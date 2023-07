Vorlagen unterteilen Reels in ein voreingestelltes Format, in das Benutzer ihre eigenen Fotos und Videos einfügen können – beispielsweise eine Sequenz von fünf 0,7-Sekunden-Clips, die über einem bestimmten Song platziert sind. Es ist eine einfache Möglichkeit, bei minimalem Bearbeitungsaufwand an viralen Trends teilzuhaben, und es fördert auch die Verbreitung von Inhalten, die sich nur geringfügig von anderen Videos unterscheiden – was meiner Meinung nach dasselbe ist.