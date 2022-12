Insolvenzsorgen schwirren um den Gebrauchtwagenhändler Carvana

New York

CNN

—



Der Gebrauchtwagenhändler Carvana, der mit einer Liquiditätskrise konfrontiert ist, könnte laut sowohl veröffentlichten Berichten als auch der Einschätzung eines rückläufigen Analysten, der sein Aktienkursziel auf 1 US-Dollar senkt, auf den Bankrott zusteuern.

Beim Handel am Nachmittag steht Carvana, das vor allem für sein Verkaufsautomatenkonzept bekannt ist, bei etwa 4,60 USD je Aktie, ein Plus am Tag, aber ein Rückgang von mehr als 40 % gegenüber der Vorwoche.

Die Gebrauchtwagenpreise sind in den letzten Monaten von Rekordhöhen gefallen, da höhere Zinssätze Gebrauchtwagen für viele potenzielle Käufer unerschwinglich gemacht haben. Carvana (CVNA), ein relativ neuer Akteur im Gebrauchtwagenbereich, hat seit seinem Börsengang die meisten Quartale Geld verloren im Jahr 2017, da es eher auf Umsatzwachstum als auf kurzfristige Profitabilität abzielte.

Aber seine Verluste haben sich inmitten ausgeweitet der jüngste Abschwung in der Branche.

Das Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Nettoverlust von 1,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber einem Nettoverlust von 105 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021.

Und seine Kassenbestände beliefen sich zum 30. September auf 316 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 22 % gegenüber Jahresbeginn entspricht, obwohl die Kreditaufnahmekapazität gestiegen ist. Es kündigte an, im vergangenen Monat 1.500 Stellen aufgrund langsamerer Autoverkäufe abzubauen.

Bloomberg berichtete am Dienstag, dass die Hauptinhaber von Carvana-Schulden eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben, um zusammenzuarbeiten und ihnen mehr Einfluss auf alle Verhandlungen mit dem Unternehmen zu geben. Und es wurde am Mittwoch berichtet, dass das Unternehmen Gespräche mit Anwälten und Investmentbankern über Optionen zur Verwaltung seiner Schuldenlast führt, da Bedenken hinsichtlich seiner Zahlungsfähigkeit bestehen.

Seth Basham, ein Analyst bei Wedbush Securities, senkte sein Kursziel für die Aktie in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 1 USD von 9 USD und sagte, dass die Tatsache, dass seine Schulden mit weniger als 50 Cent gegenüber dem Dollar gehandelt werden, ein Zeichen dafür sei, dass eine „höhere Wahrscheinlichkeit von Schulden“ bestehe Restrukturierung, die das Eigenkapital in einem Konkursszenario wertlos machen könnte … oder im besten Fall stark verwässert.“

Carvana gestartet Vor 10 Jahren mit dem Plan, den Gebrauchtwagenmarkt zu revolutionieren und sowohl Online-Autoeinkäufe und -inzahlungnahmen als auch unverwechselbare Autoverkaufsautomaten anzubieten. Aber Basham sagte gegenüber CNN, dass die Probleme von Carvana schlimmer seien als bei anderen Gebrauchtwagenhändlern, weil es schneller expandierte, als seine Verkäufe unterstützen könnten.

„Sie stellen den Karren vor das Pferd“, sagte er. „Sie haben eine Infrastruktur für viel mehr Umsatz aufgebaut, als sie es derzeit tun. Und das hat ihnen eine Menge Überkapazitäten aufgebürdet.“

Das Unternehmen äußerte sich zwar direkt zu dem Bericht über Gespräche mit Anwälten und Bankern und erklärte lediglich, es sei nicht Vertragspartei des Kooperationsvertrags unter Anleihegläubigern.

„Unsere Botschaft an unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und andere Interessengruppen bleibt klar: Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Umsetzung des in unserem Aktionärsbrief für das dritte Quartal skizzierten Plans zur Rentabilität, und wir verfügen über erhebliche Liquidität, um uns dorthin zu bringen“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. „Diese Berichte ändern in keiner Weise diese Strategie.“

Aber die Berichte nährten nur einen bereits laufenden Ausverkauf der Aktien. Die Aktien waren in diesem Jahr bis zum Handelsschluss am vergangenen Freitag um 97 % gefallen. Sie stürzten am Mittwoch auf ein Allzeittief von 3,55 USD je Aktie, bevor sie bei 3,83 USD je Aktie schlossen, was einem Rückgang von 43 % für den Tag entspricht.