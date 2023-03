Een gepantserde vrachtwagen van Brinks staat geparkeerd voor het gesloten hoofdkantoor van Silicon Valley Bank (SVB) op 10 maart 2023 in Santa Clara, Californië. Justin Sullivan | Getty Images

Op woensdag, Silicon Valley Bank was een goed gekapitaliseerde instelling die wat kapitaal wilde aantrekken. Binnen 48 uur maakte een paniek veroorzaakt door de durfkapitaalgemeenschap die SVB had gediend en gekoesterd een einde aan de 40-jarige run van de bank. Toezichthouders sloten vrijdag SVB en namen beslag op haar deposito’s in de grootste Amerikaanse bankfaillissement sinds de financiële crisis van 2008 en de op een na grootste ooit. De neerwaartse spiraal van het bedrijf begon woensdag laat, toen het investeerders verraste met het nieuws dat het 2,25 miljard dollar moest ophalen om zijn balans te versterken. Wat volgde was de snelle ineenstorting van een zeer gerespecteerde bank die was meegegroeid met haar technologieklanten. Zelfs nu het stof begint te settelen over de tweede bankafbouw die deze week werd aangekondigd, betreuren leden van de VC-gemeenschap de rol die andere investeerders hebben gespeeld bij de ondergang van SVB. “Dit was een door hysterie veroorzaakte bankrun veroorzaakt door VC’s”, vertelde Ryan Falvey, een fintech-investeerder van Restive Ventures, aan CNBC. “Dit gaat de boeken in als een van de ultieme gevallen waarin een industrie zijn neus eraf snijdt om zijn gezicht te weerstaan.” De episode is de laatste neerslag van de acties van de Federal Reserve om de inflatie in te dammen met haar meest agressieve renteverhogingscampagne in vier decennia. De gevolgen kunnen verreikend zijn, met zorgen dat startups de komende dagen mogelijk niet in staat zullen zijn om werknemers te betalen, durfkapitaalinvesteerders moeite zullen hebben om fondsen te werven en een toch al gehavende sector een diepere malaise zou kunnen krijgen.

Aandelengrafiek Icoon Aandelengrafiek pictogram De aandelen van Silicon Valley Bank stortten deze week in.

De oorzaken van de ineenstorting van de SVB komen voort uit ontwrichtingen die werden veroorzaakt door hogere tarieven. Toen startende klanten deposito’s opnamen om hun bedrijven overeind te houden in een kille omgeving voor beursintroducties en particuliere fondsenwerving, had SVB een tekort aan kapitaal. Het was gedwongen om al zijn voor verkoop beschikbare obligaties te verkopen met een verlies van $ 1,8 miljard, zei de bank woensdag laat. De plotselinge behoefte aan nieuw kapitaal, die volgde op de ineenstorting van de crypto-gerichte Silvergate-bank, leidde donderdag tot een nieuwe golf van deposito-opnames toen VC’s hun portefeuillebedrijven opdroegen om fondsen te verplaatsen, volgens mensen met kennis van zaken. De zorg: een bankrun bij SVB kan een existentiële bedreiging vormen voor startups die hun deposito’s niet kunnen aanboren. SVB-klanten zeiden dat ze geen vertrouwen kregen nadat CEO Greg Becker hen had aangespoord om “kalm te blijven” in een oproep die donderdagmiddag begon, en de ineenstorting van het aandeel ging onverminderd door en bereikte aan het einde van de handel 60%. Belangrijk is dat Becker de toehoorders niet kon verzekeren dat de kapitaalverhoging de laatste van de bank zou zijn, zei een gesprekspartner. Falvey, een voormalig SVB-medewerker die in 2018 zijn eigen fonds lanceerde, wees op de sterk onderling verbonden aard van de technologie-investeringsgemeenschap als een belangrijke reden voor de plotselinge ondergang van de bank. Prominente fondsen, waaronder Union Square Ventures en Coatue Management, stuurden de afgelopen dagen e-mails naar hun hele rooster van startups, waarin ze hen opdroegen geld uit SVB te halen vanwege zorgen over een bankrun. Sociale media hebben de paniek alleen maar vergroot, merkte hij op. “Als je zegt: ‘Hé, haal je deposito’s eruit, dit ding gaat mislukken’, is dat als vuur schreeuwen in een druk theater, ‘zei Falvey. “Het is een self-fulfilling prophecy.”

Een klant staat op 10 maart 2023 buiten een gesloten hoofdkantoor van de Silicon Valley Bank (SVB) in Santa Clara, Californië. Justin Sullivan | Getty Images