeitskalen, in denen das Gehirn und periphere Gewebe insulinresistent werden, sollten Wissenschaftler dazu inspirieren, einen umfassenderen Blick auf die Auswirkungen der Ernährung auf die Gesundheit zu werfen, sagte Rajan: „Beim Menschen denken wir in erster Linie an Gewichtszunahme, aber durch die Erhöhung des Zuckers in der Ernährung können wir.“ „Sie wirken sich unterschiedlich auf jede Zelle aus.“

Alassafs nächste Schritte werden zweigleisig sein. Zunächst wird sie die Biologie hinter den Auswirkungen von Insulin auf Gliazellen weiter erforschen. Insulinresistente Gliazellen scheinen eine Veränderung in der Art und Weise zu erfahren, wie sie Energie erzeugen, was ihre Aktivierung verhindern könnte. In der vorherigen Arbeit hatte Rajans Team gezeigt, dass bestimmte Lipide gesundheitsschädlicher sind als andere. Glia speichert auch Lipide, und Alassaf möchte herausfinden, wie diese Lipide die Glia- und Neuronenfunktion beeinflussen.

Sie möchte auch testen, wie sich insulinresistente, beeinträchtigte Gliazellen auf das Verhalten von Fliegen auswirken. Während Fliegen nicht an Demenz erkranken, testet sie bei Lern- und Gedächtnistests, ob sich die Insulinresistenz in ihrem Gehirn auf ihre Leistung auswirkt und ob eine Verbesserung ihrer Insulinsensitivität auch ihre Ergebnisse verbessern kann.

Die gute Nachricht für alle, die sich Sorgen darüber machen, wie sich Fettleibigkeit oder Gewichtszunahme in der Lebensmitte auf ihr späteres Demenzrisiko auswirken könnten, sei, dass die Insulinresistenz reversibel sei, bemerkte Rajan. Es kann durch Änderungen der Ernährungs- und Aktivitätsgewohnheiten verbessert werden. Es gibt bereits Hinweise darauf, dass medizinische Interventionen, die die Insulinsensitivität verbessern, wie das Diabetesmedikament Metformin, vor Demenz schützen können – und Alassafs Arbeit unterstützt die weitere Untersuchung dieser Frage, sagte Rajan.

„Als Wissenschaftler möchte man nicht nur die Ursache finden, sondern auch eine Intervention anbieten“, sagte sie.

Diese Arbeit wurde vom National Institute of General Medical Sciences, der McKnight Foundation und der Helen Hay Whitney Foundation finanziert.